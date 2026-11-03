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Il tentativo di colpo di mano giudiziario in Polonia plasmerà l’ordine europeo del dopoguerra

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Il tentativo di colpo di mano giudiziario in Polonia plasmerà l’ordine europeo del dopoguerra

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Venerdì il primo ministro polacco liberale Donald Tusk ha tentato un colpo di mano giudiziario mentre il presidente conservatore Karol Nawrocki era in viaggio verso l’Africa, costringendolo così a tornare in Polonia a metà volo per guidare la resistenza in prima linea. Per semplificare all’estremo una questione giuridica complessa, da oltre un decennio è in corso una disputa tra liberali e conservatori riguardo al Tribunale costituzionale, che i liberali e i loro alleati dell’UE accusano i conservatori di aver manipolato. Il Tribunale tende a dare priorità al diritto polacco rispetto a quello dell’Unione Europea.

Anna Korwin-Piotrowska, eletta al Tribunale dal Sejm a maggioranza liberale ma alla quale Nawrocki si è rifiutato di far prestare giuramento a causa di una procedura elettorale viziata (rendendo così giuridicamente discutibile la sua posizione in seno al Tribunale), ha ordinato la sospensione del presidente e del vicepresidente del Tribunale. Ha assunto le loro funzioni e ha ordinato l’intervento della polizia presso il palazzo di giustizia, mentre il ministro della Giustizia di Tusk ha chiesto la revoca della loro immunità e l’incriminazione nei loro confronti. Subito dopo si sono radunati dei manifestanti.

Nawrocki è entrato nei locali a tarda notte, subendo spintoni durante l’operazione, e ha ribadito di non riconoscere Korwin-Piotrowska come giudice. Successivamente ha rilasciato una dichiarazione su X in cui ha condannato la “violazione dell’ordine costituzionale” e la “presa di potere con la forza di un organo dello Stato costituzionale”. Nawrocki ha inoltre chiesto alle forze dell’ordine di allontanarsi dal palazzo di giustizia, ha annunciato che convocherà consultazioni urgenti con il Sejm e ha ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto il Tribunale.

Il contesto più ampio riguarda le prossime elezioni del Sejm dell’autunno 2027, che potrebbero ipoteticamente tenersi in anticipo come soluzione all’ultima crisi, di gran lunga la più grave nella storia post-comunista della Polonia. Sondaggi autorevoli suggeriscono che i conservatori possano tornare al potere attraverso una coalizione tra loro, la loro nuova fazione scissionista e i due partiti libertari-nazionalisti. In tal caso, sostenuto dal Tribunale di orientamento conservatore, Nawrocki avrebbe il potere di portare avanti un programma di riforme dell’UE.

Lo scorso anno ha illustrato in dettaglio la sua visione, che consiste nel ripristinare la sovranità degli Stati membri entro i limiti consentiti dall’UE, al fine di trasformare il blocco in un’unione di Stati-nazione, frenando così la tendenza a trasformarlo in una federazione dominata dalla Germania. Il «cardinale grigio» conservatore Jaros?aw Kaczy?ski ne ha parlato a lungo di recente, ma Tusk ha alimentato timori affermando che egli voglia mettere in atto un «Polexit», il che è stato uno stratagemma di basso livello per conquistare voti dopo che la sua precedente campagna allarmistica anti-russa era fallita.

Ciò colloca le mosse di Tusk nel contesto di una manovra di potere liberale, forse addirittura ordinata dai tedeschi, ai quali è stato così vicino per tutta la sua vita professionale da spingere Kaczy?ski ad accusarlo un tempo di essere il loro “agente”, al fine di impedire che una futura Polonia guidata dai conservatori possa riformare l’UE. Nawrocki è diventato il paladino dei conservatori europei dopo la caduta di Orbán e, con un cenno d’intesa da parte di Trump, immagina che la Polonia guidi la resistenza conservatrice dell’Intermarium contro la federalizzazione dell’UE nel nuovo ordine postbellico che sta emergendo.

Se il tentativo di colpo di mano giudiziario di Tusk dovesse avere successo, la Polonia finirebbe per essere subordinata alla Germania, mentre il suo fallimento rafforzerebbe l’ascesa della Polonia come potenza regionale. Trump e Nawrocki sono amici, hanno opinioni simili e nessuno dei due vuole che la Germania liberale domini l’UE. Trump potrebbe quindi far valere il peso del proprio Paese per far pendere l’ago della bilancia della peggiore crisi politica della Polonia dalla fine del comunismo a favore di Nawrocki, ma se l’UE guidata dalla Germania reagisse, ciò potrebbe scatenare un’altra crisi tra Stati Uniti e UE.

(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko

Andrew Korybko

 

Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.

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