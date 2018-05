Il rivale elettorale di Erdogan promette di normalizzare le relazioni diplomatiche con Damasco

Il leader dell'opposizione turca del Partito Repubblicano del Popolo, CHP, Kemal Kilicdaroglu, ha dichiarato che il mondo dovrebbe rispettare l'integrità territoriale della Siria e che se il suo partito vincerà le prossime elezioni, farà uno sforzo per normalizzare i rapporti tra la Turchia e la Siria."Dopo che la stabilità in Siria sarà ripristinata e quando gli attori non statali consegneranno le armi, sosterremo una soluzione politica in cui il popolo siriano può prendere decisioni per se stesso", ha spiegato Kilicdaroglu.Ha anche sollecitato la necessità di creare una nuova coalizione tra Iran, Siria, Iraq e Turchia per affrontare i problemi del Medio Oriente e sradicare il terrorismo.Ankara ha sospeso le relazioni diplomatiche con Damasco nel 2012 e il presidente Erdogan ha preso una posizione dura contro il suo omologo siriano, Bashar Assad.