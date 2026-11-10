Il caso dell'arresto in Israele del Prof. Donato Ferdori arriva in Parlamento

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di Agata Iacono





Negli ultimi mesi del 2026, da agosto a novembre, Israele ha effettuato diversi sequestri ed espulsioni immediate di cittadini italiani (attivisti, volontari e giornalisti) dalla Cisgiordania.

Tutti hanno fatto rientro immediato in Italia.



Tutti attraverso volo diretto, avendo immediatamente firmato il protocollo di espulsione.



Tutti tranne uno.



Il Professore di filosofia Donato Ferdori ha atteso nei lager sionisti, dove ha subito violenza, che si completasse l'iter giudiziario ed è tornato in Italia solo il 4 novembre, attraverso un percorso anomalo.



Prima è stato condotto in Egitto dove è stato trattato come prigioniero e quindi è rientrato a Roma, dove insegna, accolto esclusivamente dai suoi colleghi e studenti.

Ne abbiamo parlato più diffusamente qui:

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-la_strana_censura_sul_professore_donato_ferdori_arrestato_in_israele/45289_69873/

L'onorevole Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle ha presentato, in merito al caso "atipico" del professore, una dettagliata interrogazione a risposta scritta, che riportiamo di seguito:







INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Per sapere – premesso che:

il 29 ottobre 2026 Donato Ferdori, cittadino italiano e docente di storia e filosofia presso il liceo «Anco Marzio» di Ostia, è stato arrestato dalle forze israeliane nel villaggio palestinese di al-Lubban al-Gharbi, a nord-ovest di Ramallah, in Cisgiordania, dove partecipava ad attività di accompagnamento dei contadini palestinesi durante la raccolta delle olive;

il docente si trovava nei territori palestinesi dal 25 ottobre impegnato in attività di solidarietà e presenza civile nonviolenta;

secondo la ricostruzione diffusa, il fermo sarebbe avvenuto dopo l’arrivo di coloni armati e il successivo intervento dei militari israeliani, che avrebbero contestato agli attivisti la violazione di un ordine di chiusura militare dell’area, la cui esistenza e comunicazione sono state contestate dagli interessati;

Ferdori è stato successivamente trattenuto nel carcere di Givon, nei pressi di Ramla, dopo avere rifiutato l’espulsione amministrativa immediata e chiesto di sottoporre a verifica giudiziaria la legittimità dei provvedimenti adottati nei suoi confronti;

il docente sarebbe comparso davanti a un giudice il 1° novembre senza assistenza legale, mentre il suo avvocato, Alon Sapir, non sarebbe stato informato dell’udienza;

il 5 novembre 2026 Ferdori è rientrato all’aeroporto di Roma Fiumicino, attraverso l’Egitto, dove è stato accolto da studenti, colleghi e amici;

nelle dichiarazioni rese al rientro, il docente ha denunciato continue pressioni psicologiche, percosse, spinte, umiliazioni e di essere stato costretto a spogliarsi e deriso durante la detenzione; l’articolo pubblicato da L’Antidiplomatico il 6 novembre riferisce inoltre la sua denuncia di un violento colpo al petto e del dolore ancora avvertito;

tali testimonianze richiedono verifiche tempestive e indipendenti, l’acquisizione della documentazione disponibile e una risposta diplomatica adeguata alla gravità dei fatti denunciati;

il rientro in Italia non esaurisce l’esigenza di tutelare il connazionale e di accertare eventuali violazioni della sua integrità personale e del diritto alla difesa;

la protezione dei cittadini italiani all’estero e la tutela degli osservatori civili impegnati in attività nonviolente devono costituire una priorità dell’azione del Governo:

quali informazioni abbia acquisito sulle circostanze dell’arresto, sui suoi presupposti giuridici e sui provvedimenti di detenzione ed espulsione adottati nei confronti di Donato Ferdori;

quando le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane siano state informate del fermo, quali interventi abbiano effettuato e se siano state svolte visite consolari, precisandone date ed esiti;

se abbia chiesto chiarimenti sulla denunciata comparizione davanti a un giudice senza assistenza legale e sugli ostacoli che sarebbero stati frapposti ai contatti con il difensore;

se abbia formalmente contestato alle autorità israeliane le violenze e le umiliazioni denunciate e richiesto un’indagine tempestiva, indipendente ed effettiva, con individuazione degli eventuali responsabili;

quali iniziative intenda assumere, con il consenso dell’interessato, per favorire la raccolta della sua testimonianza e della documentazione sanitaria e per sollecitare la conservazione di eventuali registrazioni, verbali e altri elementi utili agli accertamenti;

quali siano state le condizioni del trasferimento attraverso l’Egitto e quale assistenza sia stata assicurata durante tutte le fasi del rimpatrio;

se intenda riferire pubblicamente sugli accertamenti e sulle iniziative diplomatiche intraprese e promuovere, anche in sede europea, misure concrete per tutelare i volontari e gli osservatori civili impegnati nell’accompagnamento nonviolento delle comunità palestinesi.

Agata Iacono Sociologa e antropologa