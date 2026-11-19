di Federico Giusti e Stefano Macera

Il Ddl bilancio 2027 amplia il secondo scaglione di reddito Irpef. Che prima andava dai 28 mila ai 50 mila euro e ora arriva sino a 55 mila. Gli scaglioni, peraltro, rimangono tre, ad allontanarsi sempre di più da una prospettiva di fisco equo e progressivo, necessariamente ancorata a un loro aumento di numero.

Certo, il singolo intervento qui richiamato potrebbe apparire di poco impatto, tanto più che si presenta limitato al solo 2027. Dunque, sulla carta esso dovrebbe suscitare soprattutto il dissenso di chi pretende una rigorosa applicazione dell’articolo 53 della Costituzione. Del quale è forse utile ricordare il dettato: “Tutti sono chiamati a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”[1]. Ma una volta richiamato il principio violato, è bene soffermarsi sulle conseguenze concrete della misura accennata. Che coinvolge “3,2 milioni di contribuenti Irpef e comporta una perdita di gettito erariale di 1.150,5 milioni di euro”[2]. Insomma, non stiamo parlando di bazzecole. Tanto più che, in futuro, non è inverosimile che tale ritocco del secondo scaglione Irpef venga mantenuto, quale che sia la coalizione vincitrice delle prossime elezioni politiche. Conoscendo i vizi della classe politica nostrana, si può benissimo ipotizzare che – al suo interno – pochi saranno disposti a inimicarsi la platea dei beneficiari.

Anzi, è verosimile che, in futuro, si continuerà a parlare di un sostegno dato al ceto medio, proprio come – con scarso rispetto della realtà – sta facendo l’odierno esecutivo. In verità, come ha dimostrato lavoce.info, il carattere “distributivo della misura è chiaro: sulla porzione di reddito compresa tra 50 e 55mila euro, l’aliquota marginale legale (ed effettiva) si riduce di 10 punti percentuali, passando dal 43 al 33 per cento. Il risparmio d’imposta che ne consegue è linearmente correlato al reddito: esso è zero per un reddito di 50 mila euro e 500 euro, il valore massimo, per un reddito di 55 mila euro. Da 55 mila euro in poi tutti pagheranno 500 euro in meno di Irpef”[3]. Insomma, la fascia avvantaggiata, qui, è quella del reddito medio-alto. La quale già risulta fuori da quel pericolo di scivolamento verso il basso che, invece, grava sul ceto medio propriamente detto.

Ma questa annotazione, tesa a smontare la propaganda governativa, deve andare di pari passo con una precisa consapevolezza. Avere più aliquote fiscali non vuol dire solo far pagare le tasse in modo equo, ma anche garantire un gettito erariale costante. E quindi creare le basi per il finanziamento e il potenziamento dello Stato sociale.

Interroghiamoci su questo: se oggi tornassimo alle vecchie 32 aliquote di reddito che andavano da un minimo del 10 per cento di tassazione al 72 per cento, quanto incasserebbe lo Stato? Di più, le fasce sociali medie e basse pagherebbero le stesse tasse di oggi?

Mai come in questa fase, segnata da sempre più estese iniquità sociali, l’ambito fiscale deve tornare ad essere terreno di battaglia. Nel segno della ridefinizione e dell’aumento di numero degli scaglioni e del rifiuto della flat tax, in qualsiasi versione essa si presenti.

In estrema sintesi, si possono agevolmente individuare due terreni su cui articolare una costante e incisiva campagna politica:

La denuncia dell’attacco al lavoro pubblico, che viene colpito facilmente individuabile e tassabile. Ad esempio, è da poco uscita una norma che prevede la segnalazione per i dipendenti pubblici che, percependo stipendi sopra i 2500 euro, abbiano a loro carico cartelle esattoriali. Ora, va precisato che la cifra appena citata – che ad alcuni può apparire non disprezzabile - può pure derivare a spettanze dovute da più anni, da arretrati pagati tutti insieme e da aumenti contrattuali. Dunque, non si tratta di severità applicata contro i privilegiati. Il discorso è un altro, e di una semplicità disarmante: il dipendente pubblico fa da bancomat al pari dei pensionati, mentre i più agiati tra i lavoratori autonomi (dunque, non stiamo parlando dei lavoratori subordinati sotto mentite spoglie) possono dormire sonni tranquilli. Il governo Meloni li rappresenta come vittime del cieco odio delle sinistre, mentre queste ultime – non certo animate da uno spirito barricadero - nulla fanno per ripristinare un minimo di equità.

La rivendicazione del ritorno alle 32 aliquote fiscali degli anni ‘70 non è soltanto una provocazione. Bensì il modo più diretto – e di maggior impatto – per riprendere il discorso sulla progressività al sistema fiscale. Va spiegato che, per questa via, i ceti attualmente più svantaggiati pagherebbero sicuramente di meno, potendo peraltro fruire di più estese politiche sociali. E, senza mezzi termini, va detto che i magheggi oggi alla moda – coincidenti con sgravi e detassazioni- alla fine sortiscono effetti benefici solo per i datori di lavoro.

Ovviamente si possono toccare anche altri temi, se risultano connessi a quelli citati. L’essenziale è che, nel richiamarli, si provveda a far luce sull’operato dell’esecutivo Meloni. Che mette in scena la propria disponibilità ad ascoltare le voci critiche più garbate, quelle così rispettose del bon ton da non abbracciare mai la protesta (si pensi alla sempre più imbarazzante Cisl). Però, mentre compie questa operazione, il governo omette di riconoscere una lampante verità: se ha fatto marcia indietro sui tagli all’organico delle scuole, non è stato solo per dare un contentino ai sindacati amici, ma anche, anzi soprattutto, per placare le mobilitazioni e le occupazioni studentesche. In ogni caso, ci sono argomenti su cui Meloni e soci evitano persino le concessioni di facciata: è il caso delle pensioni, con la sempre più decisa spinta a potenziare l’impianto della Legge Fornero. La tradizionale propaganda d’un alleato come la Lega è stata clamorosamente smentita, tra gli applausi scroscianti di gran parte del sistema mediatico italiano.

[1] https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iv/articolo-53

[2] Silvia Giannini, Simone Pellegrino e Alberto Zanardi, La carica delle flat tax, in https://lavoce.info/archives/115572/la-carica-delle-flat-tax/.

[3] Ibidem.