Il Partito Comunista del Cile denuncia "l'intervento aperto" degli USA nelle elezioni della regione

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In merito alle elezioni presidenziali in Brasile, Lautaro Carmona, presidente del Partito Comunista del Cile (PCCh), ha accusato gli Stati Uniti di interferire nei processi elettorali della regione. Nella tornata elettorale, il neoliberista di estrema destra Flávio Bolsonaro ha ottenuto il 47,03% dei voti contro il 45,16% di Luiz Inácio Lula da Silva, candidato della sinistra progressista: un risultato che costringerà i due candidati al ballottaggio.

In un'intervista al programma Tolerancia Cero di CNN Cile - come riporta La Tercera - il leader comunista ha discusso il panorama elettorale brasiliano e ha analizzato l'ascesa della destra in diversi paesi dell'America Latina.

"Le battaglie elettorali coinvolgono sempre molteplici fattori; pertanto, si può scegliere una particolare spiegazione senza escludere l'influenza di altri elementi", ha affermato Carmona analizzando il risultato di Lula da Silva e la performance dei partiti di sinistra.

Tuttavia, il presidente del Partito Comunista (PCCh) ha sostenuto: "Ritengo che vi sia un intervento aperto ed evidente da parte degli Stati Uniti, risalente alla presidenza di Donald Trump".

"Giungono segnalazioni da più parti su come abbiano interferito - anche attraverso nuovi meccanismi di comunicazione - nei processi elettorali, favorendo una prospettiva e screditandone un'altra; sono in gioco tattiche molto sottili e precise", ha aggiunto.

Interpellato in merito alle accuse di interferenza elettorale rivolte anche a paesi come Cina e Russia, Carmona ha preferito non approfondire tale aspetto, riportando l'attenzione della sua analisi sugli Stati Uniti. Infatti, le circostanze stanno dimostrando che di interferenze in America Latina, con buona pace della propaganda, ci sono solamente quelle statunitensi.

"Questo è il quadro relativo al Brasile e alla posizione del Brasile in America Latina, regione recentemente definita 'cortile di casa' dai portavoce statunitensi e all'attenzione particolare rivolta a influenzarne i risultati elettorali", ha affermato.

Ha inoltre sostenuto che, qualora la candidatura del Partito dei Lavoratori (PT) non dovesse risollevarsi in vista del ballottaggio del 25 ottobre, il risultato avrebbe "conseguenze enormi e gravissime".

Analizzando le ragioni dell'avanzata elettorale della destra, Carmona ha osservato che "nel contesto dell'esaurimento di progetti che non hanno saputo rispondere alle reali esigenze e aspettative della popolazione - sia materiali che soggettive - ha preso piede qualcos'altro; forse il populismo. (Tuttavia) non intendo sminuire i successi elettorali di un'altra forza politica; preferisco studiarli e trarne conclusioni serie".

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