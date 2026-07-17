Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Popoli e dintorni

"Il nostro Paese è stato violato e soggiogato": il drammatico destino della nuova Siria

440
"Il nostro Paese è stato violato e soggiogato": il drammatico destino della nuova Siria

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Questa è la “nuova Siria” voluta da Israele, Stati Uniti, Turchia, Unione Europea e da vari jihadisti criminali, con la complicità e la collaborazione dei referenti locali. Questi ultimi hanno agito come conniventi di un risultato tragico per il popolo siriano, consegnando il Paese, le vite e i destini di milioni di persone all’occupante straniero e al fondamentalismo terrorista.

Oggi cristiani, alawiti, sciiti, sunniti non radicali, drusi, comunisti, socialisti, patrioti, palestinesi, sindacalisti e le milizie di autodifesa di ogni comunità vengono braccati, assassinati, angariati o costretti a fuggire dalla propria terra; quella terra che, fino a dicembre 2025, sentivano e difendevano come la propria Patria, seppur tra mille contraddizioni e limiti.

Ora rimane solo l’immane tragedia di un popolo e il mesto ricordo di una Siria multireligiosa, multietnica, laica, socialista e araba dove, al di là di ogni errore o persino di qualche orrore, tutte le comunità, le fedi, le minoranze e le diverse ideologie si sentivano, prima di tutto, siriane. Una Siria che univa, favoriva e condivideva; una Siria che stava dalla parte giusta della storia, colonna dell’Asse della Resistenza insieme a Iran, Hezbollah, Gaza, Yemen e ai Fronti della Palestina.

Era una Siria che necessitava sicuramente di cambiamenti ed evoluzioni, ma non di tradimenti, svendite e di una subdola consegna al nemico. Oggi, al contrario, ci troviamo di fronte a un Paese governato da autorità jihadiste, miseri servi di Israele, USA, Turchia e UE. A loro vanno i complimenti: ci hanno messo 14 anni, ma alla fine hanno raggiunto il loro obiettivo.

Ai miseri servitori locali spetta solo il disprezzo politico, storico e umano, nell'attesa che a breve, non appena non saranno più utili, vengano spazzati via o rimangano asserviti e sottomessi alle mire e alle strategie sioniste e imperialiste.

— Enrico Vigna

La città siriana che replicò a Erdogan: ora i suoi cittadini cristiani cercano solo di fuggire

(CSI - 13 luglio 2026)

L'interno della chiesa di Santa Sofia nella città siriana di Suqaylabiyah, consacrata nel 2022, è oggi chiuso a causa delle pressioni dei militanti islamisti fondamentalisti che dominano le forze di sicurezza del Paese. (Foto per gentile concessione di un residente che desidera rimanere anonimo)

Suqaylabiyah aveva costruito una chiesa che incarnava la continuità cristiana: quattro anni dopo, i suoi fedeli cercano solo di fuggire.

Quando nel 2020 il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ordinò la riconversione in moschea di Santa Sofia a Istanbul, i cristiani di Suqaylabiyah — una città greco-ortodossa nella vicina Siria — risposero con un gesto di sfida, costruendo una propria chiesa con lo stesso nome.

Con un'architettura ispirata alla grande basilica, una nuova Hagia Sophia è sorta sul suolo siriano, a testimonianza della continuità e della speranza dei cristiani autoctoni della regione. Una simile dichiarazione era coraggiosa, persino prima del crollo del regime baathista laico siriano, durato sei decenni e capitolato nel dicembre 2024.

Per gran parte del conflitto siriano, questa città cristiana nella provincia centrale di Hama si è trovata ai margini della linea del fronte con le fazioni islamiste dell'opposizione.

Il giorno della consacrazione della piccola Hagia Sophia, nel luglio 2022, i jihadisti che occupavano la vicina città di Qalaat al-Mudiq spararono colpi di mortaio contro i fedeli riuniti. L'attacco uccise Hisham Elias, un residente di 27 anni, e ferì più di una dozzina di persone.

«I nostri figli a Suqaylabiyah stanno pagando con il sangue il prezzo della loro fede. Quello che è successo stamattina a Suqaylabiyah è un atto terroristico vile e riprovevole», dichiarò all'epoca Giovanni X, Patriarca greco-ortodosso di Antiochia con sede a Damasco.

Un video pubblicato dal Patriarcato di Antiochia mostra il momento dell'attacco, che trasformò la consacrazione in un caos totale.

«Dall'inizio della rivolta, nei primi mesi del 2011, Suqaylabiyah ha sopportato molto e ha resistito con grande tenacia», ha dichiarato a CSI una donna residente in città, contattata la scorsa settimana per un commento. La donna, che ha preferito rimanere anonima per motivi di sicurezza, ha condiviso alcune foto della chiesa: una mostra l'edificio dalla cupola dorata, con una croce imponente visibile da lontano; un'altra ritrae il punto ancora fumante in cui cadde uno dei proiettili di mortaio sparati durante la consacrazione. Era un messaggio letale e un presagio di ciò che sarebbe accaduto in seguito.

Le nuove forze di sicurezza siriane "tutte dello stesso colore"

Con il crollo del regime di Assad nel dicembre 2024, sono venuti meno decenni di coesione sociale, per quanto imposta con la forza.

Il nuovo leader, Ahmad al-Sharaa, negli ultimi dieci anni aveva guidato una forza combattente islamista (l'ex affiliata siriana di Al-Qaeda) che esercitava il proprio dominio su vaste aree della Siria nord-occidentale, fino al confine con la Turchia.

Dopo essere entrato nella capitale, Sharaa ha compiuto i primi gesti volti a placare le preoccupazioni dei paesi occidentali. Tra questi, ha offerto rassicurazioni pubbliche sul fatto che le minoranze non sarebbero state prese di mira. È stato inoltre fotografato mentre incontrava i massimi esponenti del clero cristiano siriano alla vigilia del Capodanno 2025, affermando che il suo governo considerava i cristiani «una parte essenziale dell'identità della Siria».

Allo stesso tempo, però, stava riempiendo l'apparato statale, e soprattutto le forze di sicurezza, con quadri provenienti dalle fazioni islamiste siriane. Individui noti per violazioni dei diritti umani ed estorsioni durante la guerra sono stati promossi a ruoli di potere, mentre a soldati, poliziotti e paramilitari del vecchio regime è stato concesso un periodo di tempo prestabilito per consegnare le armi.

Il governo, il parlamento e l'apparato di sicurezza siriani, un tempo scelti deliberatamente tra le diverse comunità religiose del Paese per garantirne la rappresentanza, stavano per essere smantellati. Al loro posto, un nuovo apparato, in gran parte omogeneo, stava prendendo il controllo.

«Ora è tutto di un unico colore», ha detto un uomo di Suqaylabiyah che oggi vive in Europa, parlando sotto anonimato per timore di ritorsioni sulla famiglia rimasta in città. Questo cambiamento ha riguardato anche la polizia locale di Suqaylabiyah: una forza che in precedenza comprendeva alawiti, drusi e cristiani, ma che ora — ha affermato l'uomo — è composta esclusivamente da sunniti radicali.

L'assalto alla Basilica di Santa Sofia

Uno dei primi attacchi contro i cristiani dopo la caduta della dinastia Assad in Siria è stato diretto proprio contro la chiesa di Santa Sofia a Suqaylabiyah.

«L'attacco alla chiesa è avvenuto tre notti dopo la caduta del regime. Il regime è caduto l'8 dicembre e l'assalto è avvenuto l'11», ha dichiarato la donna intervistata in anonimato. «Hanno distrutto le croci, l'immagine della Vergine Maria e hanno rubato tutto il resto. Le icone, tutto».

Gli abitanti del paese hanno così deciso di sigillare le porte della chiesa con delle pietre. «Non era più sicuro andarci. La chiesa si trova all'ingresso della città», ha spiegato, sottolineando il pericolo anche solo di avvicinarsi ai confini del centro abitato. «Dal momento della caduta del regime, la situazione è diventata tesa. Se avevi del lavoro da sbrigare o un appuntamento, tornavi a casa prima del previsto. Tutti avevano paura».

Un secondo attacco a Suqaylabiyah si è verificato il 23 dicembre 2025, quando un gruppo di uomini armati e mascherati ha dato fuoco all'albero di Natale della città, proprio di fronte all'edificio della Sicurezza Generale. «Molti giovani del paese hanno cercato di fermarli per evitare che l'edificio venisse dato alle fiamme, ma quegli uomini erano armati. Chiamavano i nostri ragazzi "infedeli" e hanno iniziato a sparare vicino a loro», ha raccontato la testimone.

In seguito, i residenti hanno ricevuto minacce più sottili, come un biglietto lasciato su un'altra chiesa della città che avvertiva che sarebbe stata incendiata.

Gli attacchi, tuttavia, non si sono limitati ai soli simboli del cristianesimo.

Un pogrom nell'impunità

Il 27 marzo, due uomini di Qalaat al-Mudiq sono arrivati in moto a Suqaylabiyah e hanno iniziato a molestare alcune ragazze del posto. I giovani cristiani della città sono intervenuti per allontanarli.

Questo episodio è bastato a spingere orde di uomini in motocicletta a riversarsi in città, dando inizio a un pogrom durato ore. Sono stati incendiati veicoli, saccheggiati e devastati negozi, compromettendo i già fragili mezzi di sussistenza in un'economia svuotata dalla guerra.

Le riprese di quella notte mostrano i veicoli delle forze di sicurezza interne del nuovo governo presenti nel convoglio di motociclette, non per bloccarne l'avanzata, ma per scortarlo.

In un video diffuso quella sera, uno dei partecipanti filma la scena mentre attraversa la città in moto. Pur non rivelando la propria identità, narra gli eventi mostrando un corteo di motociclette davanti e dietro di lui, affiancato da due veicoli della polizia con i lampeggianti accesi che procedono nella stessa direzione degli assalitori, i quali a tratti sparano colpi in aria.

«Questi sono i ragazzi di Qalaa [al-Mudiq]! E c'è la Sicurezza Generale! Dal centro di Suqaylabiyah!», grida l'autore del video. Altri filmati girati dagli stessi assalitori e diffusi sui social media li mostrano mentre fanno irruzione nei negozi e distruggono automobili.

«È successo tutto davanti agli occhi della Sicurezza Generale, che non ha fatto assolutamente nulla», ha confermato il giovane di Suqaylabiyah. «Al contrario, hanno arrestato sei uomini della nostra città». I sei sono stati infine rilasciati solo in seguito alle proteste dell'opinione pubblica e all'attenzione dei media internazionali.

L'agenzia di stampa statale SANA ha riferito l'11 aprile che i rappresentanti delle due città avevano raggiunto un accordo a seguito di sessioni di "riconciliazione" supervisionate dal governo. L'intesa prevedeva il ritiro di tutte le cause per i danni subiti e l'erogazione di risarcimenti basati sulla valutazione di una commissione governativa. Tuttavia, secondo quanto riferito dagli abitanti del luogo intervistati tre mesi dopo, nessun risarcimento è stato ancora corrisposto.

La via d'uscita: l'emigrazione

Oggi gli abitanti di Suqaylabiyah riducono al minimo gli spostamenti fuori città, limitandoli alle ore diurne.

Secondo le testimonianze raccolte, le giovani donne di Suqaylabiyah ora indossano l'hijab (il velo) quando si recano a lezione all'università nella vicina città di Hama per evitare molestie. Per i giovani uomini la situazione è ancora più insostenibile, poiché vengono spesso associati al precedente regime e sono quindi costantemente soggetti a detenzione.

«Avevamo una Forza di Difesa Nazionale e molti giovani di Suqaylabiyah vi hanno partecipato», ha spiegato l'uomo fuggito in Europa, riferendosi alla rete di milizie paramilitari locali creata dal regime di Assad per proteggere le città governative durante la guerra.

Dopo aver consegnato le armi nell'ambito del programma di disarmo imposto dal nuovo governo, «la maggior parte di loro si trova ora fuori dalla Siria», costretta a fuggire per evitare l'arresto e lasciando la città in balia di un apparato di sicurezza composto proprio dai militanti contro i quali un tempo combattevano per difendersi.

«Molti giovani sono stati arrestati e, quando succede, non ne abbiamo più notizie né sappiamo dove vengano portati», ha aggiunto la donna intervistata.

Un uomo di 28 anni della vicina città cristiana di Kafr Bahoum (provincia di Hama) ha dichiarato a CSI di essere fuggito in Europa nel giugno del 2025 proprio per questo motivo:

«C'era troppa pressione sui cristiani perché ci associavano al regime precedente. Ci sono stati molti rapimenti, richieste di riscatto e ristoranti chiusi con il pretesto di servire alcolici. Onestamente, la Siria stava diventando un altro Afghanistan, ed è per questo che sono scappato».

Il giovane ha raccontato che la situazione era diventata insostenibile anche per il fratello minore, studente universitario cristiano, al punto da spingerlo a interrompere gli studi di ingegneria proprio nell'ultimo semestre prima della laurea.

Fabrice Balanche, esperto di Siria e professore all'Università di Lione-2 in Francia, afferma che la popolazione cristiana nel Paese è crollata drasticamente dall'inizio della guerra nel 2011, passando da 1,2 milioni a circa 200.000 persone. Il geografo politico, che conduce ricerche sul campo da oltre trent'anni, ha raccolto questi dati recenti durante un viaggio di ricognizione nel Paese, nel corso del quale ha incontrato alti prelati cristiani.

«Coloro che rimangono sono per lo più anziani che possiedono negozi e immobili, ma anche loro aspettano solo che l'economia migliori per poter vendere i propri beni e raggiungere figli e nipoti all'estero», ha osservato Balanche. «Solo il clero ha scelto di rimanere».

A differenza degli alawiti (concentrati sulla costa) o dei drusi (che vivono principalmente nella provincia meridionale di Sweida), le comunità cristiane siriane sono disperse in tutto il Paese, il che rende più difficile trovare la forza nei numeri, come ha fatto notare il giovane di Suqaylabiyah.

«Per i giovani il futuro è del tutto incerto», ha concluso la donna che parla dalla città. Interrogata sulle sue speranze, ha risposto che, pur desiderando la pace, nelle condizioni attuali l'emigrazione rimane l'unica via d'uscita.

(da Christian Solidarity International – Traduzione a cura di OraproSiria)

 

Enrico Vigna

Enrico Vigna

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Popoli e dintorni

Il governo del nuovo presidente del Myanmar è in prima linea nella lotta dell'Asia contro il globalismo

Il governo del nuovo presidente del Myanmar è in prima linea nella lotta dell'Asia contro il globalismo

11 Luglio 2026 14:30
Venezuela. Juan Contreras, parla uno dei leader dei colectivos venezuelani: “Siamo un popolo armato di coscienza”

Venezuela. Juan Contreras, parla uno dei leader dei colectivos venezuelani: “Siamo un popolo armato di coscienza”

03 Luglio 2026 18:30
Progetto di Solidarietà “ADOTTA un OPERAIO/OPERAIA”. Sostieni le famiglie siriane

Progetto di Solidarietà “ADOTTA un OPERAIO/OPERAIA”. Sostieni le famiglie siriane

29 Giugno 2026 12:00
Libano, per ricordare la giornalista uccisa Amal Khalil. La testimonianza di Padre Benedetto dal Kosovo

Libano, per ricordare la giornalista uccisa Amal Khalil. La testimonianza di Padre Benedetto dal Kosovo

16 Giugno 2026 12:00
In memoria di Melba Hernandez, eroina rivoluzionaria cubana

In memoria di Melba Hernandez, eroina rivoluzionaria cubana

12 Giugno 2026 12:00
La Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca sotto attacco politico e materiale del regime di Maia Sandu

La Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca sotto attacco politico e materiale del regime di Maia Sandu

08 Giugno 2026 17:00
Siria, Storie di vinti e di ultimi

Siria, Storie di vinti e di ultimi

08 Giugno 2026 07:00
Palestina, il grido di Milad: cercare un padre tra le memorie e il vuoto delle celle

Palestina, il grido di Milad: cercare un padre tra le memorie e il vuoto delle celle

15 Maggio 2026 15:30

Il Lussemburgo fa (definitivamente) cadere la maschera sul riarmo della NATO

25413
MEDITERRANEO

Israele, il grande equivoco

10119
RUSSIA

Russia: "I nostri missili bucano qualsiasi sistema anti-aereo"

10093
EUROPA

”Freya”: i volenterosi per Kiev gettano la maschera

9398
EUROPA

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

8950
RUSSIA

L'esercito russo attacca tre navi da carico che trasportavano materiale militare nei porti ucraini

8313

Chi non si unisce oggi all'Iran verrà distrutto domani (di Micheal Hudson)

8005
EUROPA

"Niente guerra, niente investimenti": il piano dell'Occidente per trasformare l'Ucraina in un esercito in affitto

6642
ASIA

Hormuz, le compagnie di navigazione dicono no agli USA: "Troppo pericoloso, comanda l'Iran"

MEDITERRANEO

La mossa della Palestina all'UNESCO: 12 nuovi siti blindati contro la "cancellazione culturale" di Israele

AMERICA LATINA

Il Nicaragua annuncia la rottura delle relazioni diplomatiche con il governo italiano

AMERICA LATINA

Trump afferma che il petrolio venezuelano ha già ripagato 50 volte l'operazione del 3 gennaio

MEDITERRANEO

Gaza, raid di Israele senza sosta: oltre 1.100 morti dal piano USA

AMERICA LATINA

La Cina esige che gli USA "pongano immediatamente fine" al blocco contro Cuba

ASIA

Pioggia di missili iraniani sulle basi USA. Colpiti caccia F-35 e droni in Giordania

ASIA

L'Iran lancia un messaggio alla popolazione del Kuwait

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina di Alessandro Bartoloni Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

  • 16 Luglio 2026 20:30
"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione! Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

  • 14 Luglio 2026 11:30
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Malvinas, la verità dietro il racconto occidentale di Fabrizio Verde Malvinas, la verità dietro il racconto occidentale

Malvinas, la verità dietro il racconto occidentale

  • 16 Luglio 2026 15:34
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA  di Michelangelo Severgnini IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

  • 14 Luglio 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Robot cinesi: economici e altamente performanti Robot cinesi: economici e altamente performanti

Robot cinesi: economici e altamente performanti

  • 15 Luglio 2026 09:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano di Paolo Desogus Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

  • 06 Luglio 2026 12:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
L' Occidente adora la guerra di Giuseppe Giannini L' Occidente adora la guerra

L' Occidente adora la guerra

  • 16 Luglio 2026 11:30
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina di Michele Blanco L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

  • 17 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti