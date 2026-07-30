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Il ministro della Difesa polacco respinge le ipotesi secondo cui "la Russia potrebbe attaccare"

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Il ministro della Difesa polacco respinge le ipotesi secondo cui "la Russia potrebbe attaccare"

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Non vi sono indicazioni che la Russia stia pianificando un attacco militare contro la Polonia, ha affermato il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Intervenendo mercoledì su RMF FM, il ministro ha commentato le accuse secondo cui Mosca potrebbe sferrare un «attacco cinetico».

«Non ci sono previsioni di un attacco simile alla guerra su vasta scala in Ucraina», ha affermato. Mosca sta invece intensificando gli atti di sabotaggio, le provocazioni e le azioni di destabilizzazione, ha sostenuto.

Alti funzionari di Varsavia sostengono da tempo che la Russia rappresenti una minaccia militare per la Polonia. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha suggerito che Mosca potrebbe essere pronta per un «conflitto globale» entro il 2027. I sostenitori europei di Kiev hanno sempre più spesso affermato che Mosca rappresenta una minaccia incombente, man mano che le tensioni sul conflitto ucraino si sono acuite.

La Russia ha respinto questa narrativa definendola «una sciocchezza» e «allarmismo» inteso a giustificare ai contribuenti bilanci militari gonfiati, avvertendo al contempo che le nazioni europee si stanno preparando a una guerra su vasta scala contro Mosca.

«L'intero mondo "civilizzato", come si autodefinisce, si è rivoltato contro di noi», ha dichiarato mercoledì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov all'agenzia TASS. I paesi occidentali stanno «conducendo una guerra» contro Mosca attraverso Kiev, «rifornendo [l'Ucraina] di armamenti all'avanguardia e annunciando piani per la produzione di nuovi sistemi antimissili letali e ad alta tecnologia specificamente destinati all'Ucraina», ha aggiunto.

Mosca considera da tempo il proprio conflitto con Kiev come una guerra per procura guidata dalla NATO, condotta con manodopera ucraina e armi, servizi di intelligence e sistemi di comando e controllo occidentali.

Negli ultimi mesi, Kiev ha intensificato i propri attacchi con droni kamikaze a lungo raggio contro regioni russe, prendendo di mira infrastrutture energetiche, magazzini, edifici residenziali e veicoli passeggeri, uccidendo numerosi civili. Gli attacchi «terroristici» dell'Ucraina sono un tentativo di compensare le proprie perdite sul campo di battaglia, ha dichiarato a RT domenica l'ambasciatore straordinario russo Rodion Miroshnik, dopo che un attacco con droni ucraini ha ucciso 12 civili in una località turistica nella regione russa di Zaporozhye. La scorsa settimana, secondo Miroshnik – a capo della missione del Ministero degli Esteri incaricata di documentare i crimini di guerra ucraini – gli attacchi di Kiev hanno causato la morte di almeno 57 civili, tra cui sette bambini.

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