Le operazioni militari ucraine contro imbarcazioni russe si estendono al Mediterraneo, provocando la dura reazione di Mosca e la condanna delle autorità libiche. Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'affondamento della corvetta russa Merkury, al largo delle coste libiche, e la distruzione di un elicottero militare Ka-27, oltre a un attacco contro la nave cargo MV Angara. Mosca non ha confermato l'affondamento, ma ha definito gli attacchi una «tendenza molto pericolosa», minacciando conseguenze pesanti per il regime neonazista di Kiev.



Il Consiglio presidenziale libico ha accusato l'Ucraina di violazione della sovranità nazionale, definendo le operazioni una dichiarazione di guerra contro lo Stato libico. Tripoli ha chiesto un'indagine internazionale e una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU. Anche la missione delle Nazioni Unite in Libia ha espresso forte preoccupazione, avvertendo che il Paese non può diventare un campo di battaglia per conflitti stranieri.



Al di là della guerra tra Russia e Ucraina, siamo di fronte a iniziative unilaterali del regime di Kiev che puntano ad allargare il teatro dello scontro fino al Mediterraneo, con una condotta estremamente pericolosa e scellerata, che mira a trascinare altri Paesi in un conflitto dalle conseguenze imprevedibili.

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