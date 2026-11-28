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di Giorgio Cremaschi

Francesca Albanese ha ricevuto la laurea honoris causa dall’Università del Costa Rica.





Il governo di destra di quel paese, servendo Trump e Netanyahu, ha bloccato in aeroporto la relatrice dell’ONU per i diritti umani in Palestina.

Per due giorni Francesca Albanese è rimasta confinata nei corridoi dello scalo e così, con il suo computer, ha partecipato da remoto alla cerimonia del conferimento della laurea.



Mentre lei era seduta per terra e parlava da uno schermo con l’università di Costa Rica, migliaia di studenti manifestavano contro il governo,davanti all’aeroporto e nelle piazze del paese.



Ancora una volta Francesca Albanese ha dimostrato cosa sua il rigore della lotta per la giustizia e la verità, e ancora una volta la migliore gioventù ha raccolto il messaggio.



Francesca Albanese è la donna italiana con maggiore prestigio nel mondo. È una figura istituzionale dell’ONU, sostenuta dal consenso formale della grande maggioranza degli Stati, ma proprio per questo perseguitata con misure illegali da Israele e dagli USA, che l’hanno sanzionata personalmente violando il diritto e l’umanità.



L’Italia dovrebbe essere fiera di questa sua cittadina che onora il paese, e tanto popolo lo è. La odiano solo i fascisti, i reazionari, i sionisti, i complici del genocidio israeliano in Palestina, che lei costantemente denuncia.



Francesca Albanese è una esponente della più importante istituzione mondiale, ma per le istituzioni italiane lei non esiste. Non una parola a suo sostegno, di fronte ai soprusi subiti, da Tajani e Meloni, che pure avrebbero il dovere formale di difenderla. Non un accenno a lei da Mattarella, che interviene su tutto e su tutti, ma su lei tace. Non si sa mai che gli USA e Israele si offendano.



Così Francesca Albanese, seduta per terra che parla all’università del Costa Rica, mostra cosa sia il coraggio civile e morale nelle istituzioni. Mentre i vertici delle nostre istituzioni mostrano cosa sia la viltà.