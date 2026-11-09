Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Il delirio di Kallas e le macerie europee: la narrazione NATO-UE travolta dalla realtà geopolitica

L'Alto rappresentante difende un'architettura di sicurezza fallimentare che ha distrutto l'Ucraina e dissanguato i bilanci degli Stati membri

1559
Il delirio di Kallas e le macerie europee: la narrazione NATO-UE travolta dalla realtà geopolitica

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Laura Ruggeri*

«Abbiamo già un’architettura di sicurezza europea in vigore.»
«La NATO non rappresentava una minaccia per la Russia nel 2021 e non lo rappresenta nemmeno oggi.»
«Putin non ha alcun diritto di veto sulla sicurezza europea.»

Queste dichiarazioni sono state rese da Kaja Kallas mentre l’UE rispondeva all’intenzione espressa da Trump di ridisegnare l’architettura di sicurezza del continente nell’ambito di possibili negoziati con la Russia.

Secondo Kallas, qualsiasi accordo raggiunto senza il coinvolgimento europeo sarebbe inefficace e l’attuale architettura – incentrata su Nato e EU – resta adeguata e non negoziabile. Quello che Kallas non dice è che proprio questa architettura, da anni denunciata da Mosca come fonte di insicurezza per la Russia, ha generato una guerra lunga e devastante: l’Ucraina è distrutta, la sua popolazione decimata e enormi risorse europee sono state dirottate verso il preoseguimento della guerra sacrificando i bisogni urgenti degli Stati membri. Definire «adeguato» un sistema che ha prodotto un simile disastro mentre il continente brucia è la prova di una dissonanza cognitiva ormai strutturale. Non sorprende. L’élite di Bruxelles vive in un ecosistema informativo chiuso, dove la Russia è stata cancellata e la realtà geopolitica sistematicamente distorta. Chi opera all’interno di questa bolla epistemica viene generosamente premiato mentre le informazioni scomode vengono filtrate, censurate o condannate moralmente prima ancora di essere esaminate.

Il meccanismo si è ormai istituzionalizzato. Qualsiasi ipotesi di compromesso pragmatico con Mosca viene immediatamente etichettata come «appeasement» o tradimento dei valori europei. Il risultato è una narrazione pubblica semplicistica e fuorviante: la pace, si fa credere, arriverà soltanto quando l’avversario accetterà un elenco di condizioni capestro. La complessità delle relazioni internazionali è diventata un tabù.

La leadership europea continua a illudersi che il presunto primato morale si traduca automaticamente in potere negoziale. Non è così. Chi rifiuta di accettare la realtà finisce per esserne travolto. Il colmo dell'ironia è che quelle «regole» che Bruxelles invoca come sacre sono state scritte a Washington quando servivano e possono essere riscritte a piacimento se non servono.

*post Telegram del 9 novembre 2026

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Özil finisce nella lista di proscrizione di Kiev: la sua colpa è aver denunciato la doppia morale di FIFA e UEFA

Özil finisce nella lista di proscrizione di Kiev: la sua colpa è aver denunciato la doppia morale di FIFA e UEFA

  • 09 Novembre 2026 16:07

L'ex calciatore Mesut Özil, vincitore della Coppa del Mondo con la nazionale tedesca in Brasile nel 2014, è stato inserito nel database del controverso portale radicale ucraino Myrotvorets. L'atleta,...

RUSSIA Trump: Kiev ha mostrato "una grande mancanza di rispetto" nei confronti della Russia

Trump: Kiev ha mostrato "una grande mancanza di rispetto" nei confronti della Russia

  • 09 Novembre 2026 15:07

Il presidente statunitense Donald Trump ha rivelato che, durante i primi colloqui di pace tra Mosca e Kiev, la parte ucraina ha mostrato una totale mancanza di rispetto nei confronti della Russia. «Quando...

EUROPA Mélenchon promette l'invio di navi francesi per scortare le flotte dirette a Gaza

Mélenchon promette l'invio di navi francesi per scortare le flotte dirette a Gaza

  • 09 Novembre 2026 07:00

  Il leader della sinistra francese Jean-Luc Mélenchon ha promesso che, in caso di una sua ascesa al potere, la Francia potrebbe inviare navi a protezione delle flotte di civili dirette verso...

AMERICA LATINA Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

  • 07 Novembre 2026 18:05

di Fabrizio Verde   In meno di una settimana il Paraguay è stato scosso da un terremoto finanziario e politico che ha svelato le crepe profonde di un sistema presentato per anni dalla solita...

RUSSIA «Non screditate Azov». Non fate domande sugli uomini picchiati

«Non screditate Azov». Non fate domande sugli uomini picchiati

  • 07 Novembre 2026 15:38

Articolo di Marta Havryshko del 6 novembre 2026, tradotto da Voxkomm   Il 2 novembre i social network sono esplosi dopo la diffusione di una fotografia che mostrava un ragazzo di 14 anni scortato...

Le più recenti da In primo piano

Il Papa smonta il neoliberismo di Milei. E l'ombra del Paraguay demolisce il mito libertario

Il Papa smonta il neoliberismo di Milei. E l'ombra del Paraguay demolisce il mito libertario

09 Novembre 2026 16:49
Il programma Insoumise, quasi una rivoluzione…

Il programma Insoumise, quasi una rivoluzione…

09 Novembre 2026 10:00
Un accordo in due giorni o "l'inferno": il dilemma che l'Iran pone agli USA

Un accordo in due giorni o "l'inferno": il dilemma che l'Iran pone agli USA

09 Novembre 2026 08:30
Israele, Eisenkot prepara il dopo-Netanyahu: cambia il premier, non il progetto sionista

Israele, Eisenkot prepara il dopo-Netanyahu: cambia il premier, non il progetto sionista

08 Novembre 2026 18:04
Tom Felle, l'esperto di fake news irlandese smascherato: ha mentito sul dottorato

Tom Felle, l'esperto di fake news irlandese smascherato: ha mentito sul dottorato

08 Novembre 2026 09:00
Gramsci, il Mezzogiorno e la Sardegna a cento anni dall'arresto e dal ritrovamento del saggio sulla «quistione meridionale»

Gramsci, il Mezzogiorno e la Sardegna a cento anni dall'arresto e dal ritrovamento del saggio sulla «quistione meridionale»

08 Novembre 2026 07:00
Le manovre dell'UE per far fallire i colloqui di Abu Dhabi

Le manovre dell'UE per far fallire i colloqui di Abu Dhabi

07 Novembre 2026 14:00
Il sistema più efficace: l’Ucraina ha raggiunto il suo obiettivo

Il sistema più efficace: l’Ucraina ha raggiunto il suo obiettivo

07 Novembre 2026 11:00
NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "Su pressione di Netanyahu, Trump è a pochi giorni da un attacco nucleare contro l'Iran"

24748
ITALIA

IL CAMPO PORNOLARGHISSIMO XXX(L)

17158
ASIA

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

11244
NORD-AMERICA

Come leggere i risultati delle elezioni USA nel quadro della guerra in Ucraina

10501
AMERICA LATINA

I crimini contro i bambini di Cuba trasmessi da una TV USA (VIDEO)

9515
ITALIA

«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

9070
RUSSIA

Al via l'esercitazione «Koalicja»: i volenterosi testano la guerra alla Russia

8186
RUSSIA

I frigoriferi di Putin

7470
ASIA

Pechino frena gli USA: La guerra con l'Iran non conviene a nessuno

EUROPA

Özil finisce nella lista di proscrizione di Kiev: la sua colpa è aver denunciato la doppia morale di FIFA e UEFA

RUSSIA

Trump: Kiev ha mostrato "una grande mancanza di rispetto" nei confronti della Russia

La Joint Expeditionary Force si espande nell’Atlantico e nell’Artico

ASIA

La Siria affianca l'Arabia Saudita contro lo Yemen

NORD-AMERICA

Cosa succede ora a Hegseth?

ASIA

Petrolio iraniano: la situazione delle infrastrutture dopo i raid Usa e Israele

AMERICA LATINA

Ritrovata una camera blindata con tecnologia israeliana nella villa di Santiago Peña (VIDEO)

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari di Fabrizio Verde Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

  • 07 Novembre 2026 18:05
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo   Una finestra aperta Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

  • 09 Novembre 2026 08:00
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky di Alessandro Bartoloni Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

  • 06 Novembre 2026 14:00
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà di Geraldina Colotti Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

  • 07 Novembre 2026 10:00
Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

  • 03 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura di Giuseppe Giannini Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

  • 04 Novembre 2026 15:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti