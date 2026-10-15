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Il filosofo Ercolani: "Siamo una società nicciana, in una lotta di classe col monopolio dell'IA"

Dal "Melonellum" alla Volontà di Potenza con il prof. Paolo Ercolani

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Il filosofo Ercolani: "Siamo una società nicciana, in una lotta di classe col monopolio dell'IA"

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Il Professor Paolo Ercolani insegna Filosofia all'Università di Urbino, cura editoriali su diverse testate, ha scritto saggi dedicati all'analisi sociale, alla critica politica, alla "questione" femminile, al nostro rapporto con il Divino. Ma soprattutto ha dedicato anni allo studio di Nietzsche, un filosofo molto controverso, spesso banalizzato, pericoloso quanto incompreso. Il suo ultimo saggio su questa figura si intitola "Nietzsche l'iperboreo. Dal Superuomo a Elon Musk". 
Siamo quindi partiti da un commento al "Melonellum" e siamo arrivati alla Volontà di Potenza. 

Abbiamo chiesto al professor Ercolani un commento circa la legge elettorale più discussa e discutibile di sempre - e ce ne vuole!- per i suoi elementi di anticostituzionalità denunciati da diversi giuristi ed esperti di Diritto.
Ercolani ci ha spiegato come siamo arrivati a questo stato di cose sul piano socio-politico e perché a suo avviso il 1975 è l'anno cruciale del passaggio dalla nostra democrazia (sempre mediata e imperfetta) e quella che lui chiama "dementocrazia". E ancora Intelligenza Artificiale e lotta di classe nella dimensione virtuale...tutto nella video intervista di "Preferivo Scrivere".

Giulia Bertotto

Giulia Bertotto

Giornalista con esperienza sul vecchio tubo catodico, adorata carta e Web. Ho realizzato reportage dall’Iran e dalla Palestina.
Mi sono occupata di inchieste su danni da amianto e bradisismo a Napoli. Sono Laureata in Filosofia presso La Sapienza. Una delle scelte più preziose mai fatte.
 
Il Giornalismo è il mestiere più bello del mondo, in questo brutto mondo!

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