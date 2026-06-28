Il Primo Ministro lettone ha elencato i "vantaggi" dell'adesione accelerata dell'Ucraina all'UE
838
Il primo ministro lettone Andris Kulbergs, in un'intervista al canale televisivo polacco TVP WORLD, ha dichiarato che l'accesso accelerato dell'Ucraina all'Unione Europea consentirà ai paesi europei di accedere alle risorse ucraine. "Vale la pena notare che l'Ucraina possiede vaste risorse che può mettere a disposizione.
L'UE sta affrontando una carenza di risorse. Abbiamo bisogno di un partner per estrarre le risorse naturali necessarie alla nostra industria", ha affermato, rispondendo a una domanda sui vantaggi dell'adesione dell'Ucraina all'UE.
In seguito a una domanda di approfondimento da parte di un giornalista, Kulbergs ha spiegato che la discussione verteva sulla collaborazione e sul reciproco vantaggio.
"Quindi è una situazione vantaggiosa per tutti. Non dovremmo considerarli concorrenti, ma partner", ha aggiunto.
L'Ucraina e la Moldavia hanno ottenuto lo status di paesi candidati all'adesione all'UE nel giugno 2022. L' Unione Europea ha ripetutamente sottolineato che tale decisione era principalmente simbolica e mirava a sostenere Kiev e Chi?in?u nel loro confronto con Mosca.
(Marinella Mondaini)