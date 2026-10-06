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Il terzo autore “misterioso” che interverrà al Book Pride di Genova è Maylyn López con il suo LeaderSHE – La tua voce è potente

Il pubblico diventa protagonista di un’esperienza immersiva e pratica. Con la guida dell’autrice, ogni partecipante porterà con sé strumenti concreti per dare forza alla propria voce e farsi ascoltare (senza gridare).

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Il terzo autore “misterioso” che interverrà al Book Pride di Genova è Maylyn López con il suo LeaderSHE – La tua voce è potente

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“LeaderSHE - La tua voce è potente”

… se sai come tirarla fuori! (senza gridare)

di Giulia Bertotto

Neurobiologia e linguaggio, filosofia, antropologia, psicologia, non solo discipline da studiare, ma strumenti da usare per abitare più autenticamente noi stessi e le nostre relazioni. Secondo Maylyn López, la scienza biologica, la saggezza spirituale, le tecniche di respirazione cosciente, e le parole offrono risorse concrete e senza compartimenti stagni. Con “LeaderShe La tua voce è potente” (Kura edizioni 2026), López ci consegna un testo rigoroso. Non accademico e non riducibile al solito manuale di auto-aiuto.

L’autrice si denuda del ricco e prestigioso curriculum e ci invia questa lettera-libro raccontando della ragazza vulnerabile, madre che ha rischiato di perdere suo figlio, donna in carriera talvolta dissociata dal proprio nucleo emotivo, che è stata. Maylyn López, infatti, è esperta di comunicazione strategica, sviluppo umano e leadership, docente e mediatrice internazionale, fondatrice del metodo LeaderSHE per le donne, e System che interviene su aziende e organizzazioni. Maylyn compie un atto di umiltà autobiografica.

Per acquistare il libro clicca sulla foto

UN DIVERSO MODELLO DI LEADERSHIP

L’autrice ci spiega come la Presenza Consapevole di sé (a se stessi, e non è una tautologia), possa rappresentare anche un nuovo esempio di leadership; non più autoritaria e “machista”, elitaria, anti-empatica, ma onesta, connessa all’altro, femminile. Invece di eseguire modelli di leadership lineali, che guardano la produzione e il fare, la leadership nelle donne non deve imitare un modello che ha caricato alle donne di responsabilità e stereotipi di genero sul femminile. López non intende sfruttare la guerra orizzontale tra i generi ma rinnovare e integrare anche con la neurobiologia femminile, il concetto di leadership, oltre che sul valore dell’equilibrio fra energia maschile e femminile per guidare, riconosciuto oltre il genero e al di là di “chi vuole ridurre tutto a stereotipi, sia da chi vuole negare qualsiasi differenza per principio” scrive.

Ci ricorda dunque quel Femminismo della differenza, un approccio nato tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento dal pensiero francese (come in Luce Irigaray) ma che ebbe contributi originali in Italia (con Carla Lonzi, Luisa Muraro e la Libreria delle donne di Milano). Il paradigma maschile della leadership chiede durezza nella gerarchia, repressione emotiva, severità come dogma della prestazione e produttività scollegata dal proprio corpo. Al contrario invece, il modello LeaderShe proposto da López: un modo di affermarsi senza imporsi, di essere assertivi senza dover viver, restare in contatto con sé stessi il più possibile in ogni momento, anche critico e di panico.

Questa relazione più leale ci consentirà di restare in comunicazione vera con l’altro e ottenere il meglio (senza paranoia e ossessione) da sé e dagli altri. La sensibilità e l’intuizione ce lo comunicano, le neuroscienze ce lo dimostrano. Prima occorre modificare a piccole tappe il nostro comportamento, poi seguirà spontaneamente una trasformazione della nostra identità, ci dice Maylyn, per questo ogni capitolo del testo è corredato da indicazioni pratiche; gesti da svolgere, riflessioni scritte da visualizzare, azioni quotidiane, allenamenti ad incarnare sempre più efficacemente la propria LeaderSHE.

IL CORPO E LA VERITÀ ORMONALE

Come la leadership, anche i modelli di prestazione sociale e professionale sono stati costruiti sulla base della specificità biopsichica maschile; tuttavia, ormai la scienza ha dimostrato ciò che la sapienza popolare ci suggerisce da sempre: ogni donna ha un funzionamento individuale e, nel corso del mese, può manifestare anche inclinazioni e fragilità differenti.

La verità ormonale esce dal tabù: non è un capriccio né una regola che standardizza ogni donna, ma una realtà da rispettare e al contempo che può essere messa a frutto. L’autrice fa una netta e chiara distinzione: il discorso non riguarda le capacità cognitive o l’intelligenza, né mette in discussione il fatto che uomini e donne possiedono le stesse potenzialità. Invece l’autrice chiama a integrare la biologia femminile e i suoi ritmi nella vita sociale e professionale, in una società che impone standard di prestazione e criteri di valutazione spesso condizionati dai ruoli di genere assegnati alle donne. Le variazioni ormonali del ciclo femminile non sono un vincolo deterministico o un flagello ostile, ma ci segnalano la disposizione emotiva, introversa o estroversa, riflessiva o creativa, di ogni fase che una donna attraversa nei suoi 28 giorni. Il ciclo mestruale non è un nemico ma neppure un fatto socialmente e politicamente neutro: condiziona stato emotivo e cambiamenti fisici, e al contempo proporziona alle donne lucidità, intelligenza emotiva e in alcune fasi, di un livello acuto di concentrazione e focus.

UNA LEADERSHIP NON “BORGHESE”?

Lopez è cresciuta in una famiglia di donne spesso sottomesse a uomini violenti, dove sopportare o negare le proprie ambizioni e sentimenti era la virtù più apprezzata, poiché sopravvivenziale. Il saggio di López, quindi, non dimentica i dati economici, i fattori sociali, le disuguaglianze reali. Quelle condizioni materiali e collettive che Marx ha sistematizzato nel materialismo scientifico e che ci uniscono in concezioni e azioni politiche. Impegnarsi per integrare il proprio lignaggio, l’eredità genetico-psichica della propria genealogia, non è in contraddizione con la coscienza di classe e la lotta degli oppressi, aggiungiamo noi.

LeaderSHE non è una guida per diventare “imprenditori di sé stessi” (né lo sconsiglia o lo vieta, sarebbe un’ingerenza indebita) come piace al neoliberismo, ma un'esperienza biografica condivisa e pratiche suggerite per crescere nella nostra società complessa e spietata. Insomma, si possono praticare le costellazioni famigliari e al contempo aver capito “Il Capitale”!

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