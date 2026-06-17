Il no di Washington che gela Israele: respinta la richiesta sul patto USA-Iran

Gli Stati Uniti hanno respinto una richiesta ufficiale israeliana di "rivedere" il Memorandum d'intesa (MoU) recentemente annunciato tra Teheran e Washington, secondo quanto riportato il 16 giugno dal Canale 12 israeliano e da i24.

Secondo quanto riportato dal corrispondente di Canale 12, Yaron Avraham, Tel Aviv ha presentato una richiesta "formale" a Washington per "rivedere" il protocollo d'intesa, ma è stata bloccata e rimane all'oscuro di tutti i dettagli dell'accordo.

Il primo ministro israeliano e criminale di guerra ricercato Benjamin Netanyahu ha confermato pubblicamente in una conferenza stampa il giorno prima di non essere "sicuro dei dettagli" del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti.

I media israeliani hanno recentemente riportato che tra le autorità israeliane c'è "profonda delusione" e rifiuto dell'accordo.

i24 ha definito l'accordo "un imbarazzo", in particolare la clausola relativa al ritiro dal Libano e alla fine degli attacchi contro il Paese.

Una fonte ha dichiarato al media israeliano che l'accordo probabilmente fallirà e che ulteriori attacchi israeliani contro i programmi nucleari e missilistici iraniani sono "solo questione di tempo".

Il capo dell'aeronautica israeliana, Omer Tischler, ha confermato martedì che una "massiccia ondata" di attacchi aerei contro l'Iran è stata annullata la scorsa settimana.

"L'attacco è stato interrotto mentre eravamo al briefing negli squadroni, appena un'ora prima della partenza per la sortita", ha rivelato Tischler.

Secondo alcune fonti, Israele avrebbe comunicato a Washington di non sentirsi vincolato dall'accordo con l'Iran.

"L'accordo con l'Iran è stato stipulato da Trump, e questa è una sua decisione; noi abbiamo i nostri interessi", ha dichiarato Netanyahu in una conferenza stampa il 15 giugno.

Ha aggiunto che la lotta contro l'Iran "non è finita".

Il ministro della Guerra israeliano Israel Katz ha dichiarato questa settimana che Tel Aviv lancerà attacchi "a piena forza" contro l'Iran se quest'ultimo reagirà agli attacchi contro il Libano, in modo simile a quanto fatto dopo l'attacco a Beirut all'inizio di questo mese.