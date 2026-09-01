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di Laura Ruggeri*

Come aveva dichiarato l'ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis, "la Grecia rappresenta il più grande esempio di israelizzazione… più di qualsiasi altro paese in Europa." Se avete bisogno di ulteriori prove dell'influenza crescente di Israele in Grecia e nel resto d'Europa, continuate a leggere. Il 31 agosto, Israele e la Grecia hanno firmato un mega-accordo di difesa da 3,035 miliardi di euro, denominato "Achilles Shield" (Scudo di Achille), uno dei più grandi nella storia di Israele.

In base all'accordo, Israele costruirà per la Grecia una rete di difesa aerea completa e multilivello. Non ha funzionato granché contro i razzi e i droni iraniani, ma tant'è, è kosher e sarebbe antisemita criticarlo. Il sistema integra diverse piattaforme di fabbricazione israeliana – i sistemi di intercettazione David's Sling, BARAK MX e SPYDER – insieme a radar israeliani e a un sistema di comando nazionale progettato per contrastare missili balistici, aerei e droni. Un contratto supplementare da 26 milioni di euro prevede che Israele fornisca alla Grecia i sistemi Drone Dome di Rafael per proteggere siti strategici.

L'accordo coinvolge anche 19 aziende greche, per un valore di oltre 750 milioni di euro, con piani per creare una base produttiva nazionale in grado anche di esportare. L'intesa fa parte di un partenariato di sicurezza in rapido approfondimento che già includeva una cooperazione rafforzata (droni, anche subacquei, contrasto ad attacchi informatici ed esercitazioni militari)

Lo "Scudo di Achille" è un'ulteriore prova dell'espansione israeliana in Europa, che avviene sullo sfondo di un suo crescente isolamento internazionale e di critiche sempre più aspre. Negli ultimi anni, Israele ha ottenuto importanti contratti di difesa aerea con diverse nazioni europee oltre alla Grecia: la Germania ha acquistato il sistema Arrow 3 nel 2023, la Finlandia ha acquisito il David's Sling nel 2024. Nel 2026, Israele ha firmato segretamente un memorandum d'intesa per estendere la cooperazione in materia di difesa con la Finlandia fino al 2034 che riguarda ricerca, sviluppo e forniture militari.

Israele, incorporando i suoi sistemi di difesa negli eserciti europei, si assicura entrate economiche a lungo termine, approfondisce i legami politici e crea una rete di dipendenze che lo proteggono dall'isolamento diplomatico. Ogni paese europeo che acquista sistemi di difesa israeliani diventa, di fatto, un partner interessato all'industria bellica israeliana – e quindi meno propenso a sostenere misure punitive contro il paese sionista. Gli autori di un genocidio hanno trovato il modo di garantirsi l'impunità. A questo punto, rafforzare la cooperazione con l'Asse della Resistenza guidato dall'Iran avrà ancora più senso per qualsiasi paese che si trovi nel mirino dell'UE e della NATO.

*Commento pubblicato sul canale Telegram @LauraRuHk