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Il primo ministro slovacco Robert Fico ha recentemente fatto notizia per aver dichiarato ai suoi connazionali che farà tutto il possibile per tenere il loro Paese fuori dalla guerra con la Russia, anche qualora gli venisse chiesto di partecipare a un simile conflitto in base all’articolo 5. Nel corso dello stesso evento, ha anche avvertito che la NATO europea e la Russia sono più vicine che mai alla guerra, aggiungendo, in riferimento ai suoi omologhi che hanno appena visitato l’Ucraina, che «sono profondamente preoccupato che stiano semplicemente cercando un pretesto per un grave conflitto tra la NATO e la Russia».

Ciò vale in particolare per i liberali al governo in Polonia, che sembrano tramare una grave escalation contro la Russia, ma solo se riusciranno a manipolare il presidente conservatore affinché li assecondi. Il primo ministro liberale Donald Tusk sta alimentando il clima di paura riguardo a un attacco russo sin dalla primavera, ma questo mese ha intensificato la sua retorica fino a raggiungere livelli di isteria, mentre il ministro degli Esteri Radek Sikorski ha affermato in modo provocatorio che «la Russia è già in guerra con l’Europa». Potrebbero quindi architettare un’operazione sotto falsa bandiera con Zelensky.

A tal proposito, l’ex presidente conservatore polacco Andrzej “Duda ha confermato a posteriori che Zelensky ha cercato di manipolare la Polonia per spingerla alla guerra con la Russia” quando, lo scorso anno, dopo aver lasciato la carica, ha parlato dell’incidente di Przewodów avvenuto alla fine del 2022, in cui un missile della difesa aerea ucraina fuori rotta ha ucciso due polacchi. All’epoca, «l’Ucraina aveva cercato di indurre la NATO a scatenare la Terza Guerra Mondiale dopo aver bombardato accidentalmente la Polonia», mentendo e sostenendo che si trattasse di un missile russo, ma Duda non abboccò all’esca, nonostante alcuni pensassero che lo avrebbe fatto.

Allo stesso modo, le incursioni accidentali di droni russi in Polonia nel settembre 2025 (probabilmente causate da interferenze che li hanno fatti deviare dalla rotta) non hanno indotto nemmeno il suo successore, Karol Nawrocki, a cadere nella trappola, dopo che il governo di Tusk aveva mentito affermando che un missile russo avesse distrutto una casa, quando in realtà si trattava di un missile di difesa aerea fuori controllo. Il tentativo fallito dello “Stato profondo” polacco di manipolare Nawrocki per spingerlo alla guerra con la Russia, avvenuto appena un anno fa, costituisce un precedente che permette di sospettare ragionevolmente che qualcosa di simile possa essere tentato ancora una volta.

Il portavoce di Nawrocki ha recentemente accusato Tusk di diffondere «una menzogna inventata per fomentare l’opinione pubblica» dopo aver affermato di aver ricevuto un rapporto della CIA che avvertiva di un imminente attacco da parte della Russia, e Trump ha confermato che Nawrocki ha la situazione «sotto controllo». Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti starebbero inoltre pianificando un massiccio ridimensionamento delle forze militari in Europa, cosa che non accetterebbero se si aspettassero seriamente che l’articolo 5 potesse essere presto messo alla prova dalla Russia. Non ci si aspetta quindi che né Nawrocki né Trump cadano in nessuna operazione sotto falsa bandiera.

Nell’improbabile eventualità che ciò accadesse, e che i piani precedentemente proposti da Sikorski – ovvero intercettare i proiettili russi sopra l’Ucraina o imporre una zona di interdizione al volo in quella regione – venissero approvati da Nawrocki, con il rischio concreto di scatenare la Terza Guerra Mondiale, allora Fico vuole che la sua gente sappia che la Slovacchia non verrà trascinata in guerra. Dopotutto, l’articolo 5 non impone l’uso della forza militare a sostegno di un alleato, e certamente non era destinato a essere strumentalizzato da operazioni sotto falsa bandiera (o persino da incidenti reali) come sembrano voler fare i liberali polacchi.

L’incidente del drone lituano della scorsa settimana è stato probabilmente un’operazione sotto falsa bandiera ucraina, e se a ciò si aggiungono le recenti campagne allarmistiche sulla Russia da parte dell’élite europea guidata dal duo Tusk-Sikorski, ci sono motivi per ritenere che in Polonia si stia pianificando un’operazione sotto falsa bandiera. Finché Nawrocki manterrà una posizione ferma, specialmente se Trump (al quale tende a rimettersi) dovesse vacillare, allora la grave escalation che si sta pianificando contro la Russia, con il rischio concreto di una terza guerra mondiale, sarà scongiurata. Tutto potrebbe dipendere esclusivamente da lui.



(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.