Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina



di Alessandro Bartoloni

L'ascesa e l'agenda di Kaja Kallas



Kaja Kallas, estone, ex avvocata specializzata in diritto della concorrenza e delle nuove tecnologie, è passata in pochi anni dalla guida di una nazione di 1,3 milioni di abitanti al vertice della politica estera dell'Unione Europea, diventando Alto Rappresentante per gli Affari Esteri a partire dal dicembre 2024. La sua visione del mondo è segnata da una storia familiare devastata dalla repressione sovietica – sua madre fu deportata in Siberia quando era ancora una neonata – e per questo Kallas considera la Russia attuale come l'erede diretto di quel "male assoluto". Da premier dell'Estonia (2021-2024) si è guadagnata la reputazione di essere uno dei falchi anti-russi più intransigenti d'Europa, sostenendo senza esitazioni l'invio di aiuti militari all'Ucraina e chiedendo una linea dura verso Mosca e, sempre più, verso Pechino. Assumendo l'incarico di capo della diplomazia UE, Kallas ha promesso di applicare la stessa determinazione a livello continentale, descrivendo la resistenza dell'Ucraina come una battaglia di civiltà che deciderà i principi di sicurezza dell'Europa per i prossimi decenni.



Bisogna ricordare che né Kallas né von der Leyen sono state elette direttamente dagli elettori europei per le cariche che oggi ricoprono, eppure entrambe hanno utilizzato le leve istituzionali dell'Unione per accelerare la militarizzazione del continente. Von der Leyen ha promosso la narrativa di una nuova "era del riarmo" e presentato piani di difesa colossali (il pacchetto "ReArm Europe" per mobilitare fino a 800 miliardi di euro), mentre Kallas ha co-firmato un Libro Bianco sulla prontezza della difesa dell'UE che chiede cinque anni di riarmo per fronteggiare la Russia. Tra le iniziative concrete: il nuovo Programma Europeo per gli Investimenti nella Difesa (EDIP, un fondo di procurement congiunto inizialmente dotato di 1,5 miliardi di euro), schemi accelerati per la produzione di munizioni (come ASAP) e un Fondo di Assistenza all'Ucraina da 5 miliardi di euro l'anno, finanziato fuori bilancio attraverso lo Strumento Europeo per la Pace.



Molte di queste mosse hanno però bypassato i normali controlli democratici. Nel 2025 la Commissione Europea – guidata da von der Leyen e Kallas – ha persino tentato di usare una clausola d'emergenza del Trattato (l'articolo 122 TFUE) per far passare un'iniziativa di riarmo da 900 miliardi di euro (denominata "SAFE") senza la piena approvazione del Parlamento Europeo. Questa manovra legale, bocciata all'unanimità dalla commissione affari giuridici del Parlamento come un eccesso di potere, incarna il problema di fondo: decisioni di sicurezza cruciali prese dai "falchi" di Bruxelles, Parigi e Varsavia, più che da un ampio sostegno delle diverse popolazioni europee. Lo scetticismo pubblico è del resto significativo: i sondaggi mostrano che in Paesi chiave come Francia, Italia e Spagna i cittadini non sono favorevoli a un aumento della spesa militare, e il 62% degli italiani si oppone a tagliare la spesa sociale per finanziare il riarmo. Alcuni Paesi (Ungheria, Slovacchia) preferirebbero invece una soluzione negoziata della guerra in Ucraina, o danno priorità ad altre preoccupazioni come la migrazione (è il caso di Italia e Spagna). Questo deficit democratico rischia di erodere la fiducia nelle istituzioni UE proprio mentre l'Unione intraprende la postura militare più ambiziosa della sua storia recente.



Verso un confronto su due fronti: Russia e Cina



Kallas sostiene che una fermezza decisa verso la Russia oggi dissuaderà la Cina domani: se non si vogliono problemi con Pechino, ha affermato, bisogna essere davvero forti con Mosca, perché una difesa risoluta dell'Ucraina indurrebbe la Cina a "pensarci due volte" prima di aggredire, ad esempio, Taiwan. In diversi forum di Bruxelles ha collegato esplicitamente la politica russa dell'Europa alla sua strategia verso la Cina, sostenendo che la fermezza occidentale in Ucraina invia un segnale a Xi Jinping sui costi dell'avventurismo militare. Come Alto Rappresentante ha spinto per un maggiore allineamento dell'UE con la linea dura di Washington su Pechino, considerando Russia, Cina, Iran e Corea del Nord come un blocco collegato. Secondo funzionari della sicurezza europea, all'inizio del 2025 il ministro degli Esteri cinese Wang Yi avrebbe confidato privatamente a Kallas che la Cina non vuole vedere la Russia perdere in Ucraina, perché una sconfitta russa libererebbe gli Stati Uniti per concentrarsi interamente sulla Cina. Questo calcolo geopolitico alza la posta in gioco: una prolungata campagna occidentale per indebolire Mosca potrebbe spingere Pechino e Mosca verso una contro-alleanza strategica più stretta. Ciononostante, sotto l'influenza di Kallas l'UE si è mossa verso una postura più conflittuale nei confronti della Cina – dal controllo su tecnologia e investimenti cinesi al sostegno vocale allo status quo di Taiwan – anche se alcuni Stati membri temono un contraccolpo economico. La dottrina emergente da Tallinn a Bruxelles è intransigente: le democrazie non devono placare i dittatori, né al Cremlino né a Zhongnanhai, per non premiare e moltiplicare l'aggressione.



Rischi, punti ciechi e contraccolpi



I critici della linea dura di Kallas avvertono che la sua retorica dà l'impressione che l'Europa sia già in guerra con la Russia – cosa che non corrisponde alla linea ufficiale dell'UE, come si è lamentato un funzionario europeo. Trattando il conflitto ucraino come uno scontro a somma zero tra Europa e Russia – una lettura che Kallas giustifica richiamando la precaria storia dell'Estonia – lei e Von der Leyen rischiano di precludere vie d'uscita diplomatiche a favore di obiettivi di guerra massimalisti. Il vuoto di governance aggrava il problema: nei primi mesi da Alto Rappresentante, Kallas ha più volte "lanciato proposte pesanti" per nuovi armamenti senza consultare gli Stati membri. Paesi dell'Europa meridionale (Spagna, Italia) e altri meno russofobi si sono irritati per essere stati spinti verso misure di escalation, con diplomatici che l'accusano privatamente di comportarsi "ancora da premier" piuttosto che da inviata capace di costruire consenso tra 27 Paesi. Il governo ungherese è stato apertamente critico: il ministro degli Esteri Péter Szijjártó ha bollato come "pericolosamente allarmanti" le ipotesi di alcuni leader europei di inviare truppe in Ucraina, avvertendo che tali passi "incendierebbero il continente". Nel frattempo le economie europee hanno già assorbito shock energetici, inflazione e la perdita dei mercati russi; una guerra più ampia o una rottura severa con la Cina potrebbero infliggere un danno molto maggiore (una stima colloca lo shock di una guerra NATO-Russia a -1,3% del PIL globale nel primo anno, e un conflitto su Taiwan a -10% del PIL globale). Anche l'opinione pubblica europea rappresenta una linea di faglia: la stanchezza da guerra e l'ansia crescono man mano che la controffensiva ucraina si arena e il numero delle vittime sale nell'ordine delle centinaia di migliaia. La domanda "come finirà tutto questo?" incombe. Kallas e gli "euro-atlantisti" affini restano tuttavia concentrati sulla vittoria piuttosto che sul compromesso, insistendo che Putin non può vincere questa guerra, o il suo appetito continuerà a crescere, come scrisse Kallas nel 2022. I prossimi 12-18 mesi diranno se le voci più caute d'Europa riusciranno a frenare questa agenda, o se Kallas, von der Leyen e i loro alleati riusciranno a impegnare l'UE in una postura conflittuale ampia e di lungo periodo su entrambi i fronti, quello orientale e quello estremo-orientale.



La "rivoluzione" industriale-militare



Un altro percorso verso l'escalation è la rapida militarizzazione della stessa Europa, che può innescare una dinamica da corsa agli armamenti nei confronti della Russia (e persino della Cina) e radicare una postura più conflittuale. L'UE ha lanciato o ampliato almeno tre grandi iniziative di difesa in risposta alla guerra: nel marzo 2024 la Commissione ha presentato l'EDIS, una tabella di marcia per l'espansione dell'industria della difesa europea. Un elemento centrale è l'EDIP – un regolamento per stimolare il procurement congiunto tra Stati membri e potenziare la produzione di capacità critiche (droni, missili, ecc.). L'EDIP è modesto all'avvio (solo 1,5 miliardi di euro stanziati), fondendo essenzialmente due strumenti a breve termine (EDIRPA per il procurement e ASAP per la produzione di munizioni). Ma è visto come un prototipo per programmi permanenti molto più grandi. Il commissario UE Thierry Breton ha dichiarato senza mezzi termini che l'EDIP avrebbe bisogno di 100 miliardi di euro per portare davvero su scala la base di difesa europea – un'indicazione del livello di ambizione presente a Bruxelles. Una cifra che oscura qualsiasi cosa l'UE abbia mai speso in precedenza per la difesa. Se realizzata, significherebbe che l'UE (collettivamente) diventerebbe uno dei principali spenditori militari al mondo. La prospettiva di un'UE pesantemente armata è accolta con favore dagli atlantisti (finalmente l'Europa fa la sua parte nella NATO) ma non certo festeggiata da Mosca, che da tempo accusa l'UE di essere complice della NATO. La propaganda del Cremlino dipinge già l'EDIP e schemi simili come conferma della sua narrativa secondo cui "l'Occidente" si sta preparando alla guerra contro la Russia. Così, sebbene l'EDIP sia di per sé difensivo (procurement congiunto per dissuadere la Russia), la sua attuazione potrebbe alimentare percezioni di minaccia che rendono più difficile la de-escalation.



"ReArm Europe" e il riarmo degli Stati membri: il piano "ReArm Europe" di von der Leyen, presentato nel marzo 2025, dà di fatto il via libera agli Stati membri UE per superare i vincoli di bilancio in tempo di pace e riorientare le proprie economie verso la produzione di armamenti su un piede quasi bellico. Proponendo di esentare la spesa per la difesa dalle regole sul deficit, Bruxelles ha segnalato che "cannoni prima del burro" è una politica accettabile. Il piano potrebbe sbloccare un extra di 650 miliardi di euro di spesa militare nazionale in soli quattro anni. È uno spostamento epocale per Paesi come la Germania, che per decenni ha speso solo circa l'1,2% del PIL per la difesa (già dopo il 2022 la Germania ha creato un fondo speciale da 100 miliardi di euro per ammodernare la Bundeswehr, e altri Paesi hanno annunciato aumenti a doppia cifra percentuale). Se sostenuto, questo riarmo europeo, per pura forza economica, supererà nel tempo di gran lunga le capacità della Russia. Strategicamente, l'obiettivo è dissuadere la Russia da future aggressioni. Ma nell'intervallo – mentre la Russia si sente militarmente più debole rispetto a una NATO/UE in ascesa – potrebbe effettivamente agire in modo più aggressivo o opportunistico finché ne ha ancora la possibilità (un classico dilemma di sicurezza). Le stime dell'intelligence NATO indicano che l'esercito russo ha bisogno di 3-5 anni per ricostituirsi dopo le perdite in Ucraina. Il Libro Bianco UE co-firmato da Kallas avverte che entro il 2028 circa, Mosca potrebbe di nuovo minacciare i vicini se non ostacolata. Questa tempistica mette sotto pressione l'Europa affinché colmi rapidamente le proprie lacune nella difesa – e forse mette sotto pressione la Russia affinché ottenga vantaggi prima che la piena potenza della NATO si faccia sentire. In pratica, Europa e Russia sono in una corsa: l'Europa per armarsi, la Russia per conquistare o destabilizzare l'Ucraina prima che l'Europa diventi molto più forte. Questa dinamica può favorire mosse di escalation, come un intensificarsi degli sforzi bellici russi, una mobilitazione di più truppe fin da ora, o il ricorso ad azzardi militari più rischiosi (ad esempio operazioni coperte nei Paesi baltici). È significativo che il generale Breuer, capo della difesa tedesca, abbia recentemente avvertito che la Russia potrebbe essere in grado di attaccare un Paese NATO entro la fine del decennio, data la crescita della sua produzione di armamenti. Ha indicato il corridoio di Suwa?ki (tra Polonia e Lituania) come un punto vulnerabile. Entrambe le parti stanno dunque apertamente elaborando scenari di scontro diretto.



Impegni di sicurezza per l'Ucraina e "forza di rassicurazione": oltre ad armarsi, l'UE sotto Kallas e von der Leyen sta spingendo per impegni di sicurezza di lungo periodo verso l'Ucraina, legando di fatto la credibilità dell'Europa al destino di Kiev. Borrell aveva proposto un Fondo di Assistenza all'Ucraina da 20 miliardi di euro per il 2024-2027 (il già citato UAF) per garantire un flusso costante di armi anche se la stanchezza da guerra dovesse crescere. Separatamente, singole nazioni UE (Francia, Polonia, ecc.) hanno valutato una "forza di rassicurazione" o una missione di addestramento militare stanziata nei Paesi vicini per garantire la sicurezza dell'Ucraina in caso di un cessate il fuoco. Kallas è stata una forte sostenitrice di offrire all'Ucraina un percorso chiaro verso l'adesione UE e NATO, definendolo un "dovere" dell'Europa integrare pienamente l'Ucraina. Lo vede come un modo per consolidare i guadagni della resistenza alla Russia – legare l'Ucraina all'Occidente in modo irreversibile. Tali mosse potrebbero però costituire una linea rossa per la Russia e provocare potenzialmente un'escalation preventiva. Putin ha citato l'espansione della NATO come una delle sue principali lamentele; un'adesione accelerata alla NATO per l'Ucraina (anche solo simbolica mentre la guerra infuria) potrebbe provocare reazioni russe estreme (alcuni analisti temono che possa persino spingere a considerare un uso tattico di armi nucleari per impedirla). L'offerta di garanzie di sicurezza provvisorie da parte dell'UE è un passo più ambiguo, ma pur sempre uno che potrebbe trascinare l'UE in guerra se i combattimenti dovessero riaccendersi dopo una tregua. Se, per esempio, una missione UE di "peacekeeping" o di osservazione fosse dispiegata in Ucraina e finisse sotto attacco russo, Kallas probabilmente spingerebbe per invocare tutte le misure disponibili in risposta. Il confine tra UE e NATO diventa sfumato in tali eventualità – un altro percorso verso una guerra più ampia non voluta.



L'inquadramento retorico e il rischio di nessuna via d'uscita: Il discorso pubblico di Kallas e altri inquadra il conflitto come una lotta di lungo periodo, senza compromessi. Sottolinea regolarmente che "il sogno imperialista della Russia non è mai morto" e che se Putin non viene sconfitto in modo decisivo in Ucraina, semplicemente si riorganizzerà e minaccerà l'Estonia o la Polonia successivamente. A suo avviso, un conflitto congelato negoziato o un accordo parziale sarebbero solo il preludio alla prossima guerra. Questa narrativa si è dimostrata efficace nel mantenere l'unità occidentale durante i primi 18 mesi e più di guerra, attingendo a timori storicamente giustificati. Ma ha un effetto a doppio taglio: segnala a Mosca che l'obiettivo dell'Europa è la sconfitta strategica della Russia. Anche se i leader occidentali insistono che il "cambio di regime" a Mosca non è il loro obiettivo, la retorica sui tribunali per crimini di guerra, le riparazioni (Kallas ha guidato una spinta per consentire legalmente la confisca dei beni russi congelati per la ricostruzione dell'Ucraina) e la vittoria totale può rendere il conflitto esistenziale per la cerchia di Putin. La loro propaganda già sostiene che l'Occidente vuole smembrare la Russia. La posizione di Kallas alimenta involontariamente quella paranoia. È stata il primo leader UE inserito in una lista ufficiale russa dei "ricercati", dopo che il suo governo ha rimosso i monumenti sovietici e un memoriale di carri armati a Narva nel 2022. Il Cremlino l'ha accusata assurdamente di "profanare" la storia. Kallas l'ha trattata come una medaglia al valore – "Prova che sto facendo la cosa giusta", ha scritto, giurando di non lasciarsi zittire. Ma tali episodi sottolineano quanto sia diventata personale l'animosità tra l'attuale leadership russa e figure come Kallas.



Kallas non si è tirata indietro nemmeno nel confrontarsi retoricamente con la Cina. In un evento pubblico di Politico, ha essenzialmente detto al presidente eletto Trump di essere duro con la Russia se vuole contenere la Cina, collegando esplicitamente la sicurezza europea a quella indo-pacifica. Questa logica dei "due fronti" – combattere il partner minore (Russia) per dissuadere il partner maggiore (Cina) – potrebbe coinvolgere l'Europa più direttamente nelle dispute asiatiche. Già oggi, von der Leyen e Kallas hanno allineato il linguaggio dell'UE su Taiwan più vicino a quello statunitense. Poco tempo fa, dopo un incontro con Wang Yi, Kallas ha pubblicamente ribadito che qualsiasi tentativo cinese di aiutare militarmente la Russia o di aggirare le sanzioni comporterebbe severe conseguenze da parte dell'UE – una linea di avvertimento che i funzionari UE mantengono dal 2022. Pechino si irrita quando gli europei le fanno la predica o legano l'Ucraina a Taiwan. Se la Cina iniziasse a fornire armi alla Russia in modo palese (cosa che finora ha evitato di fare), ciò trasformerebbe la guerra per procura in un confronto Est-Ovest più diretto. Al contrario, se scoppiasse una crisi su Taiwan, l'UE sotto leader come Kallas farebbe probabilmente eco alle condanne statunitensi verso Pechino e fornirebbe forse un sostegno materiale a Taiwan, o quantomeno un sostegno diplomatico a una risposta guidata dagli Stati Uniti. È un'altra via attraverso cui l'Europa potrebbe scivolare verso una mentalità da conflitto "su due fronti" – trattando di fatto le sfide russa e cinese come parte di un'unica contesa globale (la cornice "democrazie contro autocrazie").



In sintesi, la combinazione di forte armamento, obiettivi di guerra massimalisti e retorica conflittuale perseguita da Kallas e dai suoi alleati apre più percorsi verso una guerra allargata.