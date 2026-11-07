Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari



di Fabrizio Verde

In meno di una settimana il Paraguay è stato scosso da un terremoto finanziario e politico che ha svelato le crepe profonde di un sistema presentato per anni dalla solita narrativa mainstream come modello di stabilità macroeconomica nel Cono Sur. L'intervento del Banco Central del Paraguay sul Banco Ueno, il 3 novembre 2026, non ha solo lasciato circa tre milioni di persone senza accesso ai propri risparmi, pari al sessanta per cento della popolazione adulta del Paese, ma ha trascinato con sé il presidente neoliberista Santiago Peña, destituito per impeachment dal Senato il 6 novembre e arrestato nella notte successiva nella sua residenza di Asunción.

Quello che per i media internazionali era il "miracolo paraguaiano" – da contrapporre ovviamente alle alternative socialiste nella regione - si è rivelato in poche ore una costruzione fragile, un involucro narrativo dietro il quale si nascondeva un intreccio perverso tra oligarchia finanziaria, apparato statale e risorse pubbliche nel più classico degli scenari neoliberisti.. L’emittente britannica BBC, nel giugno scorso, in piena Coppa del Mondo, descriveva il Paraguay come un'ancona di stabilità, con una crescita media annua del 5,5 per cento, trecentomila persone uscite dalla povertà e il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi tredici anni. "Gli economisti concordano sul fatto che il Paese viva un boom economico", affermava il corrispondente, citando un sistema tributario competitivo, un debito pubblico moderato, un'inflazione bassa e l'abbondanza di energia rinnovabile a buon mercato. Oggi quella farsa neoliberista è miseramente crollata.

La storia di Ueno Bank è emblematica di come si costruisce, nel cuore del Sudamerica, un impero finanziario al servizio di una ristretta élite corrotta. Tutto ebbe inizio alla fine del 2021, quando la finanziaria paraguaiana El Comercio fu assorbita da un conglomerato che sarebbe diventato noto come Grupo Vázquez, presieduto da Miguel Vázquez. L'entità cambiò denominazione in Financiera Ueno e sotto la nuova amministrazione fu nominato presidente Carlos Carvallo, lo stesso uomo che nel 2023, con l'ascesa alla presidenza di Santiago Peña, sarebbe approdato alla guida del Banco Central del Paraguay. Un conflitto di interessi evidente, che avrebbe dovuto sollevare interrogativi fin dall'inizio.

Nel 2024 il BCP, sempre sotto la presidenza di Carvallo, approvò la trasformazione della Financiera Ueno in Ueno Bank e, nel giugno dello stesso anno, autorizzò l'assorbimento dello storico Visión Banco, che disponeva di attivi per 1,133 miliardi di dollari contro i 360 milioni di Ueno. La fusione portò sotto un unico controllo un portafoglio di 1,5 milioni di clienti. Da quel momento, sotto il governo di Peña, Ueno Bank iniziò a ricevere depositi pubblici in quantità sempre più ingenti. Secondo documenti ufficiali analizzati dal quotidiano ABC, alla fine di marzo 2026 l'entità custodiva circa 806 milioni di dollari di risorse pubbliche, compresi i fondi dell'Istituto di Previdenza Sociale, che gestisce le pensioni dei lavoratori formali e dei pensionati del Paese. La cifra saliva a 850 milioni di dollari se si considerava l'insieme dei depositi pubblici e del fondo pensioni fino ad agosto.

Parallelamente, la banca concedeva prestiti per decine di milioni di dollari a società apparentemente slegate dal gruppo ma in realtà controllate dallo stesso nucleo di potere. Le operazioni superavano i limiti legali, fissati al venti per cento del patrimonio effettivo dell'istituto, e venivano erogate "a una sola firma", "senza garanzia legale" e al di fuori di ogni "parametro prudenziale", come ha documentato l'Intendenza di Vigilanza delle Entità Finanziarie Sistemiche. Società come Mowi SA, Grupo Hendy SA e Grupo M SA ricevettero finanziamenti e scoperti multimilionari in condizioni preferenziali, senza alcuna analisi rigorosa del rischio. Quando nel 2025 arrivarono le prime notifiche per il superamento dei limiti legali, il consorzio avviò un maldestro tentativo di aggirare le normative trasferendo le quote a ex lavoratori o ex membri del circolo dirigente, una manovra giudicata successivamente fraudolenta.

L'esplosione della crisi conclamata, il 3 novembre, ha avuto effetti immediati e devastanti. Le carte di credito sono state disattivate, l'applicazione bloccata, i servizi sospesi. Si è imposto di fatto un "corralito" – altro classico neoliberista - quella misura restrittiva che limita la libera disponibilità del denaro sui conti correnti, già tristemente nota nella storia economica dell'Argentina. La giustizia ha disposto l'arresto dei dirigenti bancari, costringendo Peña a cancellare la sua partecipazione alla ‘Cumbre Iberoamericana’ di Madrid. Il rischio Paese è schizzato del 23 per cento in pochi giorni e il guaraní ha subito una forte svalutazione, deprezzandosi dell'8,8 per cento rispetto al dollaro in una sola settimana, passando da 5.661 a 6.160 guaraní per ogni dollaro. La corsa agli sportelli e la sfiducia generalizzata hanno innescato una conversione accelerata della moneta locale in dollari, rifugio tradizionale in tempi di tempesta.

Le conseguenze sociali sono state pesantissime. Trentaduemila pensionati dell'Istituto di Previdenza Sociale ricevevano le loro prestazioni attraverso Ueno Bank e si sono trovati improvvisamente senza accesso ai propri fondi. Almeno quattro testate appartenenti al Grupo Vázquez, matrice della banca, hanno cessato le pubblicazioni il 4 novembre, lasciando circa trecento lavoratori senza stipendio per almeno novanta giorni. Tra le vittime più clamorose anche i calciatori della nazionale paraguaiana: almeno dieci giocatori avevano i propri risparmi nell'istituto, per un ammontare complessivo che raggiunge le otto cifre in dollari. "La giustizia deve agire con forza e punire i responsabili", hanno dichiarato i giocatori in un comunicato, annunciando che avrebbero valutato "individualmente" la situazione di ciascuno per intraprendere le azioni legali "corrispondenti".

Le proteste sono divampate in tutto il Paese. Migliaia di risparmiatori si sono riversati nella capitale per chiedere la restituzione del proprio patrimonio. Il 4 novembre si sono registrati scontri con la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni e idranti. Il messaggio rassicurante di Peña non ha avuto l'effetto sperato. "Il sistema finanziario è forte, conta inoltre su istituzioni e meccanismi di protezione, abbiate la certezza che quanti risulteranno responsabili di irregolarità dovranno rispondere e già lo stanno facendo, davanti alla giustizia, senza eccezioni", aveva dichiarato il presidente prima delle dimissioni. Parole che suonano beffarde di fronte all'evidenza dei fatti.

Il 5 novembre, dopo tre giorni consecutivi di proteste e di fronte alla perdita di sostegno all'interno del suo stesso partito Colorado, Peña ha annunciato le dimissioni in un video pubblicato sulla piattaforma X. "Ho preso la decisione di presentare la mia rinuncia alla presidenza della Repubblica, voglio chiedere scusa al popolo se in qualche momento ho fallito", ha affermato, aggiungendo: "Non voglio che la mia presenza sia motivo di maggiore divisione o instabilità. La mia responsabilità è mettere il Paese al di sopra del mio destino personale". Il Congresso però non ha accolto le dimissioni per mancanza di quorum, e l'opposizione ha spinto per l'impeachment, con l'obiettivo esplicito di evitare che Peña conservasse il beneficio da senatore vitalizio previsto dalla Costituzione per gli ex presidenti, eludendo così un eventuale processo penale.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Il 6 novembre, con il voto favorevole dei 44 senatori presenti, Peña è diventato il secondo presidente nella storia recente del Paraguay a essere allontanato dal potere tramite giudizio politico, dopo il progressista Fernando Lugo nel 2012, che però subì un vero e proprio golpe giudiziario. Il senatore oppositore Rafael Filizzola ha definito lo svuotamento della banca "lo scandalo di corruzione più grande dell'era democratica in Paraguay", mentre l'esponente governativo ed ex ambasciatore Gustavo Leite ha accusato Peña di aver tradito "tutti i paraguaiani", chiedendo che la destituzione avvenisse "con disonore". I deputati di opposizione hanno denunciato la perdita di circa 1,2 miliardi di dollari "del popolo paraguaiano", qualificando il presidente come "il più grande malversatore della storia" del Paese.

Nella notte tra venerdì e sabato, Peña è stato arrestato nella sua residenza del quartiere Santísima Trinidad e trasferito al Reggimento Scorta Presidenziale, un'unità dell'Esercito incaricata della sicurezza della massima autorità del Paese. Al momento dell'uscita, un gruppo di manifestanti ha lanciato oggetti contro i veicoli, mentre la polizia dispiegava un cordone di sicurezza e disperdeva la folla inferocita con proiettili di gomma. I dimostranti reclamavano che Peña scontasse l'arresto in un carcere comune. Mentre la sua posizione di aggrava: un'indagine del quotidiano ABC ha rivelato che Ueno Holding Saeca, una società legata a Ueno Bank, aveva pagato 30 miliardi di guaraní, l'equivalente di 5 milioni di dollari, a un'impresa in cui il presidente era azionista. Il consiglio di amministrazione includeva, oltre a Carvallo, Liana Caballero Krause, Miguel Mora, designato da Peña nell'agosto 2024, e Marco Aurelio González, ex procuratore generale nominato membro del BCP nel settembre 2025. Un ex dirigente della Financiera Ueno chiamato a vigilare sulla ex società per cui lavorava. Un capolavoro di conflitto d’interessi.

Il nuovo presidente, Pedro Alliana, vicepresidente fino al giorno precedente, ha giurato davanti al Congresso e ha annunciato che la sua gestione, fino all'agosto 2028, si concentrerà sulla situazione interna. "Quello che vengo a promettere è concreto: i compatrioti che oggi attraversano un momento difficile a conseguenza del disastro finanziario saranno compensati pienamente. Non li lasceremo soli", ha dichiarato nel suo primo messaggio al Paese, ordinando "azioni immediate per risarcire i risparmiatori con preferenza per i meno favoriti". "Non voglio nessun tiepido incaricato di questa missione. Voglio risultati", ha aggiunto, sottolineando che "si è già fatto abbastanza all'estero" e chiedendo ai ministri di viaggiare solo per ragioni improrogabili. Poco dopo ha prestato giuramento come nuovo vicepresidente Antonio Barrios, che in precedenza aveva lasciato il suo seggio da senatore di maggioranza.

Mentre il Paese sprofonda in un vuoto politico, con il rischio Paese alle stelle e la moneta in caduta libera, lo scandalo Ueno Bank svela una verità più ampia. Il modello neoliberista che per anni è stato venduto come esempio di virtù macroeconomica si è confermato un meccanismo di trasferimento di ricchezza dalle casse pubbliche alle tasche di un ristretto gruppo di potere. Le istituzioni di controllo, a cominciare dalla Banca Centrale, sono state piegate al servizio di un progetto privato. I fondi dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini comuni sono stati utilizzati come leva per costruire un impero finanziario che è crollato lasciando dietro di sé macerie sociali. Il Paraguay di Peña e Carvallo non era l'ancona di stabilità descritta dai media internazionali, ma un laboratorio di quel capitalismo clientelare che, in diverse forme, caratterizza gran parte del Cono Sur e che viene utilizzato in maniera strumentale per attaccare quei paesi che hanno invece scelto di incammonarsi verso il socialismo, nonstante gli ostacoli e le guerre ibride mosse dall’imperialismo. La caduta del presidente e il suo arresto non chiudono la partita, ma aprono una fase nuova, in cui sarà decisivo capire fino a che punto la giustizia arriverà e se il sistema riuscirà a rigenerarsi o si limiterà a cambiare i nomi, mantenendo intatte le sue strutture di potere.

Intanto dal Paraguay, così come dall’Argentina del fanatico neoliberista Milei o dall’Ecuador di Noboa arriva un messaggio inequivocabile: il neoliberismo è fallimentare e prima o dopo presenta il conto alle classi popolari.

Fabrizio Verde Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80 Giornalista di stretta osservanza maradoniana