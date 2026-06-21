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di Nora Hoppe – Al Mayadeen English

Il Mosaico Globale: “La diversità delle civiltà e dei valori del mondo” – onorata e suggellata sia dall’inchiostro… che dal sangue…

I leader e l’inchiostro

La Dichiarazione congiunta sulla promozione di un mondo multipolare e di un nuovo tipo di relazioni internazionali – firmata in occasione del vertice di Pechino del maggio 2026 – segna una svolta storica decisiva: un progetto per smantellare l’egemonia globale occidentale e sostituirla con un ordine non occidentale. Tra i suoi quattro principi fondamentali, uno spicca su tutti: “La diversità delle civiltà e dei valori mondiali”. Il mondo viene ridefinito non come un’unica comunità globale, ma come un insieme di civiltà distinte. E queste queste parole scritte a inchiostro non rimarranno solo sulla carta: Mosca e Pechino intendono metterle in pratica attraverso i BRICS e l’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (OCS).

Il popolo e il sangue

Se le due potenze sovrane della Maggioranza Globale hanno tracciato una nuova mappa geopolitica “con i leader e l’inchiostro”, il popolo iraniano ha ridefinito l’ordine internazionale “con il sangue” – attraverso il sacrificio umano in una guerra brutale imposta loro dall’Egemone. Il trionfo dell’Iran ha modificato l’equilibrio di potere globale in un modo che nessuna dichiarazione avrebbe mai potuto fare. E l’Iran non è l’unico: i sacrifici dell’intero Asse della Resistenza e dei soldati russi (entrambi impegnati nella lotta contro l’Asse della Barbarie) esigono di essere onorati. Tuttavia, è il Popolo della Repubblica Islamica dell’Iran che, in ultima analisi, ha sferrato il colpo inequivocabile che ha cambiato l’architettura stessa del potere.

Come ha affermato l’Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, la “catena di vittorie dell’Iran nel Golfo Persico” ha inaugurato “l’alba di un nuovo ordine regionale e globale”… a grande vantaggio della Maggioranza Globale. Queste vittorie vanno oltre il campo militare. L’Iran ha sconfitto l’Egemone mondiale e ha raggiunto la totale decolonizzazione psicologica. Ogni nazione che rifiuta di essere uno Stato satellite può ora diventare una tessera di un Mosaico Multipolare.

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“Ciò che fuoriesce dalla brocca è ciò che c'era dentro.”

L'Iran è un mondo multipolare di per sé: è una sintesi storica di etnie diverse (persiani, azeri, curdi, lur, baluchi, gilaki, turkmeni, arabi e molte altre). Mentre altri antichi imperi crollavano sotto il peso delle conquiste straniere, l'Iran sopravvisse assorbendo i suoi invasori nel suo mosaico civilizzatore. Non si ruppe; semplicemente riorganizzò i suoi frammenti assortiti in un insieme forte, dimostrando che un mosaico è molto più resistente agli urti della storia rispetto a una pietra monolitica.

Dall'Impero achemenide in poi, la civiltà iraniana si trovò di fronte a una domanda persistente: come governare una terra di molti popoli, lingue e fedi?" La risposta non era l'assimilazione, non la Gleichschaltung... ma " governance a mosaico". Il Cilindro di Ciro (539–538 a.C.) – ora in possesso coloniale – registra l'ordine di Ciro di restituire i popoli prigionieri e il suo rispetto per le leggi, le tradizioni e le pratiche religiose locali. L'era safavide (1501–1736) offre un altro mosaico: uno Stato imperiale sciita che governa popolazioni musulmane sunnite, comunità cristiane armene (con autonomia), minoranze ebraiche e zoroastriane e vari ordini sufi.

Lo Stato era la “cornice”; le comunità erano le “tessere”. Il potere derivava dai colori distinti, non dalla cancellazione.

Con questo non si vuole dire che il mosaico iraniano sia stato privo di spargimenti di sangue, ma il modello dell’”assorbimento anziché dell’annientamento” ha lasciato un’impronta da cui attingere come fonte di compassione.

Due aneddoti su due “incidenti” e ciò che ne è emerso

Incidente 1

Oltre a rivelare il carattere sotto pressione, la "brocca e il suo contenuto" appare negli "incidenti" storici.

Alla fine del XVI secolo, durante la dinastia safavide, l'Iran importava fragili specchi dai vetrai veneziani. Molti si ruppero durante il lungo e arduo transito via mare e terra. Riconoscendo l'essenza dello specchio indipendentemente dalla forma, gli artigiani iraniani riadattarono i frammenti in intricati mosaici geometrici – dando origine all'arte dell'"aina-kari" ("lavorazione dello specchio") vista in strutture iconiche come il Palazzo Chehel Sotoun a Isfahan e il Palazzo Golestan a Teheran.

L'aina-kari rappresenta la metamorfosi di una sostanza uniforme in una "unità multiforme" ricomposta, catturando, spezzando e disperdendo la luce da angolazioni diverse. Un singolo specchio piatto può riflettere solo ciò che si trova direttamente davanti a sé. Un mosaico di specchi infranti riflette "la luce da ogni angolazione simultaneamente". L’Unica Luce Divina si manifesta in una miriade di sfaccettature senza perdere la sua fonte originaria.

Incidente 2

Un secondo "incidente" rivelatore in relazione alle cronache dell'aina-kari iraniano è avvenuto il 2 marzo 2026, quando il Palazzo Golestan di Teheran è stato colpito da onde d'urto dovute ai bombardamenti USA-Israeliani. Innumerevoli “tessere di luce” secolari furono strappate dai loro incastri e andarono in frantumi sui pavimenti del palazzo… per giacere, ormai oscurate, sotto forma di schegge grigie e polvere tra le macerie.

Il ministro Reza Salehi Amiri, ministro della cultura e del turismo iraniano, ha descritto questo crimine e i danni subiti ad altri 55 siti storici non come danni collaterali ma come "un attacco deliberato e consapevole all'identità iraniana": "Non stiamo parlando di pietra e malta, ma della memoria di un popolo."

Il Mosaico Cosmico: Frammenti come Architettura della Grammatica e dell'Universo

Il concetto sufi di wahdat al-wujud (l'Unità dell'Essere) insegna che l'universo è un riflesso frammentato di una Verità Divina singolare ("Al-Haqq").

La letteratura persiana funziona come un mosaico linguistico: dai frammenti epici di Ferdausi ai ghazal discreti di Hafez, la poesia iraniana affianca schegge autonome di immagini fino a quando il significato non diventa evidente. Un singolo ghazal di maestri come Jalal al-Din Balkhi (Rumi) e Hafez presenta stati mistici fratturati, unificati dal radif (un ritornello ripetuto).

Uccelli di piume diverse si radunano insieme

Il capolavoro di Farid ud-Din Attar, "La Conferenza degli Uccelli" (Mantiq al-Tayr), racconta di un mosaico a forma di uccelli. Alla ricerca di un sovrano, gli uccelli di tutto il mondo vanno alla ricerca del leggendario “Simorgh”. Dopo un lungo e faticoso viaggio attraverso sette valli, solo trenta uccelli riescono a raggiungere l’habitat di questo essere, dove vengono invitati a fissare lo sguardo su uno specchio d’acqua... Guardando il loro riflesso nell'acqua, gli uccelli non si vedono individualmente; Vedono trenta uccelli. E ecco qua. Il nome "Simorgh" in persiano significa trenta (si) uccelli (morgh). L'essere divino che cercavano è una realizzazione collettiva della propria interconnessione. Le sette valli – Ricerca, Amore, Gnosi, Distacco, Unità, Stupore, Annientamento – non seguono un percorso lineare; il cercatore si frammenta e si ricompone. La psiche stessa è il mosaico costruito attraverso il lavoro spirituale.

Unità senza uniformità

In occasione del giorno della commemorazione di Ferdausi, l'Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei disse dello Shâhnâmah

In occasione della giornata dedicata alla memoria di Ferdausi, l’Imam Sayyid Mojtaba Khamenei ha detto a proposito dello Shâhnâmah: i suoi "concetti valorosi e ispirati al Corano uniscono tutti i gruppi etnici e gli strati sociali dell'Iran nel preservare la loro identità, l'indipendenza e nella lotta contro gli aggressori 'simili a Zahhâk'". [Zahhâk è un demone dell'avidità.] Lo Shâhnâmah – un mosaico di guerrieri, amanti, saggi e ribelli – è un modello di "molteplicità resistente": unità senza uniformità.

Verso un Insaniyya di un mondo multipolare...

Oggi la Repubblica Islamica dell'Iran è la somma della sua storia eterogenea e dei suoi popoli diversi, che dimostrano un'unità indissolubile attraverso la compassione. Il portavoce del Ministero Ministeriale Esmaeil Baqaei ha dichiarato: "A ogni essere umano perbene – indipendentemente da religione, etnia, nazionalità, razza o qualsiasi altra distinzione – a musulmani, ebrei, cristiani, sikh, indù, buddisti e tutti gli altri di fede, e a coloro che non seguono alcuna religione formale ma si agganciano profondamente ai valori universali di pace, giustizia e dignità umana [...] Questa è una guerra che determinerà il significato stesso di 'bene' e 'male' nel nostro tempo e nel futuro."

Il filosofo, politico e suocero dell'Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, il professor Gholam Ali Haddad Adel afferma che gli iraniani stanno scrivendo un nuovo capitolo di unità e resilienza mentre difendono la loro patria e la loro identità: "Dimenticate le mitiche Mille e una notte. Venite a scoprire le vere Mille e una notte del popolo iraniano."

Il 1° giugno, l'Iran ha scelto di sospendere il dialogo con gli Stati Uniti non per guadagno nazionale, ma in difesa di Gaza e del Libano contro i crimini di guerra del regime sionista. Potrebbe forse questo riecheggiare la visione di Khomeini secondo cui l’empatia verso i "mustaz'afin" (gli oppressi) è un dovere della civiltà – una consapevolezza che scaturisce dal mosaico iraniano, secondo cui la sofferenza di un popolo rappresenta una frattura nell’insieme?

L'Iran non sta forse insegnando al mondo una preziosa lezione qui? Non una prescrizione, ma una provocazione: che l'unità attraverso la molteplicità, l'armonia tra popoli diversi e la compassione oltre la propria geografia possano diventare le tessere di un futuro che vale la pena costruire.

Quindi il mosaico non è solo una metafora di ciò che l'Iran era ed è. È un concetto che descrive ciò che potrebbe diventare un Mondo Multipolare: non un unico specchio piatto che riflette la luce di un unico impero, ma un campo di frammenti, ognuno dei quali cattura la stessa luce divina da un’angolazione diversa. La domanda non è se il mondo adotterà questa immagine, ma se saremo in grado di imparare a vedere noi stessi nel riflesso di trenta uccelli e a riconoscere che la nostra completezza non è mai stata solo nostra.