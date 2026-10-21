Il figlio maggiore di Trump prende privatamente le distanze dal padre sulla guerra contro l'Iran

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Donald Trump Jr., figlio maggiore dell'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si è espresso privatamente in disaccordo con il padre riguardo alla guerra di aggressione condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. A rivelarlo è The Atlantic, che cita due fonti vicine alla vicenda.

Secondo le indiscrezioni, Trump Jr. si è opposto apertamente al conflitto, ribadendo la propria posizione direttamente al padre. Da sempre critico verso gli interventi militari di Washington all'estero, ha più volte dichiarato pubblicamente che gli Stati Uniti non dovrebbero farsi coinvolgere in un nuovo scontro in Medio Oriente.

"Don preferisce mantenere riservate le proprie posizioni, poiché non si dissocerebbe mai pubblicamente dal padre su un tema simile. Tuttavia, chiunque lo conosca non rimarrà sorpreso dalle sue idee", ha riferito un'altra fonte vicina al primogenito del presidente.

Secondo The Atlantic, Donald Trump Jr. era inoltre molto legato a Charlie Kirk, attivista di estrema destra assassinato che si era allontanato dall'amministrazione per la sua contrarietà al conflitto con Teheran, dopo aver già espresso su X forte contrarietà al coinvolgimento statunitense negli scontri tra Iran e Israele del 2024.

La vicenda evidenzia come la guerra contro l'Iran stia spaccando l'ala MAGA del Partito Repubblicano: da un lato la corrente nazionalista, convinta che gli interventi militari esterni danneggino gli interessi interni del Paese; dall'altro i sostenitori di una linea dura, persuasi che la forza e l'aggressività siano indispensabili per riaffermare la potenza americana contro gli avversari geopolitici.

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