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Il debito USA è fuori controllo. E l’Italia rischia grosso | Alessandro Volpi (VIDEO)

"STORIA IN DIRETTA" - PUNTATA DEL 29 AGOSTO 2026

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Il debito USA è fuori controllo. E l’Italia rischia grosso | Alessandro Volpi (VIDEO)

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«La situazione statunitense è complessissima, quella italiana è drammatica». Con queste parole, Alessandro Volpi - economista e saggista - analizza in questa intervista a Loretta Napoleoni lo stato di salute dell'economia globale, a partire dal discorso di Kevin Walsh a Jackson Hole. Al centro dell'analisi, la difficile posizione del nuovo governatore della Fed, stretto tra un'inflazione ancora fuori controllo (al 3,57%) e la necessità di collocare un debito pubblico USA sempre più massiccio, con interessi già oltre i 1.200 miliardi di dollari. «Walsh sta cercando di barcamenarsi - osserva Volpi - ma l'eventuale rialzo dei tassi aggraverebbe la situazione di debitori e imprese».

Quanto all'Italia, Volpi traccia un quadro altrettanto preoccupante: una manovra da 30 miliardi già in larga parte impegnata per rispettare i parametri europei e confermare le misure esistenti, con un debito pubblico che ha superato i 3.200 miliardi e per il 37% nelle mani di grandi fondi internazionali. «Il governo Meloni - conclude - non potrà fare una manovra elettorale e finirà per spostare l'attenzione su temi identitari e di sicurezza, perché sul versante economico i margini sono pressoché inesistenti».

Ma quanto ancora l'Italia potrà reggere il peso di un debito che diventa ogni giorno più costoso e dipendente dalla finanza internazionale?

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