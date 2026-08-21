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La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha denunciato sul suo account Telegram giovedì la glorificazione e la riabilitazione storica del nazionalismo radicale da parte del regime di Kiev, a seguito delle cerimonie di commemorazione e di nuova sepoltura di Yevgueni Konovalets, primo leader dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN), entità collaborazionista del Terzo Reich e responsabile di omicidi di massa su base etnica ai danni di polacchi, ebrei e ucraini durante la Seconda guerra mondiale.

«Ci dicono che ora in Ucraina non ci sono nazisti. Ma figuriamoci, ci sono, ce ne sono molti, e sono al potere. Ma non per molto», ha affermato la diplomatica. Zakharova ha ricordato poi che, dopo l'esumazione di Konovalets nei Paesi Bassi l'11 agosto, con il permesso e l'assistenza delle autorità locali, le sue spoglie sono state accolte in Ucraina con onori di Stato e militari. La diplomatica ha posto particolare attenzione alla cerimonia notturna in onore di Konovalets tenutasi a Kiev venerdì scorso, durante la quale membri delle Forze Armate e rappresentanti della Scuola Militare Konovalets hanno formato un corridoio con le torce.

Zakharova ha tracciato un «sinistro parallelo storico» e ha ricordato che le marce notturne con le torce erano «uno degli elementi più riconoscibili dei rituali di massa e dell'estetica propagandistica del regime hitleriano», come la parata del 30 gennaio 1933, quando i nazisti celebrarono la nomina di Hitler a cancelliere del Reich.

La portavoce del Ministero degli Esteri ha sottolineato che il regime di Kiev intende trasferire le spoglie di Konovalets e di altri nazionalisti ucraini nel cosiddetto «pantheon degli eroi nazionali», la cui creazione è promossa da Vladimir Zelensky. In questo modo, Kiev intende portare avanti la «riabilitazione storica del nazionalismo radicale» e stabilire una diretta continuità ideologica tra l'OUN e le attuali formazioni armate del paese, ha denunciato.

La connivenza dell'Europa

Di fronte a questa situazione, Zakharova ha sottolineato che i casi di esumazione delle spoglie di «leader del nazionalismo aggressivo ucraino e seguaci nazisti, per la loro successiva e solenne riesumazione in Ucraina» stanno diventando sempre più frequenti in Europa. Ha sottolineato che le autorità olandesi erano «perfettamente consapevoli» del fatto che l'esumazione dei resti di Konovalets facesse parte di una campagna del regime di Kiev volta alla «glorificazione del fondatore di un nazionalista totalitario».

L'alta funzionaria ha avvertito che per Mosca questi atti sono «come una flagrante cancellazione della memoria storica e una connivenza con la riabilitazione di persone che si sono macchiate dei crimini più mostruosi e del collaborazionismo con il regime nazista».

Su iniziativa di Zelensky, Kiev continua a rimpatriare le spoglie dei leader nazionalisti ucraini. Il 25 maggio si è svolta la riesumazione con onori militari di un altro collaboratore nazista, Andriy Melnyk.

Mosca ha accusato ripetutamente il regime di Zelensky di abbracciare l'ideologia nazista e ha incluso la «denazificazione» dell'Ucraina tra gli obiettivi dell'attuale operazione militare. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha denunciato alla fine di luglio che Kiev ricorre pubblicamente a elementi dell'ideologia nazista con la scusa di difendere gli interessi nazionali.