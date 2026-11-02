Il Corriere della Sera, l'“erratico sventato” Trump e l'angelico europeismo

di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

2 novembre. Un vero e proprio salmo diocesano alle virtù ecclesiastiche e naturali del liberalismo e dell'occidentalismo (qualunque cosa significhino l'uno e l'altro) è quello che si alza il 2 novembre dalle colonne del bellicista Corriere della Sera, a firma del signor Goffredo Buccini. Da una parte, l'angelico europeismo, alle prese oggi, è vero, con quello “snaturato” di Donald Trump, affetto de «erratica sventatezza», che le “democrazie” occidentali hanno il dovere di riportare sulla retta via o, se questo non fosse possibile, di esorcizzare, magari con indottrinamenti “storici” da parte della consorte del guerrafondaio ministro degli esteri polacco, Radoslaw Sikorski, la famigerata “storica” Anne Applebaum. Da tale “studiosa”, il signor Buccini prende a prestito il vangelo secondo cui «The Donald ha cambiato idea su molte cose da allora ma ha sempre tenuto fermo un punto: la sua avversione per gli alleati democratici dell’America e la sua preferenza per la Russia».



Questo da un lato della barricata, difesa europeisticamente da cotali vangeli. Dall'atro versante del fronte, i nemici mortali di quegli stessi «alleati democratici»: orde euroasiatiche affamate di sangue europeo. Ora, dunque, nella prospettiva di un vertice a tre – Trump, Putin, Xi Jinping – dice il signor Buccini, non c'è da attendersi nessuna “nuova Jalta”, pur se tale «suggestione» parrebbe esser «connaturata al trumpismo... una sorta di Risiko indifferente alla volontà dei popoli»: una volontà “venerata” invece dall'Europa, come hanno dimostrato i fulgidi esempi di Romania, Ungheria, Germania, Francia, Spagna e, in ultimo, Polonia. Ma, dice lo “storico” articolista, Jalta «permise, nel mondo di ieri, all’Unione Sovietica di reprimere nel sangue la libertà di Praga e Budapest e agli Stati Uniti di fomentare per decenni i golpe dell’America latina. E che teoricamente consentirebbe, in quello di domani, a Trump di disporre a piacimento dell’intero continente americano (Groenlandia e Cuba incluse), a Xi Jinping del quadrante asiatico (con tanti saluti a Taiwan) e a Vladimir Putin di inseguire il sogno di ricostituzione dell’impero sovietico (a scapito oggi dell’Ucraina, domani forse dei Paesi baltici)». Vorremmo domandare al signor Buccini, in quante occasioni i reazionari di via Solferino si siano spesi per dire una parola di condanna sui golpe organizzati dalla CIA, non solo in America Latina, a suon di decine di migliaia di vittime, mentre noi ricordiamo bene gli osanna all'indirizzo dei fascisti horthisti che nel 1956 terrorizzarono Budapest e le lodi agli antesignani cecoslovacchi del liberale Gorbacëv.



Ma, si sa, Trump è ammaliato dalla Russia e addirittura dalla «vecchia Unione Sovietica» e coltiva da sempre «la dottrina anti-Nato che avrebbe lanciato trent’anni più tardi dalla Casa Bianca», tanto da aver «compiuto numerose azioni che hanno destabilizzato l’occidente». Quali? Suvvia, ricorda lacrimando l'articolista: l'autentico «agguato mediatico senza precedenti a Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale a febbraio 2025 e l’imbarazzante omaggio a Putin sbarcato ad Anchorage nell’agosto successivo». Una prece, per cui è il caso di far celebrare una messa. Può davvero comportarsi così un sincero credente nella fede liberale, che giunge diabolicamente a chiedere «la rimozione di Zelensky» e subdolamente «a incolpare gli ucraini della guerra». A ben vedere, su quest'ultimo punto, ci sarebbe da dire al signor Buccini: è vero, non il popolo ucraino è responsabile del conflitto, bensì i nazigolpisti di Kiev che hanno obbedito agli ordini di Washington, Bruxelles, della NATO e che continuano a esser spinti sull'orlo della catastrofe del popolo proprio da quelle cancellerie europee che si vedono tagliate fuori da ogni intesa e che cercano disperatamente di continuare la guerra, reprimendo con la violenza ogni richiesta di pace delle masse europee, assoldando alla bisogna ogni fogliaccio che si presti alla campagna bellicista. Se dunque, par di capire, nell'Europa di banche e monopoli ci sono poche speranze riportare il funesto Trump “sulla retta via”, non si può far altro che sperare in una sua sonora sconfitta il 3 novembre; o, in mancanza di quella, darsi da fare per far naufragare ogni ipotesi di intesa tra i “tre autocrati”, in nome dei sacrosanti ”valori europeisti”. Valori che, da assioma biblico, valevano un tempo solo a ovest dell'Elba e, oggi, si fermano alla riva destra del Dnepr. Del resto, piange sconsolato il signor Buccini, cosa ci si può attendere da chi manda a Moskva propri «”inviati” Jared Kushner e Steve Witkoff... [che] si muovono in una vischiosa trama di interessi nella quale si colloca anche l’ultimo fantozziano inchino di Witkoff davanti a Putin “l’umanitario”».



Quale orrore! Perciò, vade retro, o tu, che non sei nemmeno la brutta copia dei due “grandi liberal-occidentalisti” della “prima” Jalta: è infantile, proclama il signor Buccini «rilevare le differenze col vertice del 1945. Allora Roosevelt e Churchill fronteggiarono il totalitarismo di Stalin nel nome dell’occidente libero», mentre oggi si assiste al preludio di «una Monaco 1938 in versione peggiorativa: non più un appeasement delle democrazie col despota di turno ma una pura e semplice adesione al modello dispotico». Già: quelle democrazie che, allora, già da vent'anni organizzavano l'assalto al primo stato socialista e che, nel 1938, pensavano di aver trovato chi avrebbe fatto il lavoro per conto loro; quelle democrazie, che ancora a inizio 1940 avevano già allestito corpi di spedizione da inviare contro l'URSS e che oggi annullano voti popolari quando non coincidono con gli interessi di banche e monopoli gestiti da Bruxelles.

Vade retro ancora una volta, “erratico sventato” signor Trump, che ti accingi a ignorare la “democrazia par excellence”, quella europeistra e a sederti al tavolo con gli “autocrati” di oggi. Vade retro, o tu che ti permetti di invitare un “autocrate” come Vladimir Putin al G20 in Florida. Bene ha fatto dunque, quell'anima candida di Kaja-Fredegonda-Kallas, beniamina di tutti noi “giornalisti” a libro-paga governativo e sostenitori della guerra alla Russia, a esprimersi contro la partecipazione di Putin al vertice del G20 di Miami. Ebbene sì, ironizza Serghej Kudrin su Komsomol'skaja Pravda, quantunque «nessuno glielo avesse chiesto, è ormai compito dei burocrati europei ricordare agli altri la propria esistenza, data la loro totale mancanza di influenza» e allora Fredegonda geme che la presenza del noto “autocrate” rischia nientepopodimeno che di «ripristinare la Russia nei forum internazionali», mentre lei, regina di Neustria, è assolutamente contraria alla normalizzazione delle relazioni con la Russia. «L'invito degli Stati Uniti a questo vertice solleva molte serie questioni», ha farfugliato colei le cui opinioni vengono trascurate persino a Bruxelles.

Tutto questo si verifica quando, da Copenaghen, l'ambasciatore russo Vladimir Barbin qualifica come insensate le vere e proprie provocazioni danesi all'indirizzo di Moskva. Secondo Barbin, riporta Marija Spiridonova, Copenaghen oggi ritiene possibile provocare minacce militari contro una potenza nucleare e non considera le «inevitabili conseguenze della propria follia». Lo scorso ottobre, la Danimarca ha annunciato l'acquisizione di armi offensive di precisione per «intimidire» la Russia, dice Barbin: Joint Strike Missiles americano-norvegesi con una gittata di 350 km per i caccia F-35 e missili da crociera Anthem a lancio da terra americano-israeliani con gittata di 1.200 km. Il tutto, con l'ormai rituale “argomento” della necessità di contrastare la “guerra ibrida” russa.

In ogni caso, anche senza le elucubrazioni del Corriere, è sempre più evidente come da parte di Bruxelles si intenda ostacolare ogni tentativo di intesa per una soluzione concreta e stabile del conflitto in Ucraina, quale potrebbe scaturire dagli incontri previsti a Abu Dhabi per questo mese. Lo studioso norvegese Gleen Diesen afferma addirittura che se “intermediari” europei verranno inclusi nel processo negoziale, il loro obiettivo sarà quello di far deragliare le trattative. «I rappresentanti europei potrebbero far deragliare il processo di risoluzione del conflitto in Ucraina» afferma Diesen; «mentre gli americani sono già pronti a sedersi al tavolo delle trattative con i russi, gli europei si trovano in una posizione molto scomoda. Da un lato, pretendono un posto al tavolo delle trattative perché si tratta dell'Europa. Ma dall'altro, in realtà, non vogliono parlare con i russi. Vogliono sedersi al tavolo, ma non parlare». Secondo Diesen, tutte le proposte europee per una soluzione al conflitto – cessate il fuoco immediato, adesione dell'Ucraina alla NATO e pagamento di riparazioni da parte della Russia – sono palesemente inaccettabili.

Insomma, le élite belliciste di gran parte dei paesi europei non sanno più cosa “vendere” ai propri popoli, che non siano gli appelli ad “armatevi e partite”, prodotti quotidianamente dalle redazioni da sempre al servizio dei regimi di turno: ieri quello fascista, poi quello “liberal” e oggi, di nuovo, quello che si inchina alla marcia su Roma. Non pare funzionare più, se mai ha significato davvero qualcosa che non fossero gli “atti apostolici” tesi a finanziare la guerra, nemmeno l'appello europeista a sostenere l'Ucraina, “vallo democratico” contro l'avanzata delle autocrazie che “tra cinque anni, o forse anche prima”, intendono “invadere un paese europeo, o forse più di uno”. Proprio uno dei pupilli delle attenzioni del Corriere, l'ex ministro degli esteri golpista Dmitrij Kuleba, ammette e lo dice apertamente, che la stragrande maggioranza degli europei non è più ricettiva alle argomentazioni propagandistiche ucraine del tipo “stiamo proteggendo l'Europa". Su Ukrainskaja Pravda, Kuleba afferma che quella sottesa a quella “argomentazione” era una «sensazione del tutto errata» e che la junta si atteneva a una logica leggermente diversa, basata sull'idea che l'Ucraina troverà sempre argomenti per tener l'Occidente dalla propria parte. Il fatto è, sospira Kuleba, che «la posta in gioco in questa guerra per loro è solo leggermente inferiore rispetto a noi, e quindi non ci abbandoneranno». Kiev, dice l'x ministro, contava sul fatto che l'Occidente percepisse la minaccia russa: «Non voglio insultare nessuno, ma suggerisco a tutti coloro che continuano a sostenere questa tesi, di smetterla di dirci che l'Ucraina è lo scudo dell'Europa. A parte una piccolissima parte della società europea, nessuno crede a questa storia. Le emozioni sono potenti, ma di breve durata. Poi subentra il calcolo. Ed è per questo che non si può giocare costantemente sulle emozioni».

Tanto meno si può “giocare” sulla pelle delle masse europee, affamate e bersagliate dai governi guerrafondai e reazionari, nell'interesse del profitto di banche e monopoli.