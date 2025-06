"Il massacro di Witkoff": centinaia di morti e feriti mentre le forze israeliane aprono il fuoco su un sito di aiuti alimentari a Gaza

di Jon Queally - Common Dreams

Nuova indignazione internazionale è esplosa domenica dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco su centinaia di palestinesi affamati a Gaza, radunati in un punto di distribuzione di cibo dove erano stati indirizzati da funzionari israeliani, dando luogo a un massacro descritto dai testimoni come il più grande da quando il mese scorso è stato messo in atto un nuovo piano umanitario sostenuto dagli Stati Uniti e gestito da Israele .

Secondo l'Associated Press, funzionari sanitari di Gaza e numerosi testimoni presenti sul posto, nei pressi della città di Rafah, "le forze israeliane hanno aperto il fuoco sulla folla a circa un chilometro (1.000 iarde) di distanza da un sito di aiuti gestito da una fondazione sostenuta da Israele".

"La comunità internazionale deve agire immediatamente e con decisione per costringere Israele a porre fine al suo disumano meccanismo di distribuzione degli aiuti a Gaza, in seguito al massacro di oggi nei pressi di un centro di aiuti sostenuto dagli Stati Uniti a sud di Rafah, dove le forze israeliane hanno ucciso o ferito oltre 220 civili affamati", ha affermato l'Euro-Med Human Rights Monitor (Euro-Med), con sede in Svizzera, in una dichiarazione rilasciata domenica mattina, che ha visto la presenza di personale sul campo nei pressi del centro di aiuti.

"Lasciate che fermino questi massacri, fermino questo genocidio. Ci stanno uccidendo."

Secondo il gruppo il team sul campo di Euro-Med Monitor ha documentato l'apertura del fuoco da parte delle forze israeliane su migliaia di civili radunati all'alba di oggi, domenica 1° giugno 2025, a Tel al-Sultan, Rafah, nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti istituito dall'esercito israeliano. I dati preliminari indicano che l'attacco ha ucciso almeno 31 civili, tra cui due donne, e ne ha feriti più di 200. Diversi risultano ancora dispersi.



Si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà a causa dell'elevato numero di feriti gravi e del grave collasso del sistema sanitario causato dal blocco e dagli attacchi israeliani alle strutture mediche.

All'inizio di maggio, come riportato da Common Dreams, i funzionari delle Nazioni Unite e altri esperti di aiuti umanitari hanno messo in guardia contro il piano presentato da Israele e sostenuto dall'amministrazione Trump, che avrebbe consentito a una fondazione israeliana privata e di nuova creazione, eufemisticamente chiamata Gaza Humanitarian Foundation, di gestire la distribuzione degli aiuti in tutta Gaza con la sicurezza garantita dalle IDF e da soldati mercenari statunitensi.

"Non c'è motivo di mettere in atto un sistema che sia in contrasto con il DNA di qualsiasi organizzazione umanitaria basata su principi", ha affermato il 9 maggio Jens Laerke, portavoce dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA).

La controversa Gaza Humanitarian Foundation, che è stata al centro di polemiche sin dalla sua creazione il mese scorso e denunciata per aver operato come copertura per le continue atrocità commesse da Israele contro il popolo palestinese a Gaza, ha dichiarato in una nota esaminata dall'AP di aver distribuito 16 camion di aiuti domenica mattina presto "senza incidenti" e di aver respinto quella che ha definito "falsa informazione su morti, feriti di massa e caos".

Tuttavia, i filmati e le testimonianze dei testimoni presenti sulla scena, pubblicati online, hanno fatto sembrare tali affermazioni delle bugie:

Around 200 civilians were killed and injured after Israeli forces opened fire and shelled civilians with tanks while they were trying to reach one of the so-called “aid delivery” points run by the U.S.-Israeli Gaza Humanitarian Foundation.#WitkoffMassacre pic.twitter.com/JI7E8rpBmM — Days of Palestine (@DaysOf_Pal) June 1, 2025

Tuttavia, il dott. Ramy Abdul, professore di diritto e presidente di Euro-Med, ha condiviso un filmato della scena in cui hanno avuto luogo le uccisioni e il caos e ha affermato: "La nuova strategia genocida di Stati Uniti e Israele: affamare la popolazione, adescarla con promesse di aiuti e poi ucciderla".

The new U.S.-Israeli genocide strategy: starve the population, lure them with promises of aid, then kill them.#WitkoffMassacre pic.twitter.com/Hq1O1evEm9 — Ramy Abdu| ???? ???? (@RamAbdu) June 1, 2025

Come altri, Abdul ha soprannominato l'orribile evento "massacro di Witkoff", riferendosi all'inviato speciale del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, ora incaricato di mediare un accordo di cessate il fuoco sponsorizzato dagli Stati Uniti tra Hamas e il governo israeliano.

Yet more victims of the #WitkoffMassacre and the American-created #GazaDeathCamps | 50 people executed by US & israeli firing squads pic.twitter.com/scXFZue2zh — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) June 1, 2025

L'AP ha riferito:

Migliaia di persone si sono dirette verso il sito di distribuzione ore prima dell'alba. Mentre si dirigevano verso il sito, le forze israeliane hanno ordinato loro di disperdersi e di tornare più tardi, hanno riferito testimoni. Quando la folla ha raggiunto la rotonda della Bandiera, a circa 1 chilometro di distanza, verso le 3 del mattino, le forze israeliane hanno aperto il fuoco, hanno raccontato i testimoni.



"C'era fuoco da tutte le direzioni, da navi da guerra, carri armati e droni", ha detto Amr Abu Teiba, che si trovava tra la folla.



Ha aggiunto di aver visto almeno 10 corpi con ferite da arma da fuoco e diversi altri feriti, tra cui donne. La gente ha usato dei carri per trasportare morti e feriti all'ospedale da campo. "La scena era orribile", ha detto.



La maggior parte delle vittime è stata colpita "nella parte superiore del corpo, compresi testa, collo e torace", ha detto il dottor Marwan al-Hams, funzionario del Ministero della Salute presso l'Ospedale Nasser, dove molti dei feriti sono stati trasferiti dopo essere stati inizialmente trasportati in un ospedale da campo gestito dalla Croce Rossa.

In un'analisi dettagliata di venerdì, Jeremy Scahill di Drop Site News ha spiegato che Witkoff, attraverso i negoziati con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, sta cercando di "costringere Hamas a raggiungere un accordo che non ponga fine al genocidio" che continua a ritmo serrato a Gaza.

Dopo che la scorsa settimana Israele aveva respinto un testo provvisorio accettabile sia per i negoziatori statunitensi che per quelli di Hamas, Witkoff ha risposto sabato a una bozza aggiornata presentata da Hamas con un proprio rifiuto, definendola "totalmente inaccettabile".

Nel frattempo, la minaccia della carestia per l'intera popolazione di Gaza continua, con il fermo appoggio e la complicità degli Stati Uniti, e fa infuriare gli operatori umanitari in tutto il mondo, mentre aumentano morti e sofferenze.

Domenica Reda Abu Jazar ha dichiarato ad Al-Jazeera che suo fratello era tra le persone uccise mentre cercava di recuperare cibo nel punto di distribuzione di Rafah.

I molteplici attacchi mortali verificatisi nelle ultime settimane nei siti di distribuzione degli aiuti allestiti dagli israeliani hanno spinto Euro-Med domenica, in seguito all'ultimo massacro, ad affermare che "questi incidenti non dovrebbero essere liquidati come questioni procedurali risolvibili attraverso adeguamenti operativi".

"Devono essere comprese nel contesto più ampio delle gravi conseguenze del controllo militare israeliano sugli aiuti umanitari" a Gaza, ha proseguito il gruppo. "È inconcepibile che alla stessa entità accusata di aver commesso un genocidio per quasi 20 mesi possa essere affidato il compito di migliorare le condizioni umanitarie della stessa popolazione che prende di mira".

Euro-Med ha chiesto "l'immediata cessazione del meccanismo israeliano di distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza... poiché è diventato un luogo di esecuzioni sul campo e non soddisfa nemmeno i più elementari standard umanitari".

Il gruppo ha lanciato un appello per il ripristino delle operazioni di soccorso guidate dalle Nazioni Unite "per garantire la distribuzione sicura ed efficace degli aiuti alla popolazione di Gaza".

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Jon Queally è caporedattore di Common Dreams.