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Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

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Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

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di Giuseppe Giannini

Il conflitto in Ucraina si arricchisce di nuovi, inquietanti, episodi. L'ultima notizia riguarda la scoperta di una stanza della tortura dove portare i disertori.

Più fonti giornalistiche hanno rilanciato la notizia con alcuni video. In serata è arrivata la smentita. Tuttavia, troppi aspetti non tornano.

La crudeltà del regime di Zelensky, che non può non sapere cosa accade nelle sue città, viene nascosta dalla comunicazione generalista.

L'intento non è quello di informare su fatti (e antefatti), ma propagandare, attraverso una revisione adattata alle esigenze del momento, interessi di parte, che non sono certo quelli della popolazione esasperata dal conflitto infinito.

Hanno dato luogo alla balcanizzazione, che produce solo macerie. La conflittualità interetnica estremizzata al punto tale che ucraini e russofoni ora si odiano.

In più, reggenti, militari e cittadini tronfi del sostegno occidentale pensano che l'atteggiamento di riguardo loro riservato sia figlio dell'umanità compassionevole degli europei.

Disposti ad accoglierli a braccia aperte (a differenza delle vittime di altri conflitti ed altri regimi), ad inviare armamenti e a farli diventare, forse, cittadini d'Occidente.

Le cose sono molto più complesse.

La corruzione endemica di oligarchi e ministri, insieme all'orgoglio nazionalista di chi è disposto a travisare la realtà e, soprattutto, a sacrificare ogni cittadino arruolabile per raggiungere una vittoria militare impossibile.

Il supporto mediatico, la simbologia, i vessilli gialloblu ostentanti in maniera ipocrita da governi e singoli amministratori, vicini sensibilmente a quel tipo di dolore, ma indifferenti a quello di altre sofferenze.

Il doppiopesismo è misurabile anche dalla sorte toccata alla bandiera palestinese, divisiva perché chiama in causa le coscienze e le responsabilità dei complici del massacro.

L'esercito ucraino, nei cui ranghi sono rientrati anche i nazisti del battaglione Azov, dopo aver reclutato detenuti, sieropositivi, foreign fighters (i russi, invece, dietro la falsa promessa di lavoro hanno mandato in guerra migliaia di africani), sono ricorsi alla cattura per le strade di ogni persona, potenzialmente, arruolabile.

Questi episodi vanno avanti da anni con la reazione dei cittadini, che, in diversi casi, sono riusciti a sottrarre i malcapitati dalle grinfie dei militari.

Quando è trapelata la notizia della scoperta della casa delle torture a Kiev, la rabbia ha preso il sopravvento.

Da quanto risulta, giunto sul posto l'agente segreto Budanov ha parlato di cittadini sequestrati, picchiati, violentati, mutilati.

Pare che queste camere sono presenti un po' ovunque, con la regia del battaglione nazista, che cerca di estorcere denaro alle famiglie per il rilascio.

Ha fatto scalpore l'immagine scioccata di un ragazzo di 14 anni liberato dalla prigionia. Una dottoressa presente ha mostrato dei video sulla prigione.

La folla inferocita ha chiesto spiegazione all'intelligence. E sono scoppiati scontri.

I nostri tg e giornali sono rimasti silenti, ma come successo per altri episodi censurati, con il tempo tutto viene fuori.

Fino a che, a seguito di video o dichiarazioni postati in rete o sui social network, diventano virali aspetti prima sconosciuti dalle masse.

In serata, come detto, da fonti mainstream, si è iniziato a parlare di fake news.

La donna non era una dottoressa. Pare che tutto fosse stato pianificato ed essa era già nota alle autorità in quanto attivista per la pace. Per questo è stata arrestata.

Tuttavia, all'interno della camera vi erano dei militari disertori, ed il ragazzo, invece, era lì per protestare (e l'aspetto visibilmente turbato? e la coperta termica?).

Quello che resta da chiarire è cosa ci facessero in quel posto i soldati e se, effettivamente, Budanov ha prima affermato che i responsabili delle torture saranno puniti.

Ciò che è incontestabile è che la guerra ibrida usa tutti i mezzi possibili.

Non è il caso di ripassare gli eventi che hanno condotto al potere un buffone a disposizione degli interessi imperialistici occidentali. La cui brama di potere, sollecitata dalla promessa dell'ingresso nella UE, è ripugnante.

E così, insieme ai suoi accoliti, sperperano parte delle ingenti somme avute (a debito) tra cessi d'oro e conti nei paradisi fiscali. Una pioggia di soldi, però non sufficiente a fargli comprare un vestito adatto negli incontri internazionali, visto che indossa quasi sempre la mimetica o maglie scure.

Mentre lui si atteggia a Rambo, il futuro della popolazione ucraina è da ripensare.

Quando finirà questo dramma (speriamo al più presto) la ricostruzione sarà affidata ai falchi occidentali.

Improntata sul modello estrattivo, così come avvenuto con il conflitto iracheno, tra gli interessi dei grossi fondi speculativi e delle aziende americane, e quelli austeritario-liberisti della UE.

Nel frattempo, in attesa dell'illusione del sogno occidentale, tra volenterosi ed arruolati con la forza rimane solo carne da cannone per la geopolitica.

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