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Il dietro le quinte del vertice che può evitare il suicidio economico finale dell'Europa

Vertice Sefcovic-Wang Wentao. Dal nodo delle terre rare al compromesso sugli ibridi: cosa prevede l'accordo in 16 punti tra Cina e Unione Europea che evita lo strappo immediato

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Il dietro le quinte del vertice che può evitare il suicidio economico finale dell'Europa

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Pechino ha ospitato un faccia a faccia ad altissima tensione, almeno nelle premesse. Maros Sefcovic e Wang Wentao si sono seduti al tavolo dei negoziati per la seconda riunione del meccanismo di consultazione su commercio e investimenti, una piattaforma lanciata nel giugno del 2026. La stampa internazionale non aveva usato mezzi termini alla vigilia dell'incontro: per Euronews la posta in gioco era "più alta che mai", mentre il South China Morning Post parlava di "ultima possibilità" per dimostrare che il dialogo non fosse un vicolo cieco.

Il nodo della discordia ha un nome ben preciso, ovvero i veicoli ibridi. Bruxelles aveva chiesto a Pechino un taglio volontario delle esportazioni, ricevendo un secco no. Dietro le auto si nasconde il vero fantasma che aggira i corridoi delle istituzioni europee, rappresentato dall'enorme surplus commerciale cinese. A questo si aggiunge una dipendenza strategica quasi totale, arrivata al novanta per cento, dalle terre rare cinesi, una leva che Pechino ha iniziato a premere con forza già dal 2025. Dall'altra parte della barricata, le aziende di Pechino chiedono garanzie reali per i propri investimenti nel Vecchio Continente, spesso bloccati o commissariati in nome della sicurezza nazionale.

Sergey Lukonin, esperto dell'Accademia delle Scienze russa, legge la mossa di Sefcovic come un voler sondare il terreno. L'Europa vuole alzare dazi sugli ibridi per blindare il suo mercato, ma teme le ritorsioni. La risposta cinese, spiega l'analista, passerebbe tradizionalmente dal blocco delle forniture di terre rare, anche se è difficile immaginare una guerra commerciale feroce come quella che Pechino sta combattendo con Washington. Di simile avviso è Yulia Melnikova, che vede nella ripresa dei tavoli un segnale positivo, ma avverte che trovare una soluzione sistemica resta un'impresa ardua. Gli obiettivi sono opposti e manca quella spinta politica necessaria per tornare a parlare di investimenti.

Contro ogni pronostico, dal vertice di giovedì e venerdì è emerso un consenso articolato in sedici punti. Non si tratta solo di buone intenzioni. Sul fronte delle terre rare e dei magneti permanenti, la Cina ha aperto a un canale verde per facilitare le licenze di esportazione verso l'Europa. È stato introdotto anche l'obbligo di preavviso prima di inserire nuovi prodotti nelle liste di controllo, una mossa pensata per evitare errori di valutazione e stabilizzare i mercati. Anche sul nodo degli ibridi si è trovato un compromesso, concordando di raggiungere un'intesa nel rispetto delle regole del Wto, sbloccando così una disputa che sembrava incistita.

I numeri ricordano perché nessuno dei due può permettersi il lusso di rompere davvero. Nel 2025 lo scambio di merci ha superato gli ottocento miliardi di dollari, con le due economie che rappresentano insieme un terzo della produzione globale. Come sottolineano i comunicati cinesi, vige ancora il vecchio paradigma dei "surplus commerciali in Cina e profitti in Europa". Pechino non perde l'occasione per bacchettare Bruxelles, invitandola a non cedere al protezionismo e a non farsi trascinare dall'onda lunga delle sanzioni a stelle e strisce.

L'appello è chiaro: l'Europa dovrebbe provare a mantenere almeno una parvenza di residua autonomia strategica ed evitare "l'eccessiva securitizzazione delle questioni economiche".

Il calendario segna già i prossimi appuntamenti, con una videoconferenza ministeriale fissata per gennaio e un nuovo vertice previsto per marzo 2027. Ma la vera partita non si gioca sulle date. Il rischio che Bruxelles sta correndo ha i contorni netti di un suicidio annunciato. Dopo aver reciso di netto i ponti con Mosca, sacrificando decenni di interdipendenza e mandando in frantumi il proprio tessuto industriale, l'Europa sembra ora intenzionata a gettarsi a capofitto in un nuovo, logorante scontro con Pechino.

Una fuga in avanti che ignora una realtà dei fatti ben più crudele. Invece di cercare il conflitto, il Vecchio Continente avrebbe tutto l'interesse a guardare alla Cina non come a un avversario da contenere, ma come a un indispensabile punto d'appoggio strategico. Un contrappeso fondamentale per arginare le continue ingerenze e le manovre egemoniche di Washington, che da tempo dettano l'agenda economica globale a colpi di dazi e protezionismo. La scelta, ormai, è obbligata per Bruxelles: diventare come esorta la Cina "partner che costruiscono fiducia reciproca piuttosto che rivali sistemici", o affondare insieme alle proprie contraddizioni.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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