Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez in Vietnam: rafforzati i legami bilaterali di fronte al blocco USA

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Il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ha iniziato quest'oggi una visita ufficiale di due giorni in Vietnam, dove è stato accolto in qualità di inviato speciale del Partito Comunista e del governo della nazione caraibica.

Durante la sua permanenza nel Paese asiatico, il capo della diplomazia cubana terrà colloqui ufficiali con alti funzionari vietnamiti, con l'obiettivo di rafforzare i legami diplomatici e la cooperazione tra le due nazioni.

Questa agenda bilaterale si sviluppa in un contesto segnato dall'intensificazione del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba; una situazione in cui L'Avana sottolinea il sostegno ricevuto da nazioni sorelle, come il Vietnam, nella costruzione di un futuro condiviso.

I legami tra i due Paesi rappresentano 66 anni di ininterrotta fratellanza, solidarietà e cooperazione, che risalgono al 1960, quando Cuba divenne il primo Stato nelle Americhe a riconoscere l'allora Repubblica Democratica del Vietnam, fornendo assistenza attraverso l'invio di generi alimentari, medicinali, personale medico, sostegno militare e la realizzazione di progetti infrastrutturali.

L’arrivo del Ministro degli Esteri Bruno Rodríguez in Vietnam avviene subito dopo la conclusione di una proficua visita ufficiale nella Repubblica Popolare Cinese. Durante la sua permanenza a Pechino, il diplomatico cubano ha tenuto incontri di alto livello con importanti rappresentanti del Paese, tra cui il suo omologo cinese, Wang Yi, e Wang Huning, Presidente del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese.

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Con questa tappa in Vietnam, la delegazione cubana prosegue il suo tour in Asia orientale, volto a rafforzare le alleanze politiche, diplomatiche e di solidarietà con nazioni strategiche, a fronte delle misure coercitive unilaterali adottate da Washington nel 2026.

A tal proposito, verso la fine di ottobre, Nguyen Hai Luu, Ministro-Consigliere e Vice Rappresentante Permanente del Vietnam presso le Nazioni Unite (ONU), ha riaffermato davanti all'Assemblea Generale il sostegno categorico del suo Paese alla revoca immediata e completa del blocco economico, commerciale e finanziario, ulteriormente inasprito dagli Stati Uniti contro Cuba, incluse tutte le sue disposizioni extraterritoriali.

Nel suo intervento, il diplomatico ha ricordato che questo organismo multilaterale chiede da oltre tre decenni la fine di tali misure coercitive in vigore da più di 60 anni dalla loro introduzione e oggi aggravate da nuove restrizioni che, nel 2026, incidono direttamente sulle condizioni di vita del popolo cubano.

Il rappresentante vietnamita ha avvertito che una delle conseguenze più gravi della politica statunitense riguarda il settore energetico dell'isola: gli ostacoli all'approvvigionamento di carburante compromettono il funzionamento di ospedali, istituti scolastici, sistemi di distribuzione idrica, trasporti e filiera alimentare, ostacolando al contempo la ricezione di aiuti umanitari.

Ha inoltre denunciato la portata extraterritoriale di tali sanzioni, che intralciano le legittime relazioni commerciali e finanziarie tra Cuba e paesi terzi, violando così i principi di uguaglianza sovrana, non ingerenza negli affari interni e libertà di commercio e navigazione.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it