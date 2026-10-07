Il Melonellum è un golpe (ma non per le ragioni sollevate dalle opposizioni parlamentari)

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di Agata Iacono per l'AntiDiplomatico

La nuova legge elettorale è a tutti gli effetti un golpe. E non per le questioni sollevate dai media e dalle opposizioni parlamentari. Perché l'aspetto della raccolta firme passa sotto silenzio?

Abbiamo gridato allo scandalo per le elezioni annullate in Romania, per i partiti messi fuorilegge, per le vere e presunte ingerenze sovranazionali, per i brogli. Ma il Melonellum bypassa direttamente tutti questi fastidiosi e noiosi ostacoli, che potrebbero inficiare gli esiti già stabiliti.

Comunque vada. il Parlamento resta blindato: chi è dentro è dentro, chi è fuori resterà per sempre fuori. Non c'è alcun bisogno, infatti, con questo emendamento, di fingere una vera campagna elettorale.

Chiunque sarà eletto sarà espressione di una legge incostituzionale.

Perché l'esclusione di qualsiasi soggetto politico che non sia già in parlamento non è l'argomento principe del dibattito pubblico mediatico e politico?

Forse perché è funzionale al falso bipolarismo e perpetua il gattopardesco balletto?

Vediamo, in sintesi, cosa prevede la nuova legge elettorale.

Per le liste e i nuovi partiti privi di rappresentanza parlamentare, la nuova norma quadruplica il numero di firme, innalzando da 1.500 a 6.000 le sottoscrizioni cartacee richieste per ciascun collegio plurinominale (con un massimo che può arrivare fino a 7.000 a seconda delle disposizioni).

Esattamente, per singolo collegio plurinominale saranno necessarie un minimo di 6.000 a un massimo di 7.000 firme (rispetto alle precedenti 1.500–2.000).

A livello nazionale, quindi , saranno richieste fino a circa 450.000 firme complessive tra Camera e Senato (o circa 300.000–378.000 a seconda delle stime sui collegi)

Questo significa, in pratica, costringere i partiti più piccoli fuori dal parlamento e i nuovi soggetti politici, (come Agorà), a costituire banchetti di raccolta per ogni singolo collegio (perché puoi firmare solo se risulti nelle liste elettorali dello specifico ambito territoriale), mobilitando non solo un numero esorbitante di volontari, ma affrontando soprattutto spese ingenti per pagare gli autenticatori autorizzati.

D'altronde, l'astensionismo fa molto comodo. Proprio quei cittadini, che hanno disertato le urne e che sono andati invece a votare no al referendum contro il controllo della magistratura, potrebbero votare contro la guerra, per interrompere ogni relazione con Israele, per riprendere i rapporti commerciali con la Russia, per uscire addirittura dalla NATO e dalla UE....

Meglio non correre questo pericolo, meglio non farli proprio votare. Meglio, molto meglio, criminalizzarli e perseguirli nelle piazze. Meglio trasformarli in violenti disorganizzati, piuttosto che aprire loro la possibilità di usare gli strumenti di una (vera) democrazia parlamentare...

Agata Iacono Sociologa e antropologa