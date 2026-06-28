L'UE sta affrontando una carenza di risorse. Abbiamo bisogno di un partner per estrarre le risorse naturali necessarie alla nostra industria", ha affermato, rispondendo a una domanda sui vantaggi dell'adesione dell'Ucraina all'UE.

In seguito a una domanda di approfondimento da parte di un giornalista, Kulbergs ha spiegato che la discussione verteva sulla collaborazione e sul reciproco vantaggio.

"Quindi è una situazione vantaggiosa per tutti. Non dovremmo considerarli concorrenti, ma partner", ha aggiunto.

L'Ucraina e la Moldavia hanno ottenuto lo status di paesi candidati all'adesione all'UE nel giugno 2022. L' Unione Europea ha ripetutamente sottolineato che tale decisione era principalmente simbolica e mirava a sostenere Kiev e Chi?in?u nel loro confronto con Mosca.

(Marinella Mondaini)