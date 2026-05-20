Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OneWorld

Il patrocinio militare della Germania nei confronti dell'Ucraina è una parte cruciale della sua strategia

370
Il patrocinio militare della Germania nei confronti dell'Ucraina è una parte cruciale della sua strategia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato, durante la sua recente visita a Kiev, che i due Paesi svilupperanno congiuntamente capacità di "attacco in profondità". L'articolo di RT su questa importante iniziativa ha ricordato ai lettori che "Berlino è emersa come il principale donatore militare di Kiev dopo che gli Stati Uniti sono passati dalla donazione diretta di armi all'Ucraina alla vendita agli altri Paesi NATO che sostengono Kiev, i quali poi le consegnano. La Germania ha speso circa 20 miliardi di euro (23,5 miliardi di dollari) in armi per l'Ucraina da gennaio 2022 a febbraio 2026".

Il sostegno militare tedesco all'Ucraina è una parte cruciale della sua grande strategia ed è in fase di elaborazione dall'estate del 2023. In breve, il manifesto egemonico dell'ex cancelliere Olaf Scholz del dicembre 2022 ha chiarito le ambizioni del suo Paese di ricreare quella che altrove è stata definita "Fortezza Europa" nell'attuale contesto geopolitico. Ciò richiede la costruzione del più grande esercito d'Europa, obiettivo che la Germania sta perseguendo, e l'esercizio dell'influenza militare sull'Ucraina per minacciare la Russia.

Dal punto di vista delle burocrazie militari, di intelligence e diplomatiche permanenti tedesche, il loro Paese ora si assume la "responsabilità per l'Europa", come recita il titolo della sua prima strategia militare del dopoguerra, pubblicata a fine aprile. La sua pubblicazione è stata seguita dalle dichiarazioni dell'influente Sottosegretario alla Guerra per la Politica, Elbridge Colby, considerato la mente strategico-militare dietro Trump 2.0, che ha elogiato la Germania per aver "assunto un ruolo guida" nella trasformazione verso la "NATO 3.0".

Ecco 15 brevi note informative degli ultimi quattro anni:

* 20 luglio 2022: "Il piano secolare della Germania per conquistare il controllo dell'Europa è quasi completo"

* 7 dicembre 2022: "Il manifesto di Olaf Scholz per la rivista Foreign Affairs conferma le ambizioni egemoniche della Germania"

* 25 aprile 2023: "Il nuovo ruolo anti-russo della Germania è in parte dovuto alla sua competizione regionale con la Polonia"

* 27 aprile 2023: "La Russia deve prepararsi ancora una volta a una rivalità prolungata con la Germania"

* 16 agosto 2023: "Il promesso patrocinio militare della Germania all'Ucraina intensifica la sua competizione regionale con la Polonia"

* 23 settembre 2023: "La Polonia lascia intendere che la Germania sia da biasimare per la sua disputa con l'Ucraina"

* 2 ottobre 2023: "Morawiecki: Sospetti che Zelensky abbia stretto un accordo con la Germania alle spalle della Polonia”

* 24 novembre 2023: “Lo ‘Schengen militare’ proposto dalla NATO è una manovra di potere tedesca malcelata nei confronti della Polonia”

* 19 gennaio 2024: “La Germania sta ricostruendo la ‘Fortezza Europa’ per aiutare gli Stati Uniti a ‘tornare’ in Asia”

* 19 marzo 2024: “La Polonia è pronta a svolgere un ruolo indispensabile nella ‘Fortezza Europa’ tedesca”

* 5 luglio 2024: “La Germania si prepara ad assumersi una responsabilità parziale per la sicurezza del confine orientale della Polonia”

* 25 aprile 2025: “Valutazione dell’avvertimento di Foreign Affairs sui rischi di una Germania rinvigorita e rimilitarizzata”

* 7 gennaio 2026: “La Germania è in competizione con la Polonia per guidare il contenimento della Russia”

* 8 maggio 2026: “Analisi dell’articolo di Medvedev sulla rimilitarizzazione della Germania”

* 12 maggio 2026: “Perché la Germania potrebbe sostituire gli Stati Uniti come principale avversario percepito della Russia?”.

Ciò che dimostrano è che la Germania ha immediatamente iniziato a muoversi in questa direzione, in particolare per quanto riguarda il suo sostegno militare all'Ucraina, in una dimostrazione di forza nei confronti della storica rivale Polonia, dopo il "discorso sulla transizione" pronunciato da Scholz alla fine di febbraio 2022, poco dopo l'inizio dell'operazione speciale. Senza estromettere la Polonia dall'Ucraina, cosa che il loro recente patto di "attacco in profondità" dimostra essere già avvenuta in senso strategico-militare, la Germania non sarebbe in grado di ricostruire la "Fortezza Europa".

Certamente, la Polonia non ha abbandonato i suoi piani per ripristinare il suo status di grande potenza perduto e per ristabilire almeno la sua sfera d'influenza sugli Stati baltici, e il potenziale ritorno al controllo del parlamento da parte di conservatori scettici nei confronti della Germania dopo le prossime elezioni dell'autunno 2027 potrebbe intensificare la rivalità. Tuttavia, con i liberali filo-tedeschi al potere fino ad allora, ad eccezione della presidenza, si prevede che la Polonia rimarrà ulteriormente indietro rispetto alla Germania nella lotta per l'influenza militare sull'Ucraina.

Gli unici modi in cui questo scenario potrebbe essere ribaltato sono se la Russia eliminasse ogni influenza militare straniera sull'Ucraina o se gli Stati Uniti decidessero di ripristinare la propria influenza, ceduta alla Germania prima di ridefinire le priorità per l'emisfero occidentale e l'Indo-Pacifico in base alla Strategia di Difesa Nazionale. Se la Germania consolidasse la sua influenza militare sull'Ucraina, soprattutto se i liberali al governo in Polonia riuscissero ad assoggettarla completamente alla Germania, allora verrebbe costruita la "Fortezza Europa" e la Germania diventerebbe l'egemone d'Europa senza sparare un colpo.

(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko

Andrew Korybko

 

Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

RUSSIA Russia e Cina, dove convergono gli interessi geopolitici di Mosca e Pechino

Russia e Cina, dove convergono gli interessi geopolitici di Mosca e Pechino

  • 19 Maggio 2026 17:50

Nel bel mezzo di una fase internazionale segnata da guerre, crisi economiche e ridefinizione degli equilibri globali, il nuovo incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino assume un valore che va...

RUSSIA Vertice Putin-Xi: l'alleanza che ridisegna gli equilibri globali

Vertice Putin-Xi: l'alleanza che ridisegna gli equilibri globali

  • 19 Maggio 2026 15:44

Quando Vladimir Putin atterrerà a Pechino nelle prossime ore, non sarà una visita di routine. È un segnale politico preciso, ben calibrato, che arriva in un momento in cui le tensioni...

AMERICA LATINA "Cuba non è una minaccia": Díaz-Canel risponde alle fake news che preparano la guerra

"Cuba non è una minaccia": Díaz-Canel risponde alle fake news che preparano la guerra

  • 18 Maggio 2026 18:39

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha avvertito che qualsiasi aggressione militare statunitense contro l'isola caraibica provocherebbe un bagno di sangue e avrebbe conseguenze incalcolabili...

ASIA Teheran rivendica la vittoria su Usa e Israele. "I nostri 10 punti sono una linea rossa"

Teheran rivendica la vittoria su Usa e Israele. "I nostri 10 punti sono una linea rossa"

  • 17 Maggio 2026 16:27

  L'Iran, in quanto parte vincitrice nello stallo con Israele e gli Stati Uniti, sta determinando i termini di una futura risoluzione del conflitto, ha affermato Mohammad Saleh Jokar, presidente...

RUSSIA «Ascolta il vento su Saur-Mogila», il Donbass e la lotta contro il fascismo

«Ascolta il vento su Saur-Mogila», il Donbass e la lotta contro il fascismo

  • 10 Maggio 2026 15:26

di Gianmarco Pisa “Un luogo della memoria è un’unità significativa, d’ordine materiale o ideale, che la volontà degli uomini o il lavorio del tempo ha reso un elemento...

Le più recenti da OneWorld

Quanto sarebbe davvero "tranquillo" un "divorzio" tra Russia e Armenia?

Quanto sarebbe davvero "tranquillo" un "divorzio" tra Russia e Armenia?

11 Maggio 2026 16:49
Il progetto del gasdotto transcaspico si sta configurando come un punto critico

Il progetto del gasdotto transcaspico si sta configurando come un punto critico

05 Maggio 2026 17:53
La dottrina neo-reaganiana di Trump sta ridimensionando l'influenza russa in tutto il mondo

La dottrina neo-reaganiana di Trump sta ridimensionando l'influenza russa in tutto il mondo

02 Maggio 2026 16:03
Il nuovo patto logistico militare russo-indiano invia cinque messaggi al mondo

Il nuovo patto logistico militare russo-indiano invia cinque messaggi al mondo

27 Aprile 2026 16:23
Gli USA hanno chiesto agli europei di accelerare la transizione verso la «NATO 3.0»

Gli USA hanno chiesto agli europei di accelerare la transizione verso la «NATO 3.0»

21 Aprile 2026 16:13
Bruxelles finanzia l'Ucraina fino al 2029 nella speranza di un ritorno dei Democratici

Bruxelles finanzia l'Ucraina fino al 2029 nella speranza di un ritorno dei Democratici

14 Aprile 2026 16:35
István Kapitány potrebbe riuscire in Ungheria dove George Soros ha fallito

István Kapitány potrebbe riuscire in Ungheria dove George Soros ha fallito

25 Marzo 2026 18:06
La campagna militare USA contro l’Iran fa parte della strategia di Trump contro la Cina

La campagna militare USA contro l’Iran fa parte della strategia di Trump contro la Cina

02 Marzo 2026 15:34
CINA

Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

23093
EUROPA

Le "coincidenze" degli scandali di Kiev e la frase di Putin

21168
EUROPA

Sta evidentemente succedendo qualcosa in Ucraina...

20742
MEDITERRANEO

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

20194
RUSSIA

L'escalation ombra della NATO ed il (terribile) bivio di Mosca

19949
CINA

Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

16239
RUSSIA

Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

13515

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

12643

Financial Times: Tra Gaza, Libano e Siria Israele ha conquistato 1.000 km quadrati di nuovi territori

ASIA

Disastro nei cieli: quanti caccia e droni americani sono stati distrutti in soli 40 giorni

ASIA

Xi Jinping lancia il monito da Pechino: "In Medio Oriente la guerra deve fermarsi"

ASIA

Patto Xi-Putin alla Grande Sala del Popolo: il piano per un nuovo ordine mondiale

NORD-AMERICA

"Hai ucciso migliaia di bambini": Tucker Carlson gela il conduttore israeliano in diretta

AMERICA LATINA

La Cina risponde alle minacce di aggressione militare USA contro Cuba

ASIA

Guerra all'Iran, ecco quanti miliardi è già costata al mondo

NORD-AMERICA

Dietrofront Trump sull'Iran: il New York Times rivela perché il Pentagono ha chiesto di fermarsi

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano di Alessandro Bartoloni La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

  • 18 Maggio 2026 14:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti di Loretta Napoleoni Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

  • 15 Maggio 2026 20:00
"Con Milei abbiamo perso tutto": lavoratore argentino smonta la narrazione neoliberista di Fabrizio Verde "Con Milei abbiamo perso tutto": lavoratore argentino smonta la narrazione neoliberista

"Con Milei abbiamo perso tutto": lavoratore argentino smonta la narrazione neoliberista

  • 18 Maggio 2026 15:50
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

  • 18 Maggio 2026 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia di Francesco Santoianni La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

  • 05 Maggio 2026 08:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici di Paolo Desogus I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

  • 18 Maggio 2026 09:00
Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar di Geraldina Colotti Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

  • 04 Maggio 2026 17:56
Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele” Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

  • 19 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca di Marinella Mondaini Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

  • 18 Maggio 2026 09:00
Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia? di Giuseppe Giannini Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

  • 13 Maggio 2026 14:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari di Michele Blanco Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari

Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari

  • 18 Maggio 2026 14:30
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti