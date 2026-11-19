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Secondo quanto rivelato dall'agenzia Reuters il 18 novembre, il direttore del Mossad, Roman Gofman, ha sfruttato gli incontri tenuti la scorsa settimana a Washington con il capo della CIA, John Ratcliffe, e altri alti funzionari americani per caldeggiare una nuova offensiva militare congiunta contro l'Iran.

Due fonti informate sulla missione hanno riferito che Gofman ha inoltre condiviso con le autorità statunitensi rapporti dell'intelligence israeliana riguardanti Teheran, uno dei quali inerente al programma nucleare della Repubblica Islamica.

Questa opera di persuasione rientra in un'iniziativa più ampia promossa dal primo ministro israeliano ad interim Benjamin Netanyahu per convincere il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a ordinare un nuovo raid.

Le stesse fonti hanno aggiunto che, parallelamente alla missione di Gofman, anche l'ex ministro Ron Dermer, tra i più stretti collaboratori di Netanyahu, si trovava nella capitale statunitense per esercitare pressioni a favore di un'azione bellica condivisa. Secondo quanto appreso da Reuters, il premier israeliano ritiene che la finestra temporale per colpire l'Iran si stia progressivamente riducendo, poiché Israele teme che Washington possa avviare un ridimensionamento del proprio massiccio dispiegamento militare in Medio Oriente prima della fine dell'anno.

La linea interventista di Netanyahu si manifesta nonostante le valutazioni interne dell'intelligence militare israeliana abbiano stabilito che Teheran non costituisce una minaccia imminente per la sicurezza dello Stato ebraico e che non sussiste la necessità di un'operazione armata immediata. Nel frattempo, la stampa israeliana ha reso noto che Gofman ha fatto tappa anche a Miami per confrontarsi con l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, il quale coordina i negoziati diplomatici statunitensi su Iran e Ucraina insieme al genero del presidente, Jared Kushner.

Sul fronte politico interno, il portale Axios ha riportato il 13 novembre i timori dei leader dell'opposizione israeliana, convinti che Netanyahu possa autorizzare un attacco contro l'Iran, o provocare una prima mossa da parte di Teheran, con l'obiettivo di ostacolare il tentativo del rivale Gadi Eisenkot di dar vita a un nuovo esecutivo.

Il quotidiano Times of Israel ha inoltre riferito che il premier avrebbe contattato telefonicamente Trump "ogni giorno" per sollecitare una ripresa delle ostilità. Di segno opposto sono invece gli appelli rivolti al presidente americano dai leader dei Paesi del Golfo, che lo hanno esortato a evitare ulteriori escalation per scongiurare ritorsioni iraniane contro i loro territori, dove sorgono diverse basi e installazioni militari statunitensi.

Le manovre diplomatiche si intrecciano con la crescente tensione sul campo: il 17 novembre il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha annunciato che i propri droni hanno condotto un raid mirato contro un sistema radar militare americano situato nella base aerea di Sheikh Isa, in Bahrein.

I Pasdaran hanno giustificato l'operazione come una rappresaglia per le ripetute violazioni dello spazio aereo iraniano da parte di velivoli senza pilota statunitensi, avvertendo che qualsiasi ulteriore impiego delle basi regionali contro l'Iran innescherà una risposta diretta.

Contemporaneamente, come riportato da The National sulla base di fonti ufficiali americane, Washington ha inviato un terzo gruppo d'attacco navale nell'Asia occidentale, affiancando la portaerei USS Theodore Roosevelt alle unità USS George Washington e USS George H.W. Bush già operative nell'area, sebbene i vertici militari statunitensi abbiano smentito le indiscrezioni dei media israeliani su imminenti preparativi di guerra bollandole come "pura speculazione".

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