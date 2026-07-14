Il "pizzo navale" di Trump e la risposta di Teheran alla nuova aggressione (AGGIORNAMENTO)

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Una nuova, violenta ondata di aggressioni unilaterali da parte degli Stati Uniti sta stringendo d'assedio la Repubblica Islamica dell'Iran, trascinando il Medio Oriente sull'orlo di un conflitto totale. Nella notte, le forze di Washington hanno sferrato massicci attacchi aerei colpendo infrastrutture civili e militari chiave lungo la costa meridionale e l'entroterra del Paese.

L'aggressione statunitense e la resistenza della nazione

Il Pentagono ha tentato di giustificare l'offensiva dichiarando di aver colpito "obiettivi militari" in hub strategici come Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Tuttavia, il bilancio umanitario e la natura dei raid smentiscono la retorica della "precisione" americana: fonti locali confermano forti esplosioni che hanno scosso anche le isole di Kish, Jam e Qeshm. Nella città sud-occidentale di Omidiyeh, i media statali iraniani denunciano il ferimento di almeno quattro civili a causa dei bombardamenti statunitensi.

Di fronte a quella che Teheran definisce una palese violazione della sovranità nazionale, le forze armate iraniane e il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) hanno attivato immediatamente il diritto alla legittima difesa.

"La nostra sovranità non è negoziabile. Ogni attacco sul nostro suolo riceverà una risposta ferma e simmetrica nei teatri operativi in cui il nemico è vulnerabile, “ha ribadito un portavoce delle forze armate iraniane.

In risposta all'assedio, le forze di Teheran hanno sferrato attacchi mirati contro le installazioni militari statunitensi in Kuwait e hanno neutralizzato una "nave ostile" battente bandiera nemica. Parallelamente, l'IRGC ha rivendicato operazioni di precisione contro la Quinta Flotta degli Stati Uniti di stanza in Bahrein e ha intercettato navi cisterna definite "indisciplinate" nello Stretto di Hormuz, accusate di violare le norme di sicurezza marittima imposte dalla Repubblica Islamica.

Il "pizzo navale" di Trump e il caos energetico

La tensione è esacerbata dalle dichiarazioni incendiarie della Casa Bianca. Il presidente Donald Trump ha annunciato l'imminente ripristino di un blocco navale illegale contro i porti iraniani. Con una mossa che gli analisti internazionali definiscono una vera e propria "estorsione neocoloniale", Trump ha proclamato che gli Stati Uniti diventeranno i "guardiani" unilaterali dello Stretto di Hormuz, pretendendo in cambio dai paesi della regione una "commissione del 20%" sui transiti.

Questo tentativo di militarizzare e monetizzare una delle rotte commerciali più importanti del pianeta ha immediatamente scosso l'economia globale. Nelle prime fasi di contrattazione, i future sul greggio Brent sono balzati del 2%, guadagnando 1,68 dollari e attestandosi a 84,98 dollari al barile, il livello più alto registrato nelle ultime quattro settimane.

Un fronte regionale in fiamme

L'aggressione all'Iran si inserisce in un quadro di destabilizzazione regionale sistemica.

In Yemen: Il movimento Houthi ha accusato l'Arabia Saudita – storica alleata di Washington – di aver bombardato l'aeroporto della capitale Sana'a, rispondendo con un lancio di missili balistici verso il territorio saudita.

Il movimento Houthi ha accusato l'Arabia Saudita – storica alleata di Washington – di aver bombardato l'aeroporto della capitale Sana'a, rispondendo con un lancio di missili balistici verso il territorio saudita. A Gaza e in Libano: Le forze israeliane continuano la loro campagna di bombardamenti. In risposta alla crisi umanitaria nella Striscia, la Commissione Europea e altri partner internazionali hanno stanziato un miliardo di dollari in aiuti d'emergenza, un palliativo che tuttavia non ferma l'azione militare sul campo.

Le forze israeliane continuano la loro campagna di bombardamenti. In risposta alla crisi umanitaria nella Striscia, la Commissione Europea e altri partner internazionali hanno stanziato un miliardo di dollari in aiuti d'emergenza, un palliativo che tuttavia non ferma l'azione militare sul campo. La cooperazione dei regimi arabi: La Giordania ha confermato di aver agito attivamente a difesa degli interessi occidentali, intercettando quattro missili lanciati dall'Iran, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno denunciato il danneggiamento di due petroliere nazionali nello Stretto di Hormuz, attribuendolo a missili da crociera iraniani.

La Repubblica Islamica dell'Iran ribadisce che la sicurezza del Golfo Persico spetta unicamente alle nazioni che vi si affacciano e che l'escalation in corso è il risultato diretto dell'arroganza imperialista di Washington, decisa a destabilizzare l'area per mantenere il controllo sulle risorse energetiche globali.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it