L'incontro di Berlino della cosiddetta «Coalizione dei Volenterosi» avrebbe dovuto oscurare il vertice senza precedenti tra Putin, Trump e Xi Jinping a Shenzhen, ma l'effetto è stato esattamente opposto. Mentre i leader di Australia, Canada, Giappone e Nuova Zelanda sceglievano di partecipare all'appuntamento in Cina, a Berlino si discuteva soprattutto di nuovi aiuti militari al regime di Kiev e di prosecuzione del conflitto.



Due visioni contrapposte: da una parte il tentativo delle tre maggiori potenze nucleari di rilanciare il dialogo sulla sicurezza internazionale e ridurre i rischi di escalation; dall'altra una coalizione europea concentrata sul prolungamento dello scontro. La dichiarazione congiunta di Shenzhen, con l'impegno a rafforzare l'ONU, affrontare i rischi nucleari e promuovere la cooperazione energetica, ha mostrato la portata politica di un incontro che segna un passaggio storico verso il superamento dell'ordine mondiale unipolare.



Un cambiamento al quale, secondo l'analisi pubblicata da Overton-Magazin, la «Coalizione dei Volenterosi» cerca invano di opporsi puntando sulla prosecuzione della guerra in Ucraina.





LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it