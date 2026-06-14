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Il Giappone amplia l'alleanza navale con un altro paese asiatico: Cina nel mirino?

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Il Giappone amplia l'alleanza navale con un altro paese asiatico: Cina nel mirino?

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Il Giappone ha reso noto che Tokyo e Giacarta hanno raggiunto un accordo per avviare colloqui formali per il trasferimento di cacciatorpediniere di classe Asagiri alla Marina indonesiana, secondo quanto riportato dal quotidiano South China Morning Post. L'annuncio è seguito a un incontro tra i ministri della Difesa Shinjiro Koizumi e Sjafrie Sjamsoeddin. L'Indonesia ha una costa di quasi 55.000 chilometri e le sue acque comprendono gli stretti di Malacca e Lombok, attraverso i quali transitano ogni anno trilioni di dollari di scambi commerciali globali, sebbene la sua Marina non disponga di capacità di sorveglianza sottomarina.

Koizumi ha affermato che il trasferimento dei cacciatorpediniere "amplierà la cooperazione sostanziale" e lo ha descritto come "un passo concreto verso il contributo alla pace e alla stabilità nella regione indo-pacifica". Sjafrie ha espresso il desiderio di formalizzare e "dare forma concreta" alla cooperazione con il Giappone in materia di equipaggiamenti per la difesa.

L'interesse dell'Indonesia per queste navi, ottimizzate per l'individuazione e la distruzione di sottomarini, deriva dalla ripetuta presenza di navi cinesi nella sua zona economica esclusiva nel Mar di Natuna settentrionale. Giacarta insiste sul fatto di non avere una disputa territoriale formale con Pechino, sebbene esistano tensioni di basso livello. Tuttavia, alcuni analisti mettono in guardia dal tradurre questa cooperazione come un esplicito allineamento contro la Cina.

I cacciatorpediniere di classe Asagiri sono stati costruiti per la Forza di autodifesa marittima giapponese tra la metà degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Sono armati con missili Sea Sparrow e Harpoon e sistemi integrati di guerra antisommergibile. Questo accordo si inserisce in una più ampia strategia regionale del Giappone. L'Australia acquisirà 11 fregate stealth di classe Mogami nell'ambito del più grande accordo di armamenti nella storia del Giappone, mentre le Filippine riceveranno fino a sei cacciatorpediniere di classe Abukuma.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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