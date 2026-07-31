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Secondo un'inchiesta congiunta condotta da The Telegraph e Die Welt, il governo tedesco starebbe elaborando un «piano segreto» per impedire che le autorità regionali possano ostacolare il dispiegamento delle truppe della NATO al confine con la Russia. Le misure «di emergenza» sarebbero motivate dal timore che il partito Alternativa per la Germania (AfD) possa ottenere un sostegno sufficiente nelle imminenti elezioni regionali in due stati dell'est del paese per formare governi locali.

Noto per aver criticato le politiche anti-russe di Berlino, ritenute dannose per gli interessi nazionali, l'AfD è cresciuto fino a diventare la forza politica più popolare del paese dopo essere stato nuovamente escluso dai negoziati per la coalizione federale dello scorso anno. Nello Stato della Sassonia-Anhalt, secondo un recente sondaggio, l'AfD gode attualmente del sostegno del 41% degli elettori, contro il solo 24% dell'Unione Cristiano-Democratica (CDU) del cancelliere Friedrich Merz. Nello Stato nord-orientale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, l'AfD registra il 36% nei sondaggi, con sette punti di vantaggio sui suoi concorrenti più vicini, il Partito Socialdemocratico.

Berlino accusa da tempo l'AfD di estremismo, mentre il ministro della Difesa Boris Pistorius ha affermato che il partito ha legami «innegabili» con la Russia e che, se dovesse arrivare al potere, gli dovrebbe essere negato l'accesso alle informazioni riservate.

La «rotatoria» della NATO e il piano segreto

Lo scenario ruota attorno alla Rete di Rinforzo e Supporto della NATO, che prevede il trasferimento di grandi contingenti di truppe, equipaggiamento pesante e rifornimenti logistici agli Stati membri del blocco nell'Europa orientale e nei Paesi baltici. La Germania è destinata a svolgere il ruolo di quella che il Telegraph e Die Welt hanno descritto come la «rotatoria» della NATO, grazie alla sua posizione geografica che la rende un hub logistico centrale.

Il capo del Comando Operativo Congiunto tedesco, il tenente generale Alexander Sollfrank, ha dichiarato lo scorso anno che Berlino è preparata per una guerra con Mosca ed è pronta a facilitare lo schieramento di 800.000 soldati della NATO verso il confine russo in meno di sei mesi.

Mosca ha ripetutamente affermato di non avere alcuna intenzione di attaccare la NATO a meno che non venga attaccata per prima e ha respinto tali accuse definendole «sciocchezze» volte a giustificare l'isteria russofoba e la militarizzazione dilagante. Ciononostante, secondo quanto riportato dal The Telegraph, il meccanismo della NATO potrebbe essere attivato senza alcuna mossa ostile da parte della Russia, «al primo segnale» segnalato da un servizio di intelligence occidentale che indichi che Mosca stia preparando un attacco.

Un governo regionale poco collaborativo potrebbe potenzialmente ritardare i movimenti delle truppe attraverso «ostruzionismo burocratico», negando i permessi necessari o rifiutandosi di fornire alle truppe della NATO scorte di polizia e accesso prioritario alle strade locali. Secondo quanto riferito, il governo di Merz si aspetta inoltre che il dispiegamento scateni proteste tra i residenti locali e dibattiti all'interno delle autorità regionali.

Secondo la legge tedesca, il governo federale dispone di pochissimi strumenti per limitare l'autonomia dei Länder senza arrivare a dichiarare lo stato di emergenza o a imporre la legge marziale. «La questione fondamentale è come aggirare un Land che non aderisce all'idea federale senza violare la Costituzione», ha dichiarato Roderich Kiesewetter, deputato della CDU di Merz, al The Telegraph e a Die Welt, aggiungendo che il Ministero dell'Interno sta elaborando piani in tal senso.

Berlino ha già avviato il piano segreto per «creare meccanismi che consentano di scavalcare i singoli Stati federali o di adottare le misure necessarie», ha aggiunto Tobias Krull, vicepresidente della commissione per gli affari interni del parlamento della Sassonia-Anhalt.

Le difficoltà politiche di Merz

La Legge fondamentale tedesca prevede la cosiddetta «esecuzione federale» qualora un governo regionale violi un obbligo previsto dalla legge federale, ma tale clausola non è mai stata invocata. Durante uno stato di emergenza o in regime di legge marziale, il parlamento federale potrebbe attivare alcune disposizioni che consentono al governo di intervenire negli affari dei Länder e semplificare la logistica militare. Ciò richiederebbe comunque una maggioranza dei due terzi – cosa che il governo di Merz difficilmente riuscirebbe a ottenere, dato che l'AfD controlla oltre il 23% dei seggi nel Bundestag, mentre un altro 10% è detenuto dalla Sinistra, un altro partito con cui il cancelliere ha escluso qualsiasi collaborazione.