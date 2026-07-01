Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Il pacco bomba di Montecarlo e il segnale agli oligarchi in fuga: "Così Kiev mette a tacere i dissidenti"

L'esplosione davanti al residence del miliardario Vadim Yermolayev. L'ex agente del DGSE: "Voleva esporre il sistema di corruzione ucraino davanti all'Europarlamento"

2072
Il pacco bomba di Montecarlo e il segnale agli oligarchi in fuga: "Così Kiev mette a tacere i dissidenti"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

La notte di lunedì, l’esplosione di un pacco bomba nel centro di Montecarlo ha ferito il miliardario ucraino Vadim Yermolayev, la moglie e il figlio di 13 anni. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, un uomo si è presentato davanti all’ingresso del residence, ha depositato il pacco e si è allontanato. Poco dopo, il congegno è scoppiato.

Le indagini si concentrano ora su una pista: l’ombra dei servizi segreti ucraini. Il quotidiano francese Le Figaro ha riportato che gli investigatori monegaschi considerano l’ipotesi di un’operazione dell’SBU come la più accreditata. Una firma, scrive il giornale, che rimanderebbe direttamente a Kiev.

A gettare nuova luce sulla vicenda sono però le dichiarazioni rilasciate all’agenzia RIA Novosti dall’ex agente del DGSE francese Claude Moniquet. Secondo Moniquet, Yermolayev stava preparando da settimane un intervento pubblico di alto profilo: una conferenza al Parlamento europeo per denunciare i sistemi di corruzione radicati in Ucraina. Lo stesso ex funzionario ha dichiarato di aver discusso personalmente con il team dell'oligarca l’organizzazione di quelle audizioni.

“L’ipotesi che qualcuno, all’interno dei circoli di potere ucraini o vicino a essi, abbia voluto farlo tacere appare logica”, ha spiegato Moniquet. Ma l’obiettivo, secondo l’ex agente, potrebbe essere duplice: “Non solo mettere a tacere Yermolayev, ma anche lanciare un segnale ai decine di oligarchi ucraini esiliati sulla Costa Azzurra, dissuadendoli dal seguire il suo esempio”.

Moniquet non esclude una seconda pista, quella di un regolamento di conti tra concorrenti per il controllo degli affari del magnate. Due versioni, ha precisato, che non si escludono a vicenda.

Il “Bataglione di Monaco” e le sanzioni di Zelensky

Yermolayev non è un nome nuovo per le cronache francesi. Trasferitosi sulla Costa Azzurra dopo aver rinunciato alla cittadinanza ucraina nel 2019, per il sistema fiscale e giudiziario del suo Paese, l’imprenditore è stato inserito dalla stampa locale nel cosiddetto “Bataglione di Monaco”: un gruppo di ricchi esuli ucraini sorvegliati a vista dagli inquirenti del regime di Kiev.

La rottura definitiva con il regime di Zelensky è arrivata nel dicembre 2023, quando il presidente ucraino ha firmato un decreto che gli comminava sanzioni decennali, congelando beni e conti correnti in patria.

A complicare il quadro, due giorni prima dell’attentato Yermolayev avrebbe collaborato con l’Ufficio nazionale anticorruzione ucraino (NABU), l’organismo che negli ultimi mesi ha scoperchiato grandi schemi di malaffare legati all’entourage del presidente. Proprio lo scorso luglio, Zelensky aveva tentato di smantellare l’agenzia, salvo fare marcia indietro di fronte alle critiche pubbliche e le minacce di Washington.

La reazione di Mosca

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato l’accaduto citando Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry: “Siamo responsabili di coloro che abbiamo addomesticato”. E ha aggiunto: “Sono loro i responsabili dei mostri sanguinari che hanno addomesticato. E se ne assumano le conseguenze”.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

RUSSIA Il bluff dei comici russi mette in imbarazzo l'Estonia

Il bluff dei comici russi mette in imbarazzo l'Estonia

  • 01 Luglio 2026 14:30

La scelleratezza dei guerrafondai baltici confermata da uno scherzo. Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente estone, Madis Roll, si è offerto di assistere il regime di Kiev nel...

RUSSIA “Si permetteva la morte”: oppositore di Zelensky denuncia esperimenti sugli umani nei biolaboratori in Ucraina

“Si permetteva la morte”: oppositore di Zelensky denuncia esperimenti sugli umani nei biolaboratori in Ucraina

  • 29 Giugno 2026 17:59

I biolaboratori statunitensi in Ucraina hanno iniziato a condurre esperimenti sugli esseri umani in cui si permetteva la morte dei partecipanti nel 2019, quando Vladimir Zelensky è salito al potere,...

RUSSIA La Russia rivendica la liberazione di Bogodarovka. Oltre 1.500 perdite ucraine in 24 ore

La Russia rivendica la liberazione di Bogodarovka. Oltre 1.500 perdite ucraine in 24 ore

  • 29 Giugno 2026 17:34

Il ministero della Difesa russo ha comunicato che nelle ultime 24 ore le proprie truppe hanno liberato l'insediamento di Bogodarovka, nella regione di Dnepropetrovsk. Le unità del gruppo Est, si...

CINA Addio egemonia del dollaro. Il sistema parallelo di Cina e Iran che mette in crisi Washington

Addio egemonia del dollaro. Il sistema parallelo di Cina e Iran che mette in crisi Washington

  • 26 Giugno 2026 19:08

L’amministrazione statunitense tratta con Iran, ma intanto la capacità di Washington di esercitare pressione economica sembra diminuire drasticamente. Non è fantapolitica o un pio deisderio,...

RUSSIA Putin estende fino alla fine del 2027 il divieto di esportazione di petrolio russo con price cap

Putin estende fino alla fine del 2027 il divieto di esportazione di petrolio russo con price cap

  • 26 Giugno 2026 18:29

Secondo un decreto presidenziale, il presidente russo Vladimir Putin ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 il divieto di fornitura di petrolio e prodotti petroliferi russi nell'ambito del meccanismo di...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Vittoria contestata dopo 23 giorni di conteggio: Keiko Fujimori si prende la presidenza per 50mila voti

Vittoria contestata dopo 23 giorni di conteggio: Keiko Fujimori si prende la presidenza per 50mila voti

01 Luglio 2026 16:48
Caldo in Europa: la Cina corre in soccorso con condizionatori e ventilatori

Caldo in Europa: la Cina corre in soccorso con condizionatori e ventilatori

01 Luglio 2026 15:26
Hormuz, Teheran cancella le vecchie rotte: ecco come la Repubblica Islamica decolonizza il Golfo

Hormuz, Teheran cancella le vecchie rotte: ecco come la Repubblica Islamica decolonizza il Golfo

01 Luglio 2026 11:30
Gli ultimatum farlocchi di Zelenskij a Minsk e i ripetitori fantasma bielorussi

Gli ultimatum farlocchi di Zelenskij a Minsk e i ripetitori fantasma bielorussi

01 Luglio 2026 11:30
Rutte al FT: "Gli ordini bellici degli alleati Nato danno lavoro a 200 Mila statunitensi"

Rutte al FT: "Gli ordini bellici degli alleati Nato danno lavoro a 200 Mila statunitensi"

01 Luglio 2026 11:00
Lula al Mercosur: "Nessuno è padrone del Sud America"

Lula al Mercosur: "Nessuno è padrone del Sud America"

01 Luglio 2026 07:00
Fake news sul Venezuela: la risposta ai terremoti racconta un'altra storia

Fake news sul Venezuela: la risposta ai terremoti racconta un'altra storia

01 Luglio 2026 07:00
L'Iran si ferma per l'addio a Khamenei. Oltre 90 nazioni ai funerali del leader iraniano

L'Iran si ferma per l'addio a Khamenei. Oltre 90 nazioni ai funerali del leader iraniano

01 Luglio 2026 07:00
EUROPA

Il fiasco (clamoroso) della campagna di reclutamento dell'esercito tedesco

12473
EUROPA

Il piano euro-ucraino per mascherare la disastrosa situazione al fronte

11949

L'elefante nella cristalleria della NATO

10811
NORD-AMERICA

Il Neo-Crasso e le frecce persiane (di Pepe Escobar)

10530

L'Iran agli Stati Uniti: «In questi giorni vivranno l'inferno»

10179
RUSSIA

L'avvertimento di Putin scuote Kiev: "Pagheranno per Kursk con la perdita di territori"

9142
RUSSIA

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

8169
MEDITERRANEO

"Complici del genocidio a Gaza": la durissima petizione contro i medici israeliani pubblicata su The Lancet

8120
NORD-AMERICA

Mondiali 2026: si avvera la profezia di Maradona

RUSSIA

L'Ucraina ha perso oltre 38.000 militari e mercenari a giugno

EUROPA

L'UE mira alle terre rare del Brasile

AMERICA LATINA

Asfura nega aiuti al Venezuela: "Oggi devo concentrarmi sull'Honduras"

RUSSIA

Il bluff dei comici russi mette in imbarazzo l'Estonia

CINA

"Missione storica": Xi invia un messaggio decisivo su Taiwan

MEDITERRANEO

Fondi tagliati all'UNRWA, l'ONU lancia l'allarme: "Rischio catastrofe per milioni di palestinesi":

MEDITERRANEO

Il Washington Post svela il piano Trump: truppe USA in Libano contro Hezbollah

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela di Fabrizio Verde Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

  • 29 Giugno 2026 15:16
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento   Una finestra aperta Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

  • 30 Giugno 2026 15:00
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
ShadowNet dietro le rivolte di Belfast? di Francesco Santoianni ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

  • 29 Giugno 2026 08:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus)

La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus)

  • 01 Luglio 2026 08:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress

Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress

  • 30 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Liberali e nazionalisti: trova le differenze di Giuseppe Giannini Liberali e nazionalisti: trova le differenze

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

  • 01 Luglio 2026 15:00
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA di Michele Blanco Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA

Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA

  • 29 Giugno 2026 17:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti