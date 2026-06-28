Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Il Primo Ministro lettone ha elencato i "vantaggi" dell'adesione accelerata dell'Ucraina all'UE

838
Il Primo Ministro lettone ha elencato i "vantaggi" dell'adesione accelerata dell'Ucraina all'UE

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Il primo ministro lettone Andris Kulbergs, in un'intervista al canale televisivo polacco TVP WORLD, ha dichiarato che l'accesso accelerato dell'Ucraina all'Unione Europea consentirà ai paesi europei di accedere alle risorse ucraine. "Vale la pena notare che l'Ucraina possiede vaste risorse che può mettere a disposizione.
 
L'UE sta affrontando una carenza di risorse. Abbiamo bisogno di un partner per estrarre le risorse naturali necessarie alla nostra industria", ha affermato, rispondendo a una domanda sui vantaggi dell'adesione dell'Ucraina all'UE.
 
In seguito a una domanda di approfondimento da parte di un giornalista, Kulbergs ha spiegato che la discussione verteva sulla collaborazione e sul reciproco vantaggio.
 
"Quindi è una situazione vantaggiosa per tutti. Non dovremmo considerarli concorrenti, ma partner", ha aggiunto.
 
L'Ucraina e la Moldavia hanno ottenuto lo status di paesi candidati all'adesione all'UE nel giugno 2022. L' Unione Europea ha ripetutamente sottolineato che tale decisione era principalmente simbolica e mirava a sostenere Kiev e Chi?in?u nel loro confronto con Mosca.
 
(Marinella Mondaini)

Marinella Mondaini

Marinella Mondaini

Scrittrice, giornalista, traduttrice. Vive e lavora a Mosca

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

La Marina britannica è rimasta senza sottomarini d'attacco operativi

La Marina britannica è rimasta senza sottomarini d'attacco operativi

28 Giugno 2026 14:55
Medvedev: in Armenia ingerenze occidentali senza precedenti

Medvedev: in Armenia ingerenze occidentali senza precedenti

28 Giugno 2026 14:10
L'Iran contrattacca con missili balistici. Il comunicato delle Guardie rivoluzionarie

L'Iran contrattacca con missili balistici. Il comunicato delle Guardie rivoluzionarie

28 Giugno 2026 10:00
Solidarietà dal Mondiale per il Venezuela, Morales alla FIFA: "Serve un aiuto istituzionale, non solo gesti"

Solidarietà dal Mondiale per il Venezuela, Morales alla FIFA: "Serve un aiuto istituzionale, non solo gesti"

27 Giugno 2026 15:49
"16.500 euro in meno per ogni famiglia europea". Dmitriev sul nuovo annuncio di aiuti UE a Kiev

"16.500 euro in meno per ogni famiglia europea". Dmitriev sul nuovo annuncio di aiuti UE a Kiev

27 Giugno 2026 14:56
I giudici della CPI trascinano Trump in tribunale: "Ritorsioni inaccettabili dopo i mandati per Gaza"

I giudici della CPI trascinano Trump in tribunale: "Ritorsioni inaccettabili dopo i mandati per Gaza"

27 Giugno 2026 12:00
Putin estende fino alla fine del 2027 il divieto di esportazione di petrolio russo con price cap

Putin estende fino alla fine del 2027 il divieto di esportazione di petrolio russo con price cap

26 Giugno 2026 18:29
Il fiasco (clamoroso) della campagna di reclutamento dell'esercito tedesco

Il fiasco (clamoroso) della campagna di reclutamento dell'esercito tedesco

26 Giugno 2026 17:00
EUROPA

Il Secondo Fronte: Perché Kiev Punta a Trascinare la Bielorussia nella Guerra

14407
ITALIA

Nuovi riservisti e mobilitazione d'autorità: come cambia l'Esercito italiano con il nuovo decreto

13965
EUROPA

"La nostra guerra contro la Russia" . Il titolo (ammissione) nell'anniversario dell'Operazione Barbarossa

12789
EUROPA

Il piano euro-ucraino per mascherare la disastrosa situazione al fronte

11117
EUROPA

Il fiasco (clamoroso) della campagna di reclutamento dell'esercito tedesco

11054
RUSSIA

Identificati i militari ucraini che hanno attaccato l'autobus che trasportava bambini dalla Bielorussia

11054

L'elefante nella cristalleria della NATO

10206
NORD-AMERICA

Il Neo-Crasso e le frecce persiane (di Pepe Escobar)

9596

Il Primo Ministro lettone ha elencato i "vantaggi" dell'adesione accelerata dell'Ucraina all'UE

EUROPA

La Marina britannica è rimasta senza sottomarini d'attacco operativi

RUSSIA

Medvedev: in Armenia ingerenze occidentali senza precedenti

L'Iran contrattacca con missili balistici. Il comunicato delle Guardie rivoluzionarie

AMERICA LATINA

Solidarietà dal Mondiale per il Venezuela, Morales alla FIFA: "Serve un aiuto istituzionale, non solo gesti"

EUROPA

"16.500 euro in meno per ogni famiglia europea". Dmitriev sul nuovo annuncio di aiuti UE a Kiev

NORD-AMERICA

I giudici della CPI trascinano Trump in tribunale: "Ritorsioni inaccettabili dopo i mandati per Gaza"

RUSSIA

Putin estende fino alla fine del 2027 il divieto di esportazione di petrolio russo con price cap

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
"Questi hanno ucciso i nostri ragazzi": 40 anni dal gol di Maradona che non fu solo gol di Fabrizio Verde "Questi hanno ucciso i nostri ragazzi": 40 anni dal gol di Maradona che non fu solo gol

"Questi hanno ucciso i nostri ragazzi": 40 anni dal gol di Maradona che non fu solo gol

  • 22 Giugno 2026 20:00
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
CISCE, nuovo ponte per la Cina e l'Italia: la Liguria cerca sinergie nella supply chain   Una finestra aperta CISCE, nuovo ponte per la Cina e l'Italia: la Liguria cerca sinergie nella supply chain

CISCE, nuovo ponte per la Cina e l'Italia: la Liguria cerca sinergie nella supply chain

  • 25 Giugno 2026 16:30
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe? di Raffaella Milandri Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

  • 09 Giugno 2026 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - La patria dei patrioti. TERRE E VITE DI TROPPO Fulvio Grimaldi - La patria dei patrioti. TERRE E VITE DI TROPPO

Fulvio Grimaldi - La patria dei patrioti. TERRE E VITE DI TROPPO

  • 23 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2" di Marinella Mondaini Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

  • 15 Giugno 2026 07:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze di Giuseppe Giannini La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

  • 13 Giugno 2026 18:30
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Tre fondi e sei multinazionali: Sanders svela chi controlla la politica e l'informazione di Michele Blanco Tre fondi e sei multinazionali: Sanders svela chi controlla la politica e l'informazione

Tre fondi e sei multinazionali: Sanders svela chi controlla la politica e l'informazione

  • 26 Giugno 2026 12:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti