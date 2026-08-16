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Il tracollo di Merz. I dati impietosi dell'ultimo sondaggio INSA pubblicato da Bild

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Il tracollo di Merz. I dati impietosi dell'ultimo sondaggio INSA pubblicato da Bild

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Secondo un sondaggio INSA pubblicato da Bild, il blocco di governo tedesco CDU/CSU ha toccato il livello di consenso più basso degli ultimi cinque anni, con un distacco di otto punti rispetto all'opposizione AfD.

L'indice di gradimento della coalizione di Merz, composta dal blocco cristiano-democratico CDU/CSU e dal Partito Socialdemocratico (SPD), è in costante calo da quando è entrata in carica nel maggio 2025. Il governo è stato oggetto di critiche a causa della persistente stagnazione economica e della mancata realizzazione delle promesse elettorali.

Il sondaggio, condotto dall'INSA per Bild am Sonntag e pubblicato online da Bild sabato, ha coinvolto 1.203 persone in tutta la Germania tra il 10 e il 14 agosto, con un margine di errore riportato di 3,1 punti percentuali.

Il consenso per la CDU/CSU è sceso di un punto rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 20%, il risultato più basso registrato dall'INSA dall'ottobre 2021. L'AfD è rimasta invariata al 28%, risultando il partito più popolare nel sondaggio. I Verdi hanno ottenuto il 13%, mentre l'SPD si è attestato al 12%, alla pari con Die Linke. L'FDP ha registrato il 5% e l'Alleanza di Sahra Wagenknecht il 3%.

Insieme, i due partiti di governo hanno ottenuto il 32%, solo quattro punti in più rispetto alla sola AfD. Diverse riforme importanti rimangono irrisolte a seguito delle controversie all'interno della coalizione su tasse, welfare e priorità di spesa.

I risultati hanno inoltre mostrato che il 16% degli intervistati si è detto soddisfatto dell'operato del cancelliere Friedrich Merz, mentre il 78% ha espresso insoddisfazione. Quattro su cinque hanno disapprovato il lavoro del governo federale.

«Il sostegno non è mai stato così basso e il dissenso così alto», ha dichiarato a Bild il direttore dell'INSA, Hermann Binkert. Egli ha sostenuto che la tendenza potrebbe non essere più reversibile, poiché la maggior parte dei sostenitori rimasti dei partiti di governo non appoggia più il gabinetto.

Le proteste e il contesto regionale

Secondo la polizia della Sassonia, la scorsa settimana circa 10.000 persone hanno manifestato contro il governo a Plauen, chiedendo elezioni anticipate, una riduzione dei costi energetici e cambiamenti nelle politiche sanitarie, migratorie e militari.

Pur rimanendo invariato rispetto alla settimana precedente, il 28% di consensi dell'AfD rappresenta un aumento sostanziale rispetto al 20,8% ottenuto alle elezioni federali del febbraio 2025. Il partito ha continuato a guadagnare consensi nei sondaggi nazionali nonostante gli sforzi dei partiti tradizionali tedeschi per escluderlo dalle coalizioni di governo.

Il suo crescente sostegno arriva in vista delle elezioni regionali nella Germania orientale, dove nei sondaggi si attesta intorno al 41% in Sassonia-Anhalt e al 36% nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. I ricercatori citati da Reuters hanno collegato la forza del partito in quelle regioni ai redditi più bassi, al calo demografico, alla carenza di manodopera e alla percezione di essere politicamente trascurati.

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