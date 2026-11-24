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La crisi di Nvidia, il futuro della bolla dell'intelligenza artificiale e le contraddizioni di un'Europa incapace di cogliere le opportunità offerte dalla crisi americana. I temi al centro dell'intervista di Loretta Napoleoni ad Alessandro Volpi.

Secondo il prof. Volpi, il caso Nvidia non rappresenta un episodio isolato, ma il segnale di una fragilità più profonda dell'intero comparto tecnologico statunitense. Il crollo delle quotazioni e le convulse vicende legate al ritorno di Jensen Huang alla guida dell'azienda rivelano una crescente difficoltà nel sostenere valutazioni finanziarie sempre più distanti dall'economia reale. «Questa grande confusione sia il sintomo [...] di una debolezza strutturale di questa bolla dell'intelligenza artificiale», avverte Volpi, secondo cui il settore dovrà inevitabilmente ridimensionarsi rispetto alle aspettative e alle valutazioni raggiunte negli ultimi anni.

Ma l'analisi dell'economista si allarga soprattutto al ruolo dell'Europa. Di fronte alle difficoltà dei mercati americani, Bruxelles avrebbe l'opportunità di offrire nuove destinazioni agli investimenti internazionali, puntando su una vera transizione ambientale e su strumenti finanziari alternativi al riarmo. Una possibilità che, secondo Volpi, è stata completamente sprecata.

Anzi, le scelte europee rischiano paradossalmente di rafforzare proprio il sistema finanziario statunitense: «La debolezza europea rappresenta l'unica ancora di salvataggio per la crisi degli Stati Uniti». E ancora: «La vera tragedia è che non ne prendiamo atto neppure nel momento in cui il sistema fallisce».

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Loretta Napoleoni *Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPA, Economia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism