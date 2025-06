"Il peggior alleato": un colonnello dell'esercito rimosso dallo stato maggiore congiunto degli USA per le critiche a Israele

di Tyler Durden - ZeroHedge

Un colonnello dell'esercito degli Stati Uniti è stato rimosso dal suo incarico nello staff del Pentagono a supporto dei Capi di Stato Maggiore Congiunti dopo che i suoi post sui social media critici nei confronti di Israele sono stati pubblicati dal Jewish News Syndicate (JNS).

Fino a questa settimana, il colonnello dell'esercito Nathan McCormack guidava la sezione Levante ed Egitto dei Capi di Stato Maggiore Congiunti. Tale team fa parte del Joint Staff J5 , che propone strategie, piani e raccomandazioni politiche al presidente dei Capi di Stato Maggiore Congiunti. A poche ore dal rapporto del JNS di martedì, McCormack è stato rimosso dal suo incarico, con un funzionario del Pentagono che ha dichiarato a JNS:

"L'individuo verrà restituito [all'esercito] mentre la questione viene approfondita ... Le informazioni sull'account X non riflettono la posizione dello Stato Maggiore congiunto o del Dipartimento della Difesa... Le nostre alleanze e partnership globali sono vitali per la nostra sicurezza nazionale, poiché rafforzano la nostra difesa collettiva, la deterrenza e la portata operativa."

Ecco i commenti pubblicati che hanno portato alla rimozione di McCormack:

Maggio 2025 : "Netanyahu e i suoi compari giudeosuprematisti sono determinati a prolungare il conflitto per i propri scopi: o rimanere al potere o annettere il territorio."

Giugno 2024 : "Quanto più il culto della morte di Israele si avvicina a Hezbollah, tanto più assisteremo ad attacchi di forza come questo e quello del 13 aprile".

Giugno 2024 : "Gli Stati Uniti non sono stati un mediatore onesto. Abbiamo ampiamente favorito il cattivo comportamento di Israele".

Maggio 2024 : Mentre si parla di espellere i residenti di Gaza in altri paesi, McCormack scrive: "[Israele] vuole espellerli e ripulire 'Eretz Israel' dai palestinesi".

Aprile 2024 : "Ultimamente ho pensato che potremmo essere un rappresentante di Israele, ma non me ne sono ancora reso conto. Il nostro peggior 'alleato'. Non ricaviamo letteralmente nulla da questa 'partnership', se non l'inimicizia di milioni di persone in Medio Oriente, Africa e Asia".

Ottobre 2023 : "Concordo sul fatto che Israele abbia il diritto assoluto di rispondere militarmente e che i civili possano legalmente essere coinvolti nel fuoco incrociato, ma lei ignora il requisito della proporzionalità. Le risposte di Israele prendono sempre di mira (sempre, non è un'iperbole) in modo sproporzionato i civili palestinesi. "

L'articolo del JNS che ha portato alla rimozione di McCormack dal J5 non ha fornito alcuna indicazione su come i suoi post semi-anonimi siano arrivati ??all'attenzione del canale filo-israeliano. Fino alla sua morte nel 2021, il miliardario filo-israeliano e grande finanziatore della campagna elettorale Sheldon Adelson è stato il maggiore singolo donatore del JNS. L' articolo del JNS includeva una citazione disapprovante di un'altra entità finanziata da Adelson, la Foundation for Defense of Democracies, che – nonostante il nome generico – dichiarava nella sua dichiarazione iniziale di esenzione fiscale che il suo obiettivo era "migliorare l'immagine di Israele in Nord America".

I post di McCormack sono stati pubblicati su X con un account che utilizzava il nome "Nate" e l'account "@mick_or_mack", con un profilo che utilizzava una versione cartoon di se stesso. Il suo account non esiste più, ma molti dei suoi post sono ancora visibili tramite link di archivio online. McCormack non si è sforzato di mantenere l'anonimato completo, poiché una volta ha pubblicato una foto di un certificato di Meritorious Service Medal che mostrava il suo nome completo. A maggio, ha risposto a un utente di X: "Sono il capo della sezione israeliana dello Stato Maggiore Congiunto J5".

Nel dicembre 2008, l'allora capitano McCormack parla con uno sceicco a Butoma, in Iraq, mentre presta servizio come comandante di compagnia della 25a divisione di fanteria (foto: esercito americano)

Il Pentagono ha riferito a JNS che un altro ufficiale è stato incaricato di "indagare sulla questione, ma non è chiaro se McCormack abbia violato alcuna politica dell'Esercito. La guida ai social media dell'esercito afferma che "i soldati sono incoraggiati a esprimere le proprie opinioni sul processo politico online e offline". Consiglia ai soldati di "evitare l'uso di titoli, insegne, uniformi o simboli del Dipartimento della Difesa in modo da implicare l'approvazione o l'approvazione dei contenuti sulla propria pagina personale da parte del Dipartimento". Il profilo di McCormack includeva un disclaimer in cui si affermava che i suoi post "non rappresentano la posizione del Dipartimento della Difesa o di alcuna delle sue componenti". D'altra parte, uno dei suoi post potrebbe essere interpretato come un'attribuzione di una posizione al Dipartimento della Difesa, come ha scritto :

Insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità e alle Nazioni Unite, noi (Dipartimento della Difesa, Dipartimento di Stato e la comunità di intelligence degli Stati Uniti) riteniamo che i dati del Ministero della Salute di Gaza siano generalmente affidabili (anche se non precisi), ma probabilmente ora meno di quanto non lo fossero in origine a causa della distruzione generale e del caos a Gaza.

Anche se gli fosse stato risparmiato qualsiasi provvedimento disciplinare formale, sembrerebbe che ci siano poche possibilità che McCormack torni al suo posto nello staff del J5 . Oltre alla sua generale influenza sulla politica e sul personale degli Stati Uniti, Israele ha una storia di forte presenza direttamente all'interno del Pentagono . Ecco come l'ex colonnello dell'esercito Lawrence Wilkerson, che ha ricoperto la carica di capo di stato maggiore del Segretario di Stato Colin Powell durante il periodo precedente l'invasione dell'Iraq del 2003, ha descritto ciò a cui ha assistito:

Originario di Dallas e laureato alla Texas A&M , McCormack fu nominato sottotenente di fanteria appena due mesi dopo l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, basata sulla falsa accusa che Saddam Hussein stesse sviluppando un'arma nucleare. Mentre gli Stati Uniti contemplavano quell'invasione, Benjamin Netanyahu dichiarò al Congresso:

McCormack sarebbe stato poi traferito in Iraq, dove sicuramente avrebbe potuto constatare di persona la totale inutilità delle affermazioni di Netanyahu e le conseguenze catastrofiche di un'azione in base a esse. Mentre il Pentagono partecipava alle deliberazioni sull'adesione a un'altra guerra in Medio Oriente con premesse pressoché identiche, la prospettiva contraria del colonnello McCormack avrebbe potuto rivelarsi particolarmente preziosa in un momento così cruciale .

