Il debito degli Stati Uniti supera i 40 trilioni di dollari con mesi di anticipo rispetto alle previsioni

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Il debito pubblico statunitense ha superato per la prima volta i 40.000 miliardi di dollari, raggiungendo questo traguardo con mesi di anticipo rispetto alle previsioni, mentre l'indebitamento di Washington accelera a causa di deficit persistenti, costi degli interessi in aumento e spese militari.

Si prevedeva che il debito avrebbe raggiunto tale soglia l'anno prossimo, ma da marzo è aumentato di 1.000 miliardi di dollari. A titolo di confronto, ci sono voluti quasi 200 anni perché il debito totale degli Stati Uniti raggiungesse per la prima volta i 1.000 miliardi di dollari, nel 1981.

I dati del Dipartimento del Tesoro pubblicati mercoledì hanno mostrato che il debito totale in essere ha raggiunto circa 40,05 trilioni di dollari, equivalenti a circa 119.000 dollari per ogni cittadino del paese o a oltre 366.000 dollari per ogni contribuente federale. Il debito è raddoppiato dal gennaio 2017, quando si attestava a circa 20 trilioni di dollari.

Il debito è essenzialmente il risultato accumulato dei disavanzi annuali del bilancio federale. Quando Washington spende più di quanto incassa in tasse e altre entrate, il Tesoro copre il disavanzo ricorrendo al prestito.

Le cause dell'impennata: crisi, guerre e tagli fiscali

Gran parte dell'aumento si è accumulata durante i due mandati del presidente Donald Trump e sotto la presidenza di Joe Biden. Trilioni sono stati aggiunti durante il primo mandato di Trump e sotto Biden, quando Washington ha contratto ingenti prestiti per finanziare gli aiuti per il Covid-19 e attenuare le ricadute economiche della pandemia.

Gli impegni militari si sono aggiunti a tali spese. Secondo quanto riferito, Washington ha speso circa 195 miliardi di dollari in aiuti legati all'Ucraina dall'escalation del conflitto con la Russia nel 2022, gran parte dei quali destinati ad armi, sostegno militare e al rifornimento delle scorte statunitensi. Più recentemente, la guerra degli Stati Uniti con l'Iran ha generato un'altra ingente spesa non prevista. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato a luglio che il conflitto è costato a Washington circa 37,5 miliardi di dollari, mentre il costo effettivo è probabilmente molto più elevato.

La previdenza sociale, Medicare e altri programmi obbligatori rimangono i principali motori della spesa federale. Nel frattempo, i tagli fiscali attuati dalle successive amministrazioni hanno ridotto le entrate senza corrispondenti riduzioni della spesa, costringendo Washington a finanziare il deficit attraverso un ulteriore ricorso al prestito.

Anche il debito stesso sta diventando sempre più oneroso. Con l'aumento del debito e l'innalzamento dei tassi di interesse, i pagamenti annuali degli interessi federali hanno superato i 1.000 miliardi di dollari, rendendo il servizio del debito una delle maggiori voci di spesa di Washington.

Dei 40.000 miliardi di dollari totali, circa 32.300 miliardi sono detenuti dal pubblico, mentre circa 7.800 miliardi rappresentano obbligazioni tra conti del governo federale. La maggior parte del debito detenuto dal pubblico è di proprietà nazionale ed è detenuta da fondi pensione e fondi comuni di investimento, banche, privati, società e la Federal Reserve. Anche i paesi stranieri detengono trilioni in titoli del Tesoro, con Giappone, Regno Unito e Cina tra i maggiori detentori esteri.