Il Cremlino risponde all’invito degli Stati Uniti a Putin di partecipare al G20 di Miami

Il Cremlino ha risposto all’invito che gli Stati Uniti hanno rivolto al presidente russo Vladimir Putin a partecipare al prossimo vertice del G20 che si terrà a Miami, in Florida, a dicembre.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato ieri a margine dell'incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov che Washington ha invitato Putin a partecipare all’incontro. La Russia è “grata e riconoscente”, ha dichiarato mercoledì sera il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all’agenzia RIA Novosti.

Peskov ha aggiunto che una decisione sulla possibile partecipazione di Putin verrà presa e comunicata attraverso i canali diplomatici.

Il vertice è in programma il 14 e 15 dicembre a Miami, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ospiterà presso il suo resort golfistico di Doral. Putin non partecipa di persona a un vertice del G20 dal 2019, inizialmente a causa della pandemia e successivamente a seguito delle ripercussioni dell’escalation del conflitto in Ucraina nel 2022.

Mosca aveva dichiarato in precedenza che la Russia sarà rappresentata al vertice ad alto livello, ma non è ancora chiaro se Putin intenda partecipare di persona. Parlando con i giornalisti mercoledì mattina, Rubio ha espresso la speranza che il presidente russo si presenti al vertice. «Speriamo che accetti l’invito. Se ciò dovesse accadere, a dicembre ci sarebbe un’opportunità».

Lo stesso Trump aveva dichiarato in precedenza che gli avrebbe fatto piacere vedere il suo omologo russo al vertice. «Se venisse, sarebbe probabilmente molto utile», aveva affermato il presidente degli Stati Uniti ad aprile. Aveva inoltre accolto con favore la presenza di una delegazione russa di alto livello al G20 all’inizio di settembre, nonostante le proteste dei funzionari dell’UE che si erano rifiutati di apparire al fianco del ministro delle Finanze russo Anton Siluanov nella tradizionale «foto di famiglia» dell’incontro.