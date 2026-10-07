Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Il nuovo "malato d'Europa": la Francia può innescare una nuova crisi del debito sovrano?

300
Il nuovo "malato d'Europa": la Francia può innescare una nuova crisi del debito sovrano?

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

L’euro è scivolato ai minimi degli ultimi 17 mesi contro il dollaro, mentre i mercati finanziari prendono sempre più di mira la Francia, alle prese con una crisi del debito che rischia di investire il cuore stesso dell’Eurozona. Per anni il rischio finanziario europeo è stato associato soprattutto ai Paesi periferici, dalla Grecia all’Italia. Oggi, invece, è una delle principali economie dell’Unione a trovarsi sotto pressione. I numeri raccontano una situazione allarmante. L’indebitamento complessivo supera i 3.500 miliardi di euro e il suo finanziamento diventa progressivamente più costoso. Il rendimento dei titoli decennali francesi ha toccato il 5% a fine settembre, raggiungendo livelli che non si vedevano dal 2002. Lo spread rispetto ai Bund tedeschi è salito ai massimi da 14 anni, mentre Parigi si trova ormai a pagare interessi superiori persino a quelli di Grecia e Italia. Un segnale significativo del deterioramento della fiducia degli investitori. A complicare il quadro è lo stallo politico.

Il governo di minoranza del primo ministro neoliberista Sébastien Lecornu cerca di imporre tagli alla spesa pubblica per 54 miliardi di euro nel bilancio 2027, ma incontra forti resistenze. Con le presidenziali all’orizzonte, le principali forze politiche non sembrano disposte a sostenere misure di austerità impopolari. Marine Le Pen propone un referendum per introdurre limiti al deficit, mentre Jean-Luc Mélenchon punta alla cancellazione di una parte del debito e a un aumento della spesa pubblica. Nel frattempo, Parigi ha programmato nuovi investimenti militari per decine di miliardi di euro, con ulteriori 36 miliardi destinati alla difesa nel periodo 2026-2030. Una scelta che accresce le tensioni sulle finanze pubbliche in una fase già estremamente delicata. Il pericolo maggiore è rappresentato da una spirale finanziaria: rendimenti più elevati aumentano il costo del rifinanziamento del debito, facendo crescere la spesa per interessi e il deficit. Per coprire quest’ultimo, lo Stato deve emettere nuovi titoli, alimentando ulteriormente la pressione sui mercati.

La Francia dovrà affrontare nel prossimo anno un fabbisogno di finanziamento stimato in 340 miliardi di euro. La crisi potrebbe inoltre propagarsi agli altri Paesi europei. Gli investitori stranieri detengono circa la metà del debito pubblico francese e un eventuale disimpegno potrebbe provocare nuove vendite sui mercati obbligazionari. Anche i titoli italiani sono da osservare con attenzione, dopo l'allargamento degli spread seguito alle recenti tensioni francesi. Resta infine la questione della Banca Centrale Europea. L’istituto dispone di strumenti per intervenire, tra cui il Transmission Protection Instrument, introdotto nel 2022 proprio per contrastare dinamiche disordinate nei mercati obbligazionari dell’Eurozona. La BCE potrebbe acquistare titoli francesi per contenere l'impennata dei rendimenti, ma finora questo intervento nno sembra essere contemplato. Il dilemma è evidente: lasciare che i mercati impongano una disciplina finanziaria sempre più severa oppure intervenire per impedire che le difficoltà di Parigi mettano in discussione la stabilità dell'intera moneta unica. Una crisi del debito francese avrebbe infatti conseguenze ben più ampie di quelle già sperimentate con la Grecia. Il rischio più estremo sarebbe una frattura nella stessa fiducia nell'euro, fino a creare condizioni in cui i depositi e gli strumenti finanziari denominati nella moneta unica non siano più considerati equivalenti nei diversi Paesi.

Uno scenario ancora lontano, ma che dimostra quanto la crisi francese possa trasformarsi in una prova decisiva per l'architettura economica europea. Dopo anni di austerità imposta ai Paesi periferici in nome della stabilità finanziaria, l'Unione si trova ora davanti a una contraddizione difficile da eludere: quando a vacillare è uno dei suoi pilastri, le regole di bilancio rischiano di scontrarsi con la necessità di salvaguardare l'intero sistema. E la risposta a questa contraddizione potrebbe determinare il futuro dell'Eurozona.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Dottrina Monroe 2.0: sequestri, golpe giudiziari ed elezioni pilotate. La riconquista Usa dell'America Latina

Dottrina Monroe 2.0: sequestri, golpe giudiziari ed elezioni pilotate. La riconquista Usa dell'America Latina

  • 07 Ottobre 2026 19:01

di Fabrizio VerdeL'America Latina è tornata a essere il cortile di casa, e Washington non si preoccupa più di tanto di nascondere la mano. Che si tratti di pressioni diplomatiche o di veri...

CINA Festa nazionale ed esplosione dei consumi: come la risposta del mercato interno cinese smonta i calunniatori della sua economia

Festa nazionale ed esplosione dei consumi: come la risposta del mercato interno cinese smonta i calunniatori della sua economia

  • 07 Ottobre 2026 17:45

Pan Li, una trentenne di Pechino, ha appena concluso un viaggio on the road con la sua famiglia a Datong. Le parole d'ordine: meraviglie turistiche, cucina locale, attività educative per i bambini...

EUROPA Zakhrova: dove sono le autorità europee quando la polizia francese «calpesta e schiaccia i ragazzini»?

Zakhrova: dove sono le autorità europee quando la polizia francese «calpesta e schiaccia i ragazzini»?

  • 07 Ottobre 2026 16:59

L'Eliseo tace mentre la polizia francese "calpesta e schiaccia i ragazzi" durante le proteste studentesche. Questa la denuncia di Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo. "L'unica...

EUROPA E' lotta di classe, bellezza! La verità sulle piazze francesi in fiamme che i media vi nascondono

E' lotta di classe, bellezza! La verità sulle piazze francesi in fiamme che i media vi nascondono

  • 06 Ottobre 2026 21:54

La rivolta degli studenti francesi non si ferma e comincia a oltrepassare i confini. Dopo settimane di mobilitazioni contro riforme, tagli di bilancio e il progressivo deterioramento delle condizioni scolastiche,...

EUROPA L'Iran convoca l'ambasciatore francese e denuncia i "doppi standard" sulla repressione degli studenti

L'Iran convoca l'ambasciatore francese e denuncia i "doppi standard" sulla repressione degli studenti

  • 06 Ottobre 2026 17:13

Il Ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore francese a Teheran. Non per una nota diplomatica di routine, ma per consegnare una "forte protesta" contro quella che il governo iraniano...

Le più recenti da In primo piano

Dottrina Monroe 2.0: sequestri, golpe giudiziari ed elezioni pilotate. La riconquista Usa dell'America Latina

Dottrina Monroe 2.0: sequestri, golpe giudiziari ed elezioni pilotate. La riconquista Usa dell'America Latina

07 Ottobre 2026 19:01
La farsa della "pace" di Kiev e il mito delle Wunderwaffe

La farsa della "pace" di Kiev e il mito delle Wunderwaffe

07 Ottobre 2026 19:00
Festa nazionale ed esplosione dei consumi: come la risposta del mercato interno cinese smonta i calunniatori della sua economia

Festa nazionale ed esplosione dei consumi: come la risposta del mercato interno cinese smonta i calunniatori della sua economia

07 Ottobre 2026 17:45
Spionaggio e Mossad: terremoto sui servizi segreti tedeschi

Spionaggio e Mossad: terremoto sui servizi segreti tedeschi

07 Ottobre 2026 12:30
"Ho degli esami da correggere": il piano del docente israeliano per massacrare centinaia di palestinesi

"Ho degli esami da correggere": il piano del docente israeliano per massacrare centinaia di palestinesi

07 Ottobre 2026 08:00
Fare soldi a palate: chi trae profitto dalle stragi a Gaza e in Yemen?

Fare soldi a palate: chi trae profitto dalle stragi a Gaza e in Yemen?

07 Ottobre 2026 08:00
Il Melonellum è un golpe (ma non per le ragioni sollevate dalle opposizioni parlamentari)

Il Melonellum è un golpe (ma non per le ragioni sollevate dalle opposizioni parlamentari)

07 Ottobre 2026 07:00
Gaza, l'inchiesta che smentisce Parigi: "35 spedizioni di armi a Israele"

Gaza, l'inchiesta che smentisce Parigi: "35 spedizioni di armi a Israele"

07 Ottobre 2026 07:00
ASIA

Volo Flydubai, le leggi di Newton smentiscono la versione di Netanyahu

23286
EUROPA

Tutto è partito da Créteil: la scintilla che sta incendiando la Francia

17377
EUROPA

Rutte si lascia scappare: “quasi certo” è sufficiente per attribuire la colpa alla Russia

13239
EUROPA

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

12457
EUROPA

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

11363

Non ci sono "Naza" a Gaza: la menzogna della "vittima collaterale" nello sterminio palestinese

8952
EUROPA

Le piazze francesi (di Andrea Zhok)

8109
EUROPA

Inflazione al 4% e la sinistra degli imbecilli

7818
EUROPA

Zakhrova: dove sono le autorità europee quando la polizia francese «calpesta e schiaccia i ragazzini»?

ASIA

Le "epiche" perdite aeree statunitensi nella loro "Epic Fury" contro l'Iran

ASIA

Le dure conseguenze dell'attacco iraniano sulle basi USA

NORD-AMERICA

Quebec, la vittoria dei separatisti apre una nuova crisi per il Canada

RUSSIA

Dal Ponte di Crimea ai ponti di Kiev: il doppio standard di Zelensky

ASIA

Yemen, Ansarallah conquista il Monte Matran e punta su Taiz

AMERICA LATINA

Bolivia: il Procuratore Generale deposto teme per la propria vita

AMERICA LATINA

Il Partito Comunista del Cile denuncia "l'intervento aperto" degli USA nelle elezioni della regione

7 ottobre. "A Gaza c'erano le fragole: vi racconto la Palestina che ho vissuto" di Giulia Bertotto 7 ottobre. "A Gaza c'erano le fragole: vi racconto la Palestina che ho vissuto"

7 ottobre. "A Gaza c'erano le fragole: vi racconto la Palestina che ho vissuto"

  • 07 Ottobre 2026 07:00
Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici? Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

  • 02 Ottobre 2026 10:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo di Fabrizio Verde Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

  • 29 Settembre 2026 17:34
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

  • 30 Settembre 2026 08:30
La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

  • 29 Settembre 2026 14:55
Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra di Francesco Santoianni Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

  • 29 Settembre 2026 19:00
Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase di Alessandro Bartoloni Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase

Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase

  • 05 Ottobre 2026 16:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Perché la rivolta di Parigi terrorizza così tanto di Paolo Desogus Perché la rivolta di Parigi terrorizza così tanto

Perché la rivolta di Parigi terrorizza così tanto

  • 06 Ottobre 2026 07:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell di Geraldina Colotti «Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

  • 04 Ottobre 2026 16:20
Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare

Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare

  • 06 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali di Giuseppe Giannini I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali

I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali

  • 05 Ottobre 2026 12:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti