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Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato, durante la sua recente visita a Kiev, che i due Paesi svilupperanno congiuntamente capacità di "attacco in profondità". L'articolo di RT su questa importante iniziativa ha ricordato ai lettori che "Berlino è emersa come il principale donatore militare di Kiev dopo che gli Stati Uniti sono passati dalla donazione diretta di armi all'Ucraina alla vendita agli altri Paesi NATO che sostengono Kiev, i quali poi le consegnano. La Germania ha speso circa 20 miliardi di euro (23,5 miliardi di dollari) in armi per l'Ucraina da gennaio 2022 a febbraio 2026".

Il sostegno militare tedesco all'Ucraina è una parte cruciale della sua grande strategia ed è in fase di elaborazione dall'estate del 2023. In breve, il manifesto egemonico dell'ex cancelliere Olaf Scholz del dicembre 2022 ha chiarito le ambizioni del suo Paese di ricreare quella che altrove è stata definita "Fortezza Europa" nell'attuale contesto geopolitico. Ciò richiede la costruzione del più grande esercito d'Europa, obiettivo che la Germania sta perseguendo, e l'esercizio dell'influenza militare sull'Ucraina per minacciare la Russia.

Dal punto di vista delle burocrazie militari, di intelligence e diplomatiche permanenti tedesche, il loro Paese ora si assume la "responsabilità per l'Europa", come recita il titolo della sua prima strategia militare del dopoguerra, pubblicata a fine aprile. La sua pubblicazione è stata seguita dalle dichiarazioni dell'influente Sottosegretario alla Guerra per la Politica, Elbridge Colby, considerato la mente strategico-militare dietro Trump 2.0, che ha elogiato la Germania per aver "assunto un ruolo guida" nella trasformazione verso la "NATO 3.0".

Ecco 15 brevi note informative degli ultimi quattro anni:

* 20 luglio 2022: "Il piano secolare della Germania per conquistare il controllo dell'Europa è quasi completo"

* 7 dicembre 2022: "Il manifesto di Olaf Scholz per la rivista Foreign Affairs conferma le ambizioni egemoniche della Germania"

* 25 aprile 2023: "Il nuovo ruolo anti-russo della Germania è in parte dovuto alla sua competizione regionale con la Polonia"

* 27 aprile 2023: "La Russia deve prepararsi ancora una volta a una rivalità prolungata con la Germania"

* 16 agosto 2023: "Il promesso patrocinio militare della Germania all'Ucraina intensifica la sua competizione regionale con la Polonia"

* 23 settembre 2023: "La Polonia lascia intendere che la Germania sia da biasimare per la sua disputa con l'Ucraina"

* 2 ottobre 2023: "Morawiecki: Sospetti che Zelensky abbia stretto un accordo con la Germania alle spalle della Polonia”

* 24 novembre 2023: “Lo ‘Schengen militare’ proposto dalla NATO è una manovra di potere tedesca malcelata nei confronti della Polonia”

* 19 gennaio 2024: “La Germania sta ricostruendo la ‘Fortezza Europa’ per aiutare gli Stati Uniti a ‘tornare’ in Asia”

* 19 marzo 2024: “La Polonia è pronta a svolgere un ruolo indispensabile nella ‘Fortezza Europa’ tedesca”

* 5 luglio 2024: “La Germania si prepara ad assumersi una responsabilità parziale per la sicurezza del confine orientale della Polonia”

* 25 aprile 2025: “Valutazione dell’avvertimento di Foreign Affairs sui rischi di una Germania rinvigorita e rimilitarizzata”

* 7 gennaio 2026: “La Germania è in competizione con la Polonia per guidare il contenimento della Russia”

* 8 maggio 2026: “Analisi dell’articolo di Medvedev sulla rimilitarizzazione della Germania”

* 12 maggio 2026: “Perché la Germania potrebbe sostituire gli Stati Uniti come principale avversario percepito della Russia?”.





Ciò che dimostrano è che la Germania ha immediatamente iniziato a muoversi in questa direzione, in particolare per quanto riguarda il suo sostegno militare all'Ucraina, in una dimostrazione di forza nei confronti della storica rivale Polonia, dopo il "discorso sulla transizione" pronunciato da Scholz alla fine di febbraio 2022, poco dopo l'inizio dell'operazione speciale. Senza estromettere la Polonia dall'Ucraina, cosa che il loro recente patto di "attacco in profondità" dimostra essere già avvenuta in senso strategico-militare, la Germania non sarebbe in grado di ricostruire la "Fortezza Europa".

Certamente, la Polonia non ha abbandonato i suoi piani per ripristinare il suo status di grande potenza perduto e per ristabilire almeno la sua sfera d'influenza sugli Stati baltici, e il potenziale ritorno al controllo del parlamento da parte di conservatori scettici nei confronti della Germania dopo le prossime elezioni dell'autunno 2027 potrebbe intensificare la rivalità. Tuttavia, con i liberali filo-tedeschi al potere fino ad allora, ad eccezione della presidenza, si prevede che la Polonia rimarrà ulteriormente indietro rispetto alla Germania nella lotta per l'influenza militare sull'Ucraina.

Gli unici modi in cui questo scenario potrebbe essere ribaltato sono se la Russia eliminasse ogni influenza militare straniera sull'Ucraina o se gli Stati Uniti decidessero di ripristinare la propria influenza, ceduta alla Germania prima di ridefinire le priorità per l'emisfero occidentale e l'Indo-Pacifico in base alla Strategia di Difesa Nazionale. Se la Germania consolidasse la sua influenza militare sull'Ucraina, soprattutto se i liberali al governo in Polonia riuscissero ad assoggettarla completamente alla Germania, allora verrebbe costruita la "Fortezza Europa" e la Germania diventerebbe l'egemone d'Europa senza sparare un colpo.

(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.