Il Papa smonta il neoliberismo di Milei. E l'ombra del Paraguay demolisce il mito libertario

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di Fabrizio Verde

Buenos Aires accoglie papa Leone XIV sotto un cielo che sembra riflettere le tempeste politiche del Cono Sur. La visita di Stato, blindata dal protocollo curato dalla sorella del presidente Karina, si è trasformata in un tribunale morale contro il modello libertario di Javier Milei. Nessun attacco frontale, nessuna scomunica diretta, ma una lezione di dottrina sociale che ha colpito al cuore la narrazione fallace e neoliberista del governo argentino. Mentre il presidente cercava rifugio in un discorso spirituale e astratto, il pontefice ha riportato la politica e l'economia sulla terra, tra le strade di una nazione ferita dall'auterità neoliberista.

Nella Ballena Azul del Centro Culturale Kirchner, il Papa ha snocciolato una lezione di filosofia politica ed etica cristiana – come riporta il quotidiano Pagina|12 - lasciando il buffonesco presidente argentino a sorridere di circostanza e ad applaudire suo malgrado. Il concetto cardine, accolto da un'ovazione che ha costretto Leone XIV a fermarsi, è stato un macigno sulle politiche economiche del presunto libertario. L'economia deve essere al servizio della persona e non la persona al servizio dell'economia, ha evidenziato il pontefice.

Milei aveva provato a difendersi parlando di un fantomatico equilibrio generale intemporale, una formula da manuale universitario che ignora bellamente la fame e la disperazione quotidiana del popolo costretto a subire le conseguenze di tali politiche.

Il Papa gli ha risposto citando il Martin Fierro, Borges e il mate, ma soprattutto guardando in faccia la realtà. Ha parlato dei giovani costretti a emigrare, degli anziani che non riescono a tirare avanti con le proprie entrate, e ha difeso con forza la dignità dei malati e delle persone con disabilità.

La visita al Cottolengo Don Orione di Claypole, nel secondo giorno di viaggio, è stata la conferma di questa linea. Un gesto dal peso simbolico enorme, un abbraccio a una struttura che da mesi subisce i tagli feroci del governo Milei ai fondi per la disabilità, come evidenzia TeleSur.

Il pontefice ha ricordato che il progresso di una nazione si misura dall'accoglienza che sa dispensare agli ultimi, esortando il Paese a uscire dall'individualismo. Parole che a Palazzo Planeta devono aver rimbombato come una sentenza, confermando i timori di un esecutivo che sapeva di trovarsi di fronte a un'Argentina ferita e divisa.

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Ma la lezione di Leone XIV non risuona solo tra le mura della Casa Rosada. Il dito puntato contro l'arroganza della macroeconomia che calpesta i diritti umani trova una tragica, quanto prevedibile, conferma a poche centinaia di chilometri da lì, nel vicino Paraguay. Javier Milei ha sovente indicato il governo di Santiago Peña come il faro del successo neoliberista, l'ancora di stabilità macroeconomica da contrapporre alle esperienze progressiste della regione.

Oggi, di quel miracolo paraguaiano sbandierato dalla stampa internazionale non resta che un cumulo di macerie.

Il crollo del Banco Ueno ha innescato un terremoto che ha spazzato via in pochi giorni il mito del libero mercato virtuoso. Tre milioni di persone, il sessanta per cento della popolazione adulta, si sono viste improvvisamente chiuse fuori dai propri risparmi. Un ‘corralito’ in piena regola, figlio di quel capitalismo clientelare che utilizza le casse pubbliche e i fondi pensione per ingrassare gli imperi finanziari di una ristretta élite avida e corrotta.

La farsa è durata lo spazio di un mattino. Santiago Peña, dopo aver cercato di rassicurare un popolo in rivolta, è stato destituito dal Senato e arrestato nella notte. L'impeachment gli ha negato anche l'immunità da senatore vitalizio, consegnandolo alla giustizia per quello che è stato definito lo scandalo di corruzione più grande dell'era democratica paraguaiana. Le immagini del presidente portato via tra la rabbia dei manifestanti sono la fotografia esatta del fallimento di un sistema che trasferisce ricchezza dal basso verso l'alto.

Il nuovo presidente Pedro Alliana promette ora di risarcire i risparmiatori, ma il danno politico e culturale è ormai consumato. Il Cono Sur sta assistendo al crollo di una narrazione egemonica. I media mainstream avevano venduto il Paraguay di Peña e l'Argentina di Milei come i laboratori del futuro, modelli di efficienza tributaria e stabilità. La realtà dei fatti ha svelato l'inganno: un intreccio perverso tra oligarchia e apparato statale, dove i conflitti di interesse sono la norma e le istituzioni di controllo vengono piegate al servizio del profitto privato.

Da Buenos Aires a Asunción, il messaggio che si leva è chiaro e non ammette repliche. Il neoliberismo non è l'inevitabile orizzonte del mondo, ma un meccanismo fallimentare che prima o poi presenta il conto alle classi popolari, come d’altronde avviene anche in Europa. E mentre il Papa chiede che l'economia torni a servire l'uomo, i popoli del Sud America stanno imparando sulla propria pelle che l'alternativa a questo disastro non è solo necessaria, ma sempre più improrogabile.

Fabrizio Verde Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80 Giornalista di stretta osservanza maradoniana