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Il consigliere di Putin rivela dettagli chiave dell'incontro di Mosca con gli inviati di Trump

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Il consigliere di Putin rivela dettagli chiave dell'incontro di Mosca con gli inviati di Trump

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Al centro del colloquio tra Vladimir Putin e gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, non c'è stata soltanto la prosecuzione del confronto sul conflitto ucraino, ma anche una serie di questioni decisive per il futuro assetto di sicurezza europeo. A fornire nuovi dettagli sull'incontro al Cremlino è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Uno dei passaggi più significativi riguarda la questione della presenza militare straniera in Ucraina. Putin ha ribadito che Mosca considera inaccettabile il dispiegamento di contingenti occidentali sul territorio ucraino, avvertendo che qualsiasi presenza militare straniera diventerebbe un obiettivo legittimo delle forze armate russe. Se le truppe europee dovessero essere schierate in Ucraina, ha ammonito il presidente, le ostilità riprenderebbero.

Putin ha inoltre chiesto agli interlocutori statunitensi di trasmettere ai paesi europei un messaggio preciso: devono chiarire se intendono davvero perseguire la pace oppure prolungare il conflitto. Mosca, ha ricordato, non ha mai interrotto il dialogo con le capitali europee, che invece hanno provocato la rottura completa dei rapporti. Sul tavolo anche la questione territoriale, uno dei nodi più spinosi della trattativa.

Il presidente russo ha sottolineato che, al di là delle dispute sulle linee di demarcazione, per Mosca conta soprattutto il destino delle popolazioni che abitano quei territori e il loro diritto a vivere secondo le proprie volontà e tradizioni. Un passaggio specifico ha riguardato anche la situazione umanitaria a Konstantinovka, dove secondo Putin rimangono tra 400 e 500 civili. Il leader russo ha proposto una missione umanitaria congiunta, affidandone l'organizzazione ai commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina e invitando giornalisti stranieri, compresi quelli statunitensi, a documentarne le attività. Mosca si è detta disponibile a garantire la sicurezza dell'operazione, invitando il regime di Kiev a fare lo stesso. Gli inviati di Donald Trump hanno descritto positivamente i colloqui trilaterali di Abu Dhabi, anticipando progressi sul fronte dello scambio di prigionieri. Kushner ha inoltre riferito che Washington ha avviato con gli europei discussioni sulla costruzione di una nuova architettura di sicurezza continentale.

È proprio quest'ultimo elemento a dare una dimensione più ampia ai contatti di Mosca: la trattativa non riguarda soltanto le condizioni per fermare la guerra in Ucraina, ma anche la ridefinizione degli equilibri di sicurezza europei, tema sul quale Russia e Stati Uniti dovranno necessariamente confrontarsi.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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