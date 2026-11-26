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di Hernando Calvo Ospina

La nave Mayflower partì da Plymouth, in Inghilterra, nel 1620. La sua destinazione prevista era Jamestown, un insediamento fondato tredici anni prima da coloni inglesi inviati dalla Virginia Company of London, un'impresa autorizzata dal re Giacomo I. A bordo vi erano circa 132 persone. A causa di violente tempeste, la nave fu spinta fuori rotta, a nord della meta prefissata; l'approdo avvenne, con ogni probabilità, il 26 novembre 1620.

Questi viaggiatori si erano impegnati nei confronti della Compagnia a coprire i costi del viaggio inviando in patria foglie di tabacco, un prodotto che a Londra era diventato estremamente popolare. Avevano inoltre il compito di colonizzare vasti territori. Una parte significativa di questi coloni apparteneva a un movimento marginale e dissidente all'interno del protestantesimo inglese: un ramo radicale del calvinismo che rifiutava l'autorità della Chiesa anglicana. In tal senso, il viaggio rappresentava anche una fuga dalla persecuzione religiosa attuata da tale Chiesa, considerata dai coloni corrotta e fin troppo simile alla detestata Chiesa cattolica.

Le testimonianze di chi li aveva preceduti li avevano convinti che avrebbero trovato la "Terra Promessa", quella menzionata nella Bibbia come dono divino per i prediletti dell'Onnipotente. Aspiravano a stabilire, in un contesto di piena libertà religiosa, una società che consentisse loro di condurre una vita cristiana devota, improntata alla purezza dottrinale e incentrata sulla sovranità di Dio e sull'autorità assoluta della Bibbia, intesa come guida per la vita politica e sociale. Credevano nella predestinazione — l'idea che Dio avesse già stabilito chi si sarebbe salvato e chi no — ed erano convinti di far parte, insieme ai loro seguaci, della schiera degli eletti. Secondo gli standard odierni, verrebbero considerati una setta.

Il "Mayflower Compact" e la sua influenza sul futuro politico

Spinti da tali convinzioni teologiche e ideologiche, si narra che l'11 novembre 1620 — prima dello sbarco — circa 40 uomini adulti giurarono e firmarono il "Mayflower Compact" (Patto del Mayflower). Le donne furono escluse dalla stesura del testo, per non parlare della firma; non fu loro nemmeno consentito di essere presenti durante la discussione. Ciò rispecchiava la condizione della società europea dell'epoca, in cui i diritti delle donne erano praticamente inesistenti. Il Patto intendeva stabilire i principi che avrebbero governato la colonia in procinto di essere fondata. Alcuni eminenti storici lo hanno considerato il primo accordo di autogoverno redatto dai coloni in quel continente.

Di seguito una traduzione approssimativa della prima parte del suo contenuto:

"Nel nome di Dio, Amen. Noi, i cui nomi sono qui sottoscritti, leali sudditi del nostro augusto sovrano, il re Giacomo — per grazia di Dio, re di Gran Bretagna, Francia e Irlanda, Difensore della Fede — avendo intrapreso, per la gloria di Dio, la diffusione della fede cristiana e l'onore del nostro re e della nostra patria, un viaggio per fondare la prima colonia nelle regioni settentrionali della Virginia [...], con il presente documento, solennemente e reciprocamente, al cospetto di Dio e gli uni degli altri, ci uniamo in un corpo politico civile, per un migliore ordinamento, la nostra conservazione e il perseguimento dei fini suddetti; e, in virtù di ciò, ci impegniamo a promulgare, stabilire e formulare leggi, ordinanze, atti, costituzioni e cariche — giuste ed eque — che, di volta in volta, riterremo più opportune e adeguate al bene generale della colonia, alle quali promettiamo piena sottomissione e obbedienza […]".

Una contraddizione significativa: i Padri Pellegrini professavano un rispetto assoluto per Giacomo I — cui si rivolgevano come "augusto sovrano" — nonostante fossero fuggiti dalle persecuzioni religiose subite in seguito alla loro separazione dalla Chiesa anglicana, della quale il re era il governatore supremo sotto il profilo politico, se non spirituale.

I "Prescelti" a un passo dalla fine



Arrivarono nei territori dei Wampanoag, una confederazione di diversi popoli nativi della regione. Sebbene i nativi avessero compreso che i nuovi arrivati intendevano stabilirsi lì, li accolsero comunque. Il 21 dicembre fu fondata la colonia di Plymouth, nell'odierno Massachusetts.

Quell'inverno fu estremamente rigido. Impreparati a sopravvivere in terre a loro sconosciute – e avendo inizialmente rifiutato l'aiuto dei nativi – metà dei coloni morì di fame e malattie nel giro di poche settimane. I Wampanoag scoprirono che i Pellegrini stavano sottraendo coperte e provviste dalle loro scorte. Vedendoli in condizioni così tragiche, i Wampanoag – guidati dal loro capo, Massasoit – fornirono loro i beni di prima necessità, aiutandoli persino ad abbattere alberi e costruire capanne. Insegnarono loro inoltre a coltivare i prodotti locali e a cacciare e pescare.

Senza questa solidarietà, l'avventura dei Pellegrini nella loro presunta "Terra Promessa" sarebbe quasi certamente giunta al termine proprio lì.

Nel marzo del 1621, le due parti firmarono un trattato di cooperazione e difesa reciproca per proteggersi da altre tribù e da eventuali invasori. Non è chiaro come riuscirono a comunicare, ma gli indigeni riposero comunque la loro fiducia in loro.

All'avvicinarsi dell'inverno successivo, i Pellegrini disponevano di tutto il necessario; a novembre, organizzarono un grande banchetto per festeggiare. Sarebbe stato logico invitare i Wampanoag, riconoscendo che la loro sopravvivenza era stata resa possibile proprio grazie a loro, ma il banchetto fu tenuto per "ringraziare Dio per la Sua benedizione". Sebbene la versione ufficiale – spesso riportata nei libri di testo scolastici – sostenga che i Wampanoag fossero stati invitati, i documenti storici mettono in dubbio tale affermazione.

La partecipazione dei nativi fu, in realtà, del tutto casuale. Come suggeriscono alcuni storici, il capo Massasoit e il suo popolo, udendo degli spari, si diressero verso la provenienza del rumore, temendo che fosse in corso un attacco. In realtà, i coloni stavano sparando con i loro moschetti per festeggiare. Fu in quel momento che vennero invitati a unirsi ai festeggiamenti.

La violenza patologica dei conquistatori

È necessario ricordare che l'accordo tra i Padri Pellegrini e i Wampanoag durò circa quarant'anni; non per via di una cena o di un'amicizia, come sostiene spesso la narrazione storica ufficiale, bensì grazie a un patto di reciproca convenienza. La pazienza degli indigeni fu fondamentale, soprattutto mentre gli inglesi continuavano ad arrivare e a sottrarre loro le terre.

Quando gli abitanti nativi protestarono, gli invasori iniziarono a massacrare proprio le persone che avevano insegnato loro come vivere in quella terra. Secondo i documenti del Pilgrim Hall Museum di Plymouth, Metacom — figlio del capo Massasoit — dichiarò: "Quando arrivarono gli inglesi, mio padre era un grande uomo, mentre gli inglesi erano come bambini piccoli. Egli impose agli altri indigeni di non fare alcun male agli inglesi; diede loro del mais e insegnò loro come coltivarlo. Permise loro di possedere una quantità di terra cento volte superiore a quella che oggi resta al mio popolo".

Di fronte alla violenza patologica dei conquistatori, Metacom affermò: "Questa gente, proveniente da un mondo sconosciuto, scaccerà noi e i nostri figli dalle tombe dei nostri antenati". Proclamò poi: "Gli spiriti dei nostri antenati invocano vendetta". La risposta degli indigeni fu la difesa contro tale violenza. Inizialmente, i Padri Pellegrini invasori reagirono con milizie ben armate; in seguito, intervennero le truppe di Sua Maestà. Il conflitto, che durò dal 1675 al 1677, rivelò ulteriormente la crudeltà di questi sedicenti cristiani. La resistenza dei Wampanoag fu infine sconfitta. Si stima che tremila tra donne, anziani e bambini siano morti di stenti o siano stati massacrati. I guerrieri catturati vennero giustiziati con estrema brutalità. Complessivamente, secondo il Pilgrim Hall Museum, circa ottomila indigeni persero la vita; duemila riuscirono a fuggire; oltre mille furono ridotti in schiavitù e venduti fuori dal New England; le tribù della confederazione furono praticamente sterminate. Secoli più tardi, quei presunti cristiani sarebbero diventati noti come i "Padri Pellegrini".

L'invenzione del Giorno del Ringraziamento

Negli Stati Uniti, il Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving) si celebra ogni quarto giovedì di novembre. È una festività nazionale durante la quale il presidente, circondato dai giornalisti, appare in pubblico con un grande tacchino vivo. La sera si tiene una cena tradizionale, che ha come portata principale il tacchino arrosto, accompagnato da purè di patate, salsa ai mirtilli rossi e torta di zucca. Questa ricorrenza, come viene spesso raccontato, serve a onorare i Padri Pellegrini e la celebrazione da loro organizzata nel novembre del 1621 per festeggiare un buon raccolto: un evento noto come il primo Giorno del Ringraziamento nella storia della nazione.

La festività fu istituita a livello nazionale due secoli e mezzo più tardi, nel 1863, dal presidente Abraham Lincoln (1861–1865). Non si trattò di una sua iniziativa personale, bensì del risultato dell'impegno della scrittrice Sarah Josepha Hale, che aveva affrontato l'argomento nel suo romanzo del 1827, ‘Northwood: A Tale of New England’.

La Hale convinse il presidente a istituire una festività dell'«Unione Nazionale», pensata per contribuire a unire un Paese lacerato dalla Guerra Civile (1861–1865), che vedeva contrapposti gli Stati del Nord a quelli del Sud.

Nel 1939, il mese di novembre contava cinque giovedì. Il presidente Franklin D. Roosevelt anticipò la festività di una settimana, fissandola al penultimo giovedì; ciò permise di estendere il periodo dello shopping natalizio, con l'obiettivo di sostenere un'economia ancora provata dalla Grande Depressione.

Tuttavia, la decisione generò confusione: alcuni Stati continuarono a osservare la festività l'ultimo giovedì, mentre altri adottarono la nuova data; di conseguenza, per alcuni anni, si celebrarono di fatto due Giorni del Ringraziamento. Per porre fine a tale incertezza, il Congresso approvò una risoluzione — firmata da Roosevelt il 26 dicembre — che stabilì il quarto giovedì di novembre come festività federale.

Il Giorno del Ringraziamento viene presentato come un momento in cui la nazione statunitense può «riflettere» e «rendere grazie per le benedizioni ricevute dal Signore». I nativi americani sono stati raramente invitati alla celebrazione ufficiale presso la Casa Bianca. Alcuni storici hanno sostenuto che il "Patto del Mayflower" (Mayflower Compact) abbia influenzato i documenti giuridici e politici fondamentali degli Stati Uniti, come la Dichiarazione d'indipendenza del 1776 e la Costituzione del 1787. Inoltre, i "Padri Pellegrini" sono diventati un elemento centrale nell'assetto religioso e ideologico del New England e della futura nazione. Attraverso il loro esempio, hanno anche chiarito che era lecito usare la violenza contro chiunque si opponesse ai disegni di Dio – disegni che, a loro avviso, coincidevano perfettamente con i propri.

Ah, e per milioni e milioni di persone, questa celebrazione è diventata – grazie alle dinamiche commerciali – il segnale d'avvio della stagione degli acquisti nota come "Black Friday".

Hernando Calvo Ospina Colombiano residente in Francia. Scrive per diversi media internazionali. Ha pubblicato 14 libri, tutti tradotti in più lingue. Negli ultimi anni ha realizzato diversi documentari.