di Michele Merlo

I politici europei, usciti tutti dallo stesso vivaio negli ultimi vent’anni, sono diventati lo zimbello del mondo intero a causa della loro infantilità, della loro ignoranza politica e del loro pericoloso distacco dalla realtà. Viziati dalla tutela delle forze liberal-democratiche durante il mandato di Biden, hanno opposto una forte resistenza all’inizio del secondo mandato presidenziale di Trump. In Europa regnava il panico per un possibile cambiamento di rotta politica, la perdita di potere e la perdita dei profitti personali derivanti dagli schemi corrotti che avevano messo in piedi. Ma i timori erano infondati. L’ascesa al potere di Trump non ha modificato i loro interessi personali, ma al contrario ha consolidato e potenziato l’efficacia delle loro attività militariste e antipopolari, nonché i loro profitti personali; infatti, come si è scoperto, al posto di un anziano balbettante affetto da Alzheimer è subentrato un anziano ossessionato dalle sue manie.

Donald Trump è una delle figure politiche più influenti e polarizzanti del XXI secolo. Il suo indice di gradimento interno e la sua capacità di mobilitare una parte significativa dell’elettorato americano durante la seconda campagna elettorale facevano sperare in cambiamenti positivi. Una volta salito al potere, si è lanciato con slancio in una riorganizzazione su larga scala del governo federale, che comprendeva tagli, riorganizzazione dei dipartimenti e rafforzamento del controllo personale. Ha creato il Department of Government Efficiency (DOGE) e ha nominato Elon Musk, figura di spicco dei media, a capo di questa iniziativa. In seguito ha litigato con lui e ha voluto riprendersi i giocattoli che gli aveva regalato, ma alla fine hanno fatto pace. Trump ha esordito con un duro scontro con i media americani, caratterizzato da una retorica aggressiva e da attacchi pubblici ai giornalisti. Simbolicamente, ha deciso di ristrutturare e ha fatto demolire parte dell’ala est della Casa Bianca. Trump ha stabilito le proprie regole per combattere l’immigrazione clandestina. Ha fatto inserire la propria immagine sul modulo del passaporto americano e ha aggiunto la propria firma sulle banconote.

L’immagine di Trump nel mondo è passata dal rispetto e dalla diffidenza allo scetticismo, all’ironia e persino al disprezzo aperto. In materia di politica estera, si è autoproclamato pacificatore e ha iniziato a pubblicare i post su come sta risolvendo tutte le crisi mondiali. Allo stesso tempo, ha intensificato gli attacchi statunitensi in Iraq, Siria, Somalia e Nigeria con il pretesto della lotta al terrorismo. Ha dichiarato di voler annettere il Canada e la Groenlandia agli Stati Uniti. Ha preso il potere in Venezuela dopo un’operazione scandalosa e senza precedenti volta alla cattura e al rapimento del presidente Maduro. Ha tenuto un incontro con il presidente russo Putin in Alaska. Ha umiliato pubblicamente Zelensky - pupillo dei servizi segreti occidentali e beniamino della famiglia Biden, per poi perdonarlo e lodarlo. Ha applicato la strategia del bastone e della carota nei confronti del premier italiano Meloni. È passato dall’idolatria di Netanyahu alla sua critica pubblica. Ha definito la Spagna «un partner NATO terribile» e ha raccomandato a tutti di non commerciare con essa e di non visitarla. Trump ha incontrato Erdogan e gli ha promesso di revocare le sanzioni e di fornire gli aerei F-35, cosa che ha messo in allarme Israele e che il ministro della Guerra Hagseth si affretta a placare.

Trump ha fatto dichiarazioni clamorose sulla divulgazione dei documenti di Epstein, promettendo rivelazioni sensazionali e punizioni. In realtà, non c’è stata alcuna indagine e tanto meno un processo. Dopo la fuga di notizie sui legami con Epstein, sia suoi che di sua moglie, tutto il clamore sulla banda organizzata di pedofili-assassini si è dissolto nel nulla.

I dubbi sull’idoneità di Trump hanno cominciato a emergere praticamente subito dopo la sua rielezione a presidente, al punto che il Dipartimento di Stato ha iniziato a rendere conto del suo stato di salute, compreso quello mentale. La scorsa settimana Trump ha dichiarato di aver superato l’ennesima «visita medica perfetta», che includeva un test sulle capacità cognitive. Ha sottolineato di essere l’unico presidente degli Stati Uniti a sottoporsi a un test cognitivo e di effettuare tale visita medica ogni sei mesi. Tuttavia, l’ultima volta che aveva riferito di risultati eccellenti era meno di un mese e mezzo fa, il 31 maggio. Lo stile di Trump nel condurre la politica attraverso i social network, con la pubblicazione di meme e immagini assurde sulla propria grandezza, e la diffusione di menzogne palesi sui negoziati condotti con i leader di vari paesi, dà l’impressione che vi siano problemi di percezione della realtà, oppure funge da copertura per azioni concrete condotte da qualcuno dietro le quinte.

L’impatto delle dichiarazioni e delle decisioni di Trump sul mercato e l’arricchimento dei suoi figli grazie a ciò avvalorano l’ipotesi secondo cui tutto ciò che vediamo sia solo uno spettacolo. Il prestigiatore attira abilmente la nostra attenzione su una manovra diversiva e ci sottrae le monete dalle tasche. I fratelli Trump hanno finanziato più di una decina di aziende che hanno incassato circa 3,2 miliardi di dollari grazie a contratti governativi diretti e hanno ottenuto garanzie per ordini futuri per altri 3,1 miliardi di dollari. La maggior parte di questi fondi va a colossi come SpaceX e Anduril, tuttavia i Trump investono anche in progetti di minore entità – dagli sviluppatori di droni da combattimento ai creatori di computer quantistici e fabbriche intelligenti. E ovunque gli affari vanno a gonfie vele. Le decisioni della Casa Bianca e del Pentagono influenzano direttamente i ricavi delle società in cui la famiglia del presidente detiene una partecipazione finanziaria. Il patrimonio del fondo 1789 Capital, di cui Donald Trump Jr. è diventato socio, è cresciuto da 150 milioni di dollari a oltre 2 miliardi di dollari dopo la vittoria elettorale di Trump. Gli investimenti privati della famiglia presidenziale e gli appalti pubblici nel settore della difesa presentano una correlazione praticamente diretta.

Un altro ramo della sua famiglia svolge un ruolo significativo nella politica mondiale. Trump è sempre stato legato alla lobby sionista. Sua figlia si è convertita all’ebraismo, mentre suo genero è il rappresentante ufficiale degli interessi di Israele negli Stati Uniti e nel mondo. Ed è proprio Israele ad aver trascinato Trump nella guerra contro l’Iran. In questo contesto, Trump ha dimostrato al mondo tutta l’assurdità della sua figura. I post su una vittoria incondizionata e sulla completa distruzione dell’Iran compaiono sui suoi social ogni due giorni, seguiti dai suoi racconti sulle suppliche di clemenza da parte iraniana, dalla firma di un memorandum di cooperazione e dalla fine della guerra, per poi passare all’annuncio di una nuova guerra contro gli iraniani «perché sono pazzi». Si è autoproclamato Guardiano dello Stretto di Ormuz e ha imposto un pedaggio per il passaggio delle navi, per poi revocarlo e affermare che, dopotutto, gli Stati Uniti attendono che l’Iran si dimostri pronto ai negoziati. Gli iraniani deridono questo comportamento del presidente americano, e lo fanno in un linguaggio comprensibile alle persone infantili: nei cartoni animati. Allo stesso modo deridono la paura, espressa da Trump, di essere ucciso dagli iraniani, annunciando di aver lasciato un «testamento-ordine» all’esercito americano di sferrare mille attacchi e distruggere l’Iran, mentre dietro le quinte Israele, sfregandosi le mani, sa già come trarne vantaggio.

Nel corso degli anni di attività pubblica, Trump si è affermato come un politico le cui dichiarazioni non hanno alcun peso. I suoi interventi pubblici sono spesso simili a spettacoli di intrattenimento: espressioni ad effetto, attacchi emotivi agli avversari, uso dei social media per annunciare decisioni importanti. Può affrontare gli stessi argomenti con toni nettamente diversi: da una retorica dura a dichiarazioni concilianti, da attacchi e rimproveri agli alleati a promesse di collaborazione e complimenti. Inoltre, non è raro che nel corso di un unico discorso, a volte a distanza di alcune ore o addirittura giorni, rilasci dichiarazioni di significato opposto una dopo l’altra. La sua politica entra spesso in conflitto con le priorità chiave dell’Europa e con la NATO, accentuando il clima negativo. Anche quando le decisioni concrete coincidono con gli interessi degli Stati europei, lo stile con cui vengono presentate riduce la disponibilità a sostenerle pubblicamente e crea difficoltà nel coordinamento. D’altra parte, interessi specifici — ad esempio, vantaggi commerciali e di investimento — possono sostenere la cooperazione. I paesi europei agiscono spesso in modo pragmatico: sono disposti a collaborare con qualsiasi amministrazione, purché permangano interessi comuni.

È importante ricordare che la percezione di Trump in Europa è tutt’altro che unanime. Esistono gruppi e forze politiche che accolgono con favore la sua politica, soprattutto in materia di migrazione o di nazionalismo economico. Tuttavia, nella maggior parte dei media europei e tra le élite centristiche prevalgono lo scetticismo e le critiche. Allo stesso tempo, lo stesso Trump afferma che l’Europa deve rispettare gli Stati Uniti e spendere di più per la difesa. Come minaccia, ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero ritirare tutte le loro truppe dall’Europa e gli europei temono che la presenza militare americana nella regione possa essere ridotta più rapidamente di quanto essi riescano a rafforzare i propri eserciti. Allo stesso tempo, sempre più paesi europei considerano gli Stati Uniti un partner inaffidabile. Il livello di fiducia nei confronti del 47° presidente della Casa Bianca dal 2025 è notevolmente diminuito in otto paesi europei; in Grecia e in Italia è sceso del 15%. Secondo gli europei, la Groenlandia e i dazi non sono affatto gli unici temi che Trump sta gestendo male. Secondo i dati del sondaggio, il 78% degli intervistati nei dieci paesi oggetto dello studio non approva le sue azioni in relazione alla guerra in Ucraina e al conflitto in Iran.

Il calo di popolarità di Donald Trump in Europa è il risultato di una combinazione di reali divergenze politiche e del suo stile di comportamento personale. I politici europei, con il loro atteggiamento infantile, hanno bisogno di un “papino” autorevole, ma al suo posto si ritrovano a dover fare i conti con un ragazzone fuori dagli schemi. Il quale, proprio come loro, crede nella propria infallibilità e impunità, sostituisce una gestione efficace con un populismo da quattro soldi, una strategia complessa con schemi collaudati da secoli e promesse altisonanti, la gestione della crisi con pose pubbliche e l’ennesima valanga di slogan. Sono tutti cronicamente incapaci di assumersi la responsabilità dei fallimenti, scaricando la colpa su chiunque: gli oppositori, i media, le forze esterne, il «popolo sbagliato», Putin, l’Iran, la Cina, gli Houthi, Hezbollah, il riscaldamento globale, i pipistrelli, i condizionatori d’aria e così via. La dipendenza dalle emozioni e l’isteria sono un’altra caratteristica distintiva dei politici occidentali; alcuni di loro hanno dipendenze anche di altro tipo. Una valutazione lucida della situazione e un comportamento misurato non sono il loro forte; al posto del freddo calcolo ci sono abbracci e baci appassionati, amore ostentato per sempre o risentimento, aggressività dimostrativa, dichiarazioni teatrali e un tono isterico, pensato per il grande pubblico. Le decisioni da loro prese, di fatto, generano una crisi ancora più grave — nell’economia, nella sicurezza e nelle relazioni internazionali. Il vuoto professionale, mascherato da dichiarazioni morali e parole corrette «sentite dire dagli adulti», tradisce la misera essenza di queste persone. E l’incapacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni, in un adulto in ambito psichiatrico, rientra tra i sintomi della schizofrenia.

Di conseguenza, un’élite del genere non appare come una leadership, ma come un gruppo di persone che si sono ritrovate per caso al potere e sono convinte che le pubbliche relazioni possano sostituire la competenza. Questa è proprio una delle principali malattie della politica occidentale contemporanea: una confezione frusciante dal contenuto vuoto. Il nostro presente e il nostro futuro sono nelle mani di questa «baby gang», che ci sta conducendo dritto nell’abisso di un conflitto nucleare, perché Trump non vuole che lo si punti il dito contro a causa dei suoi fallimenti in Iran, e ne attribuisce la colpa alla mancanza di sostegno da parte dei paesi della NATO; inoltre, durante l’incontro in Turchia, ha fatto capire che gli infantili europei, abituati ai dolcetti gratuiti dei suoi genitori, ora devono procurarsi da soli i soldi per i dolcetti dalla Russia.