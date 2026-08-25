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Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale

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Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale

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di Geraldina Colotti 

 

C’è un filo rosso — di sangue, fuoco e dignità — che unisce la scure dei cimarrones nell’America Latina all’antimperialismo del XXI secolo. Questo filo nasce nella notte tra il 13 e il 14 agosto 1791 nella radura di Bois Caïman. Lì, sotto la guida spirituale e politica del sacerdote vudù Dutty Boukman e della mambo Cécile Fatiman, centinaia di schiavizzati spezzarono la catena dell'alienazione coloniale. La cerimonia di Bois Caïman non fu un mero rito folklorico, ma un vero e proprio congresso politico-militare clandestino: la risposta sovrana degli oppressi al "benevolo" universalismo della Rivoluzione Francese. Una borghesia illustrata che proclamava la "Libertà, Eguaglianza e Fratellanza" a Parigi, mentre accumulava il Capitale mercantilista attraverso il sudore, la tortura e la morte nei campi di canna da zucchero e caffè di Saint-Domingue.

Con la genialità tattica di Toussaint Louverture e l'inflessibile determinazione di Jean-Jacques Dessalines, la Rivoluzione Haitiana sancì nel 1804 la nascita della prima Repubblica nera e libera del pianeta. Non fu una concessione: fu una vittoria conquistata sul campo sbaragliando consecutivamente tre imperi (spagnolo, britannico e francese). Come ricordava Louverture prima di essere deportato, l'Albero della Libertà tagliato nel tronco avrebbe gettato radici profonde.

Haití divenne la culla del cimarronaggio continentale e il faro logistico-militare senza il quale la gesta di Simón Bolívar non avrebbe mai visto la luce. Ma il modo di produzione capitalista non perdona chi ne svela le radici razziste e coercitive. Il "peccato originale" di Haiti fu l'aver dimostrato che gli schiavizzati non erano merce, ma soggetto storico di liberazione.

 

L'estorsione originaria e la continuità del saccheggio europeo

La punizione inflitta ad Haiti rappresenta la nascita del moderno debito odioso come strumento di accumulazione primitiva e subordinazione sistemica. Nel 1825, sotto la minaccia diretta delle navi da guerra, la Francia di Carlo X impose a Haiti un "indennizzo" di 150 milioni di franchi per risarcire gli ex proprietari di schiavi della perdita della loro "proprietà". Per saldare questo ricatto, la giovane Repubblica fu costretta a contrarre prestiti usurari con le banche francesi (la cosiddetta Double Dette). Questo salasso finanziario, durato oltre un secolo, ha trasferito miliardi di dollari reali dalle casse di Port-au-Prince ai patrimoni delle oligarchie europee, decapitando sul nascere qualsiasi possibilità di infrastrutturatione pubblica, sovranità alimentare o sviluppo industriale autonomo. La Francia e le potenze dell'Unione Europea non hanno mai pagato le riparazioni storiche per questo crimine finanziario; al contrario, hanno convertito il vecchio colonialismo aperto in un sofisticato dispositivo neocoloniale.

 

La spoliazione contemporanea: il ruolo dell'asse Parigi-Bruxelles-Washington

Oggi la spoliazione di Haiti non avviene soltanto tramite le truppe di occupazione, ma attraverso la simbiosi tra l'imperialismo statunitense — articolato via Comando Sud e CORE Group — e l'ingerenza diplomatica ed economica dell'Unione Europea. Sotto la maschera dell'"aiuto umanitario" e delle missioni di sicurezza a trazione estera, si nasconde una vera e propria economia di rapina che si articola su più livelli predatori.

Nel nord di Haiti si concentrano enormi giacimenti inviolati di oro, rame e bauxite, per un valore stimato di decine di miliardi di dollari. Multinazionali canadesi ed europee operano da anni per assicurarsi le concessioni estrattive in complicità con i governi fantoccio locali, garantendosi l'accesso a costi d'estrazione irrisori e azzerando i diritti del lavoro e la tutela ambientale. Parallelamente, l'Unione Europea e gli USA promuovono la creazione di "zone franche di esportazione" al confine con la Repubblica Dominicana, come il parco industriale di Caracol.

In questi complessi la classe lavoratrice haitiana viene sottoposta a salari di pura sussistenza e privata dei diritti sindacali, al solo scopo di rifornire le catene del valore del tessile e della manifattura destinate ai mercati occidentale ed europeo. A questo quadro si aggiunge la trappola dell'assistenzialismo privatizzato, in cui centinaia di ONG francesi ed europee gestiscono di fatto l'amministrazione dei servizi di base al posto dello Stato haitiano. Questa "industria dell'aiuto" drena fondi internazionali che ritornano regolarmente in patria sotto forma di stipendi per esperti stranieri, impoverendo ulteriormente il tessuto sociale e privatizzando la sovranità pubblica.

 

La crisi politica attuale: tra bande armate, imperialismo e resistenza popolare

La drammatica situazione politica contemporanea è il risultato diretto di questo disegno di destabilizzazione permanente. Lo smantellamento deliberato dello Stato haitiano da parte delle oligarchie locali e dei loro protettori d'oltremare ha prodotto un vuoto istituzionale colmato dall'esternalizzazione del terrore a bande armate e gruppi criminali (gangs). Lungi dall'essere una generazione spontanea di violenza, molte di queste fazioni paramilitari sono state storicamente armate e impiegate dalle frazioni della borghesia compradora e da settori politici corrotti per disgregare l'organizzazione comunitaria, reprimere le proteste popolari e svuotare i quartieri operai come Cité Soleil.

L'afflusso costante di armi di grosso calibro prosegue ininterrotto, mentre la comunità internazionale sanziona formalmente il paese per poi proporre come unica soluzione l'invio di forze di polizia straniere. Le missioni internazionali di ingerenza, camuffate da aiuti alla sicurezza, non mirano a restituire la parola al popolo haitiano, ma a congelare la crisi per evitare l'insorgere di un vero processo costituzionale autonomo e sovrano.

Haiti non è un "paese fallito", come recita la narrativa razzista ed eurocentrica del capitale transnazionale; è un paese occupato e spogliato perché non gli è mai stato perdonato l'esempio del 1804. L'unica via d'uscita per il popolo haitiano risiede nella riappropriazione della sovranità politica e nell'articolazione delle proprie forze popolari, contadine e proletarie.

La solidarietà internazionalista in Europa e in America Latina non deve assumere la forma pietistica o del paternalismo delle ONG, ma quella della denuncia militante del saccheggio imperialista. Riscatto delle riparazioni storiche, fine dell'ingerenza del CORE Group e autodeterminazione dei popoli: solo così i rami dell'Albero della Libertà torneranno a germogliare con la forza ancestrale di Bois Caïman.

 

Geraldina Colotti

Geraldina Colotti

Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.

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