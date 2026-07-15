Il CGRI colpisce infrastrutture chiave della Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein

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Le forze iraniane hanno colpito diverse installazioni militari della Quinta Flotta degli Stati Uniti situate in Bahrein, ha riferito mercoledì il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran (CGRI).

«Nella quinta fase dell'operazione Nasr 2 [...], un centro di gestione della NSA [Agenzia per la Sicurezza Nazionale], un centro di comando e controllo, grandi magazzini di ricambi e attrezzature militari, nonché depositi di carburante della Quinta Flotta statunitense in Bahrein sono stati distrutti», si legge nel comunicato.

La Marina del CGRI ha sferrato attacchi in risposta al «blocco delle rotte marittime per le navi» attraverso lo Stretto di Hormuz, precisa l'organismo, che avverte gli Stati Uniti che ora «devono aspettarsi la chiusura di altre rotte di esportazione di petrolio e gas» di cui beneficiano il paese nordamericano e i suoi alleati.

«L'esportazione di petrolio e gas dalla regione: o per tutti, o per nessuno», ha affermato il CGRI.

Il contesto dell'escalation

Stati Uniti e Iran si scambiano attacchi militari da diversi giorni nel contesto di un'escalation che ha incluso bombardamenti statunitensi contro il territorio iraniano e rappresaglie da parte di Teheran contro le basi di Washington nella regione. Il Comando Centrale statunitense ha inoltre annunciato la ripresa del blocco navale contro i porti iraniani.

Il presidente Donald Trump ha avvertito che gli attacchi continueranno fino a indebolire le capacità militari iraniane e ha minacciato di colpire centrali elettriche, ponti e obiettivi energetici se l'Iran non accetterà di negoziare. Trump ha dichiarato che le operazioni proseguiranno finché lui stesso «non dirà che basta» e non ha escluso un'operazione terrestre contro l'isola petrolifera di Kharg.

Da parte sua, Teheran afferma di rispondere a quelle che definisce violazioni del memorandum d'intesa da parte degli Stati Uniti. Il CGRI ha avvertito che non esporterà «nemmeno una goccia di petrolio o gas» dalla regione, fintanto che continueranno le aggressioni statunitensi. L'esercito iraniano assicura di aver già eseguito diverse fasi di operazioni di rappresaglia contro le installazioni di Washington.