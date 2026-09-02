Il commercio tra la Cina e l'ASEAN raggiunge un record storico con una forte crescita nel 2026

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il commercio tra la Cina e l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) ha raggiunto per la prima volta il trilione di dollari nel 2025, consolidando un rapporto strategico che ha registrato una crescita costante. Secondo il viceministro del Commercio cinese, Yan Dong, il valore degli scambi ha raggiunto 1,05 trilioni di dollari, con un aumento del 7,4% rispetto all’anno precedente.

La Cina è rimasta il principale partner commerciale dell’ASEAN per 17 anni consecutivi, mentre il blocco è stato il principale partner della Cina per sei anni di fila. Nei primi sette mesi del 2026, il commercio totale tra le due parti ha raggiunto i 744.410 milioni di dollari, con un incremento su base annua del 24,7%, pari al 21,8% del commercio estero totale della Cina in quel periodo.

Yan Dong ha sottolineato che anche la cooperazione bilaterale in materia di investimenti ha registrato una crescita sostenuta. Fino a luglio di quest’anno, gli investimenti bilaterali cumulativi e il volume d’affari dei progetti appaltati da imprese cinesi nei paesi dell’ASEAN hanno superato i 515 miliardi di dollari.

Il funzionario ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso di una conferenza stampa sulla XXIII Esposizione Cina-ASEAN, in programma dal 17 al 21 settembre a Nanning, capitale della regione autonoma del Guangxi. L’evento riunirà oltre 2.200 imprese cinesi e circa mille aziende dell’ASEAN. Per la prima volta sarà allestita un’area dedicata alla presentazione delle esigenze tecnologiche e applicative dei paesi del blocco, con l’obiettivo di facilitare specifici abbinamenti commerciali.

China's trade with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) exceeded $1 trillion for the first time last year, with bilateral trade value reaching $1.05 trillion, up 7.4% YoY, an official said on Tuesday.



China has remained ASEAN's largest trading partner for 17… pic.twitter.com/sqY8zSJb6R — China Business (@PDChinaBusiness) September 1, 2026

La fiera aggiornerà l’area dedicata all’intelligenza artificiale (IA), inaugurata nel 2025, presentando tecnologie all’avanguardia nei settori dei consumatori, delle imprese e della pubblica amministrazione. Inoltre, verrà lanciato un “mercato dell’IA” con oltre 400 modelli di prodotti disponibili per la prova e l’acquisto diretto.

In prospettiva, la Cina promuoverà la rapida entrata in vigore del Protocollo di aggiornamento dell’Area di libero scambio Cina-ASEAN 3.0, firmato nell’ottobre 2025. Secondo Wang Liping, funzionario del Ministero del Commercio, verrà facilitata la cooperazione nell’ambito dell’economia digitale e dello sviluppo sostenibile, oltre ad ampliare le importazioni di beni di qualità dall’ASEAN. Wang ha sottolineato che verranno esplorati nuovi ambiti di collaborazione nel commercio dei servizi, nel commercio digitale e nel commercio rispettoso dell’ambiente.

-------------------

LA PROPOSTA EDITORIALE DELLA SETTIMANA:

Catastrofe Neoliberista di Angelo D'Orsi





“Catastrofe neoliberista” di Angelo D’Orsi è un viaggio nella storia e una necessità. Un viaggio che ripercorre le origini e le dinamiche di una dittatura totalitaria, capace di imporsi con violenza e di camuffarsi abilmente da paladina della libertà e della democrazia, dominando la vita quotidiana di miliardi di persone. Una necessità, perché solo attraverso la comprensione profonda dell’avversario è possibile immaginare alternative. Con il rigore di un grande storico e l’ottimismo della volontà di ispirazione gramsciana, D’Orsi ci offre gli strumenti per decifrare il presente e costruire un futuro diverso.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it