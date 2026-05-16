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Il Tempio del cielo, Tucidide e la metafora non colta di XI (di Pepe Escobar)

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Il Tempio del cielo, Tucidide e la metafora non colta di XI (di Pepe Escobar)

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di Pepe Escobar Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

SHANGHAI – Il titolo in prima pagina del China Daily di giovedì scorso era un fragoroso “Accoglienza da tappeto rosso per Trump a Pechino”.

Beh, con tanto di bambini esuberanti che sventolavano fiori e una visita al Tempio del Cielo, costruito nel 1420, simbolo del legame tra il cielo e l'umanità.

La gioventù incontra la tradizione. La generazione che guiderà la Cina completamente modernizzata incontra la Storia profonda. Un POTUS stordito e confuso riusciva a malapena a sopportare la lezione magistrale di civiltà in corso.

Xi Dada e stato proverbiale: "Dovremmo essere partner, non rivali." Gli Eccezionalisti sono rimasti sbalorditi. Solo questo... dopo la litaia incessante di guerre commerciali, sanzioni tecnologiche, isteria continua su Taiwan, accerchiamento militare, scontro geoeconomico e retorica anti-cinese.

Tranquilli. Datevi una calmata.

Accipicchia, le curve e le svolte della relazione bilaterale più importante del pianeta. Anche se entrambe le economie sono piuttosto intrecciate, il commercio bilaterale di beni ha raggiunto i 4,01 trilioni di yuan (590 milioni di dollari) nel 2025. In termini globali, non è esattamente rivoluzionario: solo l'8,8% del totale del commercio estero della Cina.

Al banchetto di Stato, la tagliente retorica di Xi ha compiuto l'impresa di unire il movimento MAGA e la rinascita della nazione cinese:

"Il popolo della Cina e degli Stati Uniti sono entrambi grandi popoli, che realizzando il grande rinnovamento della nazione cinese e rendendo l'America di nuovo grande, possono procedere di pari passo.”

I barbari erano perplessi. Di nuovo.

Poi Xi ha spiegato in modo conciso dove ci troviamo. E' bastata una sola frase:

"La trasformazione che non si vede da un secolo sta accelerando in tutto il mondo, e la situazione internazionale è fluida e turbolenta."

Confrontatiamolo con quando ha parlato per la prima volta della "trasformazione", in pubblico, per un pubblico globale: subito dopo l'incontro con Putin al Cremlino nella primavera del 2023.

E poi Xi ha subito chiesto: "Cina e Stati Uniti possono superare la trappola di Tucidide e creare un nuovo paradigma di relazioni tra grandi nazioni?"

Per quanto la trappola di Tucidide sia un'altra debole creazione del ThinkTankland statunitense – i migliori analisti di Tucidide sono greci e italiani, non la banda della Beltway – la metafora di Xi era in realtà sottolineare che la Cina, ora, è la leader del nuovo ordine emergente.

Ed è arrivato qui senza sparare un colpo.

 

Quella "stabilità strategica costruttiva"

Xi ha poi applicato la sua nuova visione per le relazioni USA-Cina – almeno per i prossimi 3 anni – attraverso uno slogan piuttosto sbalorditivo: "stabilità strategica costruttiva".

Tuttavia, questo presenta tre problemi seri.

L'Impero del Caos non è costruttivo: è distruttivo.

Non è strategico: nel migliore dei casi è rozzamente tattico, con tattiche che cambiano in continuazion.

E non si tratta di stabilità: si tratta di instillare e dispiegare il caos, insieme a menzogne, saccheggi e, come vediamo in Venezuela e soprattutto in Iran, pirateria.

Quindi, razionalmente, Xi non può aspettarsi la "cooperazione" dall'Impero come "pilastro" della relazione, figuriamoci "una sana stabilità con competizione entro limiti adeguati".

Se fossimo tutti sufficientemente magnanimi, potremmo forse dedurre che Xi e Trump abbiano concordato un quadro di stabilità triennale che dovrebbe essere interpretato come un reset strutturale – prima la cooperazione, poi la competizione gestita e la prevedibile pace come risultato finale.

Beh, non dimentichiamo mai che stiamo affrontando, nella definizione immortale del Gran Maestro Lavrov, con un paese, gli Stati Uniti, "non in grado di raggiungere un accordo".

E poi c'è senz’altro la "questione di Taiwan". Xi nel suo momento più acuto: "'L'indipendenza di Taiwan' e la pace attraverso lo Stretto sono inconciliabili come il fuoco e l'acqua". Gli americani devono esercitare "cautela extra" nella "gestione della questione di Taiwan".

Xi la definì "la questione più importante nelle relazioni Cina-USA". Per Pechino, questa è la linea rossa definitiva. Il team Trump potrebbe ancora non capire la posta in gioco. Taiwan è la variabile con il potenziale di resettare l'intera equazione ottimista di tre anni "pacifica" a zero.

E, tra l'altro, la versione dei media americani secondo cui Xi avrebbe scambiato la non interferenza degli Stati Uniti a Taiwan per "aiutare" gli Stati Uniti in Iran è assolutamente ridicola. Cina e Iran hanno una partnership strategica in continua evoluzione.

Mentre tutto ciò si svolgeva a Pechino, ho avuto il piacere di trascorrere un lungo pranzo geopolitico a Shanghai con il straordinario Li Bo, direttore generale di Guancha, il media indipendente numero uno in Cina, con almeno 120 milioni di follower giornalieri.

Tra le altre curiosità, Li Bo ha spiegato che Taiwan non è un problema per Pechino: è una questione interna che si risolverà pacificamente. Il vero problema è il riarmo del Giappone, specialmente ora sotto l'amministrazione francamente militarista di Sanae Takaichi.

Ora veniamo ai veri VIP nello show Trump-Xi. Dopo tutta la mania dell'"impero del male", l'isteria di disaccoppiamento, la paranoia del de-rischio, lo tsunami delle sanzioni, lo tsunami dei dazi, la retorica di guerra, abbiamo un gruppo oligarchico con una capitalizzazione di mercato collettiva di oltre 10 trilioni di dollari che vola a Pechino per supplicare letteralmente Xi Jinping, di persona, di... concludere accordi.

Trump era esaltato: "Volevo il numero uno di ogni impero! Jensen Huang, Tim Cook, Elon Musk e gli altri titani... I migliori del mondo sono qui, proprio davanti a Lei."

Poi, il fattore decisivo: "Sono qui oggi per rendere omaggio a lei e alla Cina. Arrivano affamati di fare affari, investire e creare. Da parte nostra, sarà al 100% reciproco."

La nazione "indispensabile" che rende omaggio al vero impero geoeconomico del XXI secolo. La storia si divertirà un mondo con questo.

 

Le chiavi del nuovo Tempio del Cielo

Tesla, Apple, Boeing, GE Aerospace, tutti potrebbero aver disperatamente bisogno delle terre rare della Cina: la Cina controlla quasi il 99% della capacità globale di elaborazione dei minerali delle terre rare. Eppure la Cina, strutturalmente e sempre più, non ha bisogno di questi colossi americani.

L'esposizione combinata ai ricavi verso la Cina tra le prime 12 aziende rappresentate dai loro CEO in questo viaggio supera i 300 miliardi di dollari all'anno.

Musk deve continuare a costruire Tesla – la Gigafactory, il suo principale polo di esportazione, si trova fuori Shanghai – senza un dazio del 100%. Jensen Huang ha bisogno di licenze di esportazione di chip, quindi Nvidia potrebbe vendere in questo immenso mercato dell'IA (ma la Cina non ha più bisogno di Nvidia). Tim Cook ha bisogno che la catena di approvvigionamento cinese di Apple da 70 miliardi di dollari rimanga stabile.

Il vero problema è Larry Fink di BlackRock, che vuole che i mercati finanziari cinesi "si aprano" per profitti extra su Wall Street (Li Bo mi ha detto che al massimo i cinesi li lasceranno aprire un piccolo ufficio sull'isola di Hainan...) Fink, inoltre, è il vero nuovo leader della banda di Davos, direttamente responsabile del finanziamento dei data center di sorveglianza AI in tutti gli Stati Uniti.

Il resoconto della Casa Bianca si entusiasmava con l'"espansione dell'accesso ai mercati per le imprese statunitensi in Cina e l'aumento degli investimenti cinesi nelle industrie statunitensi"; "aumento degli acquisti cinesi di prodotti agricoli statunitensi"; e Xi esprime "interesse ad acquistare più petrolio statunitense".

Eppure non arriva una sola parola su "discussioni commerciali" dal Ministero del Commercio cinese.

Quindi, in teoria, avevamo questo partito di CEO trilionari desideroso di "aprire" la Cina agli affari/commerci americani. Il mondo degli affari a Shanghai non era affatto impressionato. Dopotutto, la Cina sta attivamente costruendo la propria indipendenza – tutto ciò è sancito negli obiettivi del nuovo Piano Quinquennale – mentre gli Stati Uniti, tramite questi CEO trilionari, hanno sostanzialmente dimostrato la formalizzazione della propria dipendenza.

Mentre tutto questo rumore e furore si svolgeva a Pechino, i Ministri degli Esteri di Russia, Cina (non Wang Yi; lui è rimasto a Pechino fianco a fianco con Xi), India e, cosa cruciale, Iran e altri, erano a Nuova Delhi per un importante vertice BRICS incentrato su ciò che Mosca definiva come la riforma del sistema di "governance globale" con un ruolo predominante per il Sud Globale.

Il BRICS potrebbe essere in coma. Ma se c'è qualcuno in grado di riportarlo in vita, è il Gran Maestro Lavrov e la Russia, fianco a fianco con la Cina e la nascente potenza globale Iran. Ancora una volta: è il nuovo triangolo di Primakov, la RIC (Russia-Iran-Cina), che troverà le vere chiavi per aprire un nuovo Tempio del Paradiso.

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