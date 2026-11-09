Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano

Il Papa smonta il neoliberismo di Milei. E l'ombra del Paraguay demolisce il mito libertario

Leone XIV gela il presidente argentino con la dottrina sociale della Chiesa

532
Il Papa smonta il neoliberismo di Milei. E l'ombra del Paraguay demolisce il mito libertario

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Fabrizio Verde

Buenos Aires accoglie papa Leone XIV sotto un cielo che sembra riflettere le tempeste politiche del Cono Sur. La visita di Stato, blindata dal protocollo curato dalla sorella del presidente Karina, si è trasformata in un tribunale morale contro il modello libertario di Javier Milei. Nessun attacco frontale, nessuna scomunica diretta, ma una lezione di dottrina sociale che ha colpito al cuore la narrazione fallace e neoliberista del governo argentino. Mentre il presidente cercava rifugio in un discorso spirituale e astratto, il pontefice ha riportato la politica e l'economia sulla terra, tra le strade di una nazione ferita dall'auterità neoliberista.

Nella Ballena Azul del Centro Culturale Kirchner, il Papa ha snocciolato una lezione di filosofia politica ed etica cristiana – come riporta il quotidiano Pagina|12 - lasciando il buffonesco presidente argentino a sorridere di circostanza e ad applaudire suo malgrado. Il concetto cardine, accolto da un'ovazione che ha costretto Leone XIV a fermarsi, è stato un macigno sulle politiche economiche del presunto libertario. L'economia deve essere al servizio della persona e non la persona al servizio dell'economia, ha evidenziato il pontefice. 

Milei aveva provato a difendersi parlando di un fantomatico equilibrio generale intemporale, una formula da manuale universitario che ignora bellamente la fame e la disperazione quotidiana del popolo costretto a subire le conseguenze di tali politiche. 

Il Papa gli ha risposto citando il Martin Fierro, Borges e il mate, ma soprattutto guardando in faccia la realtà. Ha parlato dei giovani costretti a emigrare, degli anziani che non riescono a tirare avanti con le proprie entrate, e ha difeso con forza la dignità dei malati e delle persone con disabilità. 

La visita al Cottolengo Don Orione di Claypole, nel secondo giorno di viaggio, è stata la conferma di questa linea. Un gesto dal peso simbolico enorme, un abbraccio a una struttura che da mesi subisce i tagli feroci del governo Milei ai fondi per la disabilità, come evidenzia TeleSur. 

Il pontefice ha ricordato che il progresso di una nazione si misura dall'accoglienza che sa dispensare agli ultimi, esortando il Paese a uscire dall'individualismo. Parole che a Palazzo Planeta devono aver rimbombato come una sentenza, confermando i timori di un esecutivo che sapeva di trovarsi di fronte a un'Argentina ferita e divisa.

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da teleSUR (@telesurtv)

Ma la lezione di Leone XIV non risuona solo tra le mura della Casa Rosada. Il dito puntato contro l'arroganza della macroeconomia che calpesta i diritti umani trova una tragica, quanto prevedibile, conferma a poche centinaia di chilometri da lì, nel vicino Paraguay. Javier Milei ha sovente indicato il governo di Santiago Peña come il faro del successo neoliberista, l'ancora di stabilità macroeconomica da contrapporre alle esperienze progressiste della regione. 

Oggi, di quel miracolo paraguaiano sbandierato dalla stampa internazionale non resta che un cumulo di macerie.

Il crollo del Banco Ueno ha innescato un terremoto che ha spazzato via in pochi giorni il mito del libero mercato virtuoso. Tre milioni di persone, il sessanta per cento della popolazione adulta, si sono viste improvvisamente chiuse fuori dai propri risparmi. Un ‘corralito’ in piena regola, figlio di quel capitalismo clientelare che utilizza le casse pubbliche e i fondi pensione per ingrassare gli imperi finanziari di una ristretta élite avida e corrotta. 

La farsa è durata lo spazio di un mattino. Santiago Peña, dopo aver cercato di rassicurare un popolo in rivolta, è stato destituito dal Senato e arrestato nella notte. L'impeachment gli ha negato anche l'immunità da senatore vitalizio, consegnandolo alla giustizia per quello che è stato definito lo scandalo di corruzione più grande dell'era democratica paraguaiana. Le immagini del presidente portato via tra la rabbia dei manifestanti sono la fotografia esatta del fallimento di un sistema che trasferisce ricchezza dal basso verso l'alto.

Il nuovo presidente Pedro Alliana promette ora di risarcire i risparmiatori, ma il danno politico e culturale è ormai consumato. Il Cono Sur sta assistendo al crollo di una narrazione egemonica. I media mainstream avevano venduto il Paraguay di Peña e l'Argentina di Milei come i laboratori del futuro, modelli di efficienza tributaria e stabilità. La realtà dei fatti ha svelato l'inganno: un intreccio perverso tra oligarchia e apparato statale, dove i conflitti di interesse sono la norma e le istituzioni di controllo vengono piegate al servizio del profitto privato.

Da Buenos Aires a Asunción, il messaggio che si leva è chiaro e non ammette repliche. Il neoliberismo non è l'inevitabile orizzonte del mondo, ma un meccanismo fallimentare che prima o poi presenta il conto alle classi popolari, come d’altronde avviene anche in Europa. E mentre il Papa chiede che l'economia torni a servire l'uomo, i popoli del Sud America stanno imparando sulla propria pelle che l'alternativa a questo disastro non è solo necessaria, ma sempre più improrogabile.

Fabrizio Verde

Fabrizio Verde

Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80

Giornalista di stretta osservanza maradoniana

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

  • 07 Novembre 2026 18:05

di Fabrizio Verde   In meno di una settimana il Paraguay è stato scosso da un terremoto finanziario e politico che ha svelato le crepe profonde di un sistema presentato per anni dalla solita...

AMERICA LATINA Paraguay: una senatrice spiega a RT cosa accadrà ai risparmi bloccati dei clienti della banca fallita

Paraguay: una senatrice spiega a RT cosa accadrà ai risparmi bloccati dei clienti della banca fallita

  • 06 Novembre 2026 16:53

Lo scandalo finanziario in Paraguay, che ha lasciato tre milioni di clienti della banca Ueno senza accesso ai propri risparmi, sarà gestito attraverso un fondo di garanzia previsto dalla legge;...

AMERICA LATINA Paraguay: il "Milei paraguaiano" trascinato fuori dal Congresso (VIDEO)

Paraguay: il "Milei paraguaiano" trascinato fuori dal Congresso (VIDEO)

  • 06 Novembre 2026 16:42

Nel corso delle imponenti proteste da parte dei correntisti colpiti dal crollo di Ueno Bank ad Asunción, il politico neoliberisata di estrema destra ed ex candidato alla presidenza paraguaiano,...

AMERICA LATINA Paraguay, si dimette il presidente neoliberista Santiago Peña travolto dallo scandalo bancario

Paraguay, si dimette il presidente neoliberista Santiago Peña travolto dallo scandalo bancario

  • 05 Novembre 2026 18:51

  Il presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha annunciato le proprie dimissioni il 5 novembre, travolto da una grave crisi bancaria e dalla crescente pressione politica che aveva ormai aperto...

EUROPA L'Europa delle sanzioni e del riarmo deindustrializza la Germania. La Cina pianifica e avanza

L'Europa delle sanzioni e del riarmo deindustrializza la Germania. La Cina pianifica e avanza

  • 05 Novembre 2026 15:14

La crisi dell’industria automobilistica tedesca non è più un campanello d’allarme più o meno serio, ma una vera e propria emergenza industriale conclamata. Il settore che...

Le più recenti da In primo piano

Il delirio di Kallas e le macerie europee: la narrazione NATO-UE travolta dalla realtà geopolitica

Il delirio di Kallas e le macerie europee: la narrazione NATO-UE travolta dalla realtà geopolitica

09 Novembre 2026 15:13
Il programma Insoumise, quasi una rivoluzione…

Il programma Insoumise, quasi una rivoluzione…

09 Novembre 2026 10:00
Un accordo in due giorni o "l'inferno": il dilemma che l'Iran pone agli USA

Un accordo in due giorni o "l'inferno": il dilemma che l'Iran pone agli USA

09 Novembre 2026 08:30
Israele, Eisenkot prepara il dopo-Netanyahu: cambia il premier, non il progetto sionista

Israele, Eisenkot prepara il dopo-Netanyahu: cambia il premier, non il progetto sionista

08 Novembre 2026 18:04
Tom Felle, l'esperto di fake news irlandese smascherato: ha mentito sul dottorato

Tom Felle, l'esperto di fake news irlandese smascherato: ha mentito sul dottorato

08 Novembre 2026 09:00
Gramsci, il Mezzogiorno e la Sardegna a cento anni dall'arresto e dal ritrovamento del saggio sulla «quistione meridionale»

Gramsci, il Mezzogiorno e la Sardegna a cento anni dall'arresto e dal ritrovamento del saggio sulla «quistione meridionale»

08 Novembre 2026 07:00
Le manovre dell'UE per far fallire i colloqui di Abu Dhabi

Le manovre dell'UE per far fallire i colloqui di Abu Dhabi

07 Novembre 2026 14:00
Il sistema più efficace: l’Ucraina ha raggiunto il suo obiettivo

Il sistema più efficace: l’Ucraina ha raggiunto il suo obiettivo

07 Novembre 2026 11:00
NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "Su pressione di Netanyahu, Trump è a pochi giorni da un attacco nucleare contro l'Iran"

24748
ITALIA

IL CAMPO PORNOLARGHISSIMO XXX(L)

17158
ASIA

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

11244
NORD-AMERICA

Come leggere i risultati delle elezioni USA nel quadro della guerra in Ucraina

10501
AMERICA LATINA

I crimini contro i bambini di Cuba trasmessi da una TV USA (VIDEO)

9515
ITALIA

«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

9070
RUSSIA

Al via l'esercitazione «Koalicja»: i volenterosi testano la guerra alla Russia

8186
RUSSIA

I frigoriferi di Putin

7470
ASIA

Pechino frena gli USA: La guerra con l'Iran non conviene a nessuno

EUROPA

Özil finisce nella lista di proscrizione di Kiev: la sua colpa è aver denunciato la doppia morale di FIFA e UEFA

RUSSIA

Trump: Kiev ha mostrato "una grande mancanza di rispetto" nei confronti della Russia

La Joint Expeditionary Force si espande nell’Atlantico e nell’Artico

ASIA

La Siria affianca l'Arabia Saudita contro lo Yemen

NORD-AMERICA

Cosa succede ora a Hegseth?

ASIA

Petrolio iraniano: la situazione delle infrastrutture dopo i raid Usa e Israele

AMERICA LATINA

Ritrovata una camera blindata con tecnologia israeliana nella villa di Santiago Peña (VIDEO)

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari di Fabrizio Verde Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

  • 07 Novembre 2026 18:05
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo   Una finestra aperta Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

  • 09 Novembre 2026 08:00
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky di Alessandro Bartoloni Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

  • 06 Novembre 2026 14:00
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà di Geraldina Colotti Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

  • 07 Novembre 2026 10:00
Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

  • 03 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura di Giuseppe Giannini Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

  • 04 Novembre 2026 15:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti