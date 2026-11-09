Il delirio di Kallas e le macerie europee: la narrazione NATO-UE travolta dalla realtà geopolitica



di Laura Ruggeri*

«Abbiamo già un’architettura di sicurezza europea in vigore.»

«La NATO non rappresentava una minaccia per la Russia nel 2021 e non lo rappresenta nemmeno oggi.»

«Putin non ha alcun diritto di veto sulla sicurezza europea.»



Queste dichiarazioni sono state rese da Kaja Kallas mentre l’UE rispondeva all’intenzione espressa da Trump di ridisegnare l’architettura di sicurezza del continente nell’ambito di possibili negoziati con la Russia.



Secondo Kallas, qualsiasi accordo raggiunto senza il coinvolgimento europeo sarebbe inefficace e l’attuale architettura – incentrata su Nato e EU – resta adeguata e non negoziabile. Quello che Kallas non dice è che proprio questa architettura, da anni denunciata da Mosca come fonte di insicurezza per la Russia, ha generato una guerra lunga e devastante: l’Ucraina è distrutta, la sua popolazione decimata e enormi risorse europee sono state dirottate verso il preoseguimento della guerra sacrificando i bisogni urgenti degli Stati membri. Definire «adeguato» un sistema che ha prodotto un simile disastro mentre il continente brucia è la prova di una dissonanza cognitiva ormai strutturale. Non sorprende. L’élite di Bruxelles vive in un ecosistema informativo chiuso, dove la Russia è stata cancellata e la realtà geopolitica sistematicamente distorta. Chi opera all’interno di questa bolla epistemica viene generosamente premiato mentre le informazioni scomode vengono filtrate, censurate o condannate moralmente prima ancora di essere esaminate.



Il meccanismo si è ormai istituzionalizzato. Qualsiasi ipotesi di compromesso pragmatico con Mosca viene immediatamente etichettata come «appeasement» o tradimento dei valori europei. Il risultato è una narrazione pubblica semplicistica e fuorviante: la pace, si fa credere, arriverà soltanto quando l’avversario accetterà un elenco di condizioni capestro. La complessità delle relazioni internazionali è diventata un tabù.



La leadership europea continua a illudersi che il presunto primato morale si traduca automaticamente in potere negoziale. Non è così. Chi rifiuta di accettare la realtà finisce per esserne travolto. Il colmo dell'ironia è che quelle «regole» che Bruxelles invoca come sacre sono state scritte a Washington quando servivano e possono essere riscritte a piacimento se non servono.

*post Telegram del 9 novembre 2026