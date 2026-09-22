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Il vero rischio dell'IA è una bolla da 400 miliardi di debiti (che minaccia le nostre pensioni)

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Il vero rischio dell'IA è una bolla da 400 miliardi di debiti (che minaccia le nostre pensioni)

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di Alessandro Volpi

 

I padroni dell'Intelligenza artificiale gridano al pericolo esiziale generato dai loro stessi strumenti ma, in realtà, nascondono il vero rischio dell'esplosione di una bolla finanziaria che è finita in milioni di portafogli del mondo "occidentale".

Mi scuso in anticipo per la lunghezza ma penso che il tema sia decisamente centrale.

La corsa sfrenata al dominio dell’intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando infatti il profilo finanziario dei colossi della tecnologia, un tempo caratterizzati da sterminati giacimenti di liquidità netta, in strutture ad alta intensità di capitale fortemente esposte all’indebitamento obbligazionario.

Per finanziare la costruzione di un'infrastruttura globale senza precedenti, i principali colossi tecnologici ed emergenti dell'infrastruttura cloud hanno accumulato oltre 400 miliardi di dollari di debito societario complessivo, una cifra raccolta attraverso emissioni record volte a sostenere una spesa in conto capitale che corre a un ritmo annuo superiore ai 600 miliardi di dollari.

Il vero epicentro di questo assorbimento di risorse risiede nei data center di nuova generazione, cattedrali digitali i cui costi di costruzione e fornitura hardware sfiorano i 15-25 miliardi di dollari a trimestre per singola azienda.

A differenza degli investimenti infrastrutturali tradizionali, l'acquisto di centinaia di migliaia di acceleratori grafici da 30.000-40.000 dollari ciascuno richiede il totale esborso di cassa prima ancora che i server entrino in funzione, innescando una pressione immediata e devastante sui flussi di cassa liberi.

Il pericolo sistemico deriva dall'estremamente rapido ciclo di obsolescenza delle componenti hardware, che si svalutano e diventano obsolete nell'arco di soli 3-5 anni, costringendo le società a rifinanziarsi o a contrarre ulteriore debito per aggiornare i server ben prima che gli investimenti precedenti abbiano generato un ritorno economico commisurato.

Questo scollamento temporale tra l'esborso finanziario immediato e il ritorno monetario – incerto nella quantità e dilazionato negli anni – espone il settore a una brusca contrazione della liquidità residua.

Se il flusso di cassa operativo resta stabile mentre la spesa per i data center raddoppia, il margine di cassa netto disponibile può contrarsi fino al 75% nell'arco di pochissimi trimestri, costringendo anche le aziende più capitalizzate a ridurre i piani di riacquisto di azioni proprie, a comprimere le riserve o a ricorrere ulteriormente al mercato del debito a tassi di interesse strutturalmente più elevati rispetto al passato.

Casi emblematici come quello di Oracle, il cui debito finanziario sfiora i 90 miliardi di dollari spingendo la leva finanziaria su livelli di guardia vicini alla soglia di rischio credito, dimostrano come la frenesia per la capacità computazionale possa incrinare i parametri di bilancio.

Se la monetizzazione dell'IA generativa dovesse subire un rallentamento o registrare ritorni inferiori alle attese degli analisti, la combinazione di elevato indebitamento, ammortamenti accelerati e prosciugamento della cassa accumulata scatenerà svalutazioni contabili di massiccia entità e una severa correzione dei multipli di borsa, svelando la fragilità di un modello di crescita costruito su fondamenta d'acciaio ma alimentato da un pericoloso eccesso di leva finanziaria.

Alla luce di ciò, forse, pensare di garantire le future pensioni con titoli minacciati da così tante incertezze è una delle condotte più sconsiderate del nuovo capitalismo finanziario.

Proprio per questo bisognerebbe pensare che ci sono servizi e fasce sociali di popolazioni che dovrebbero restare fuori dai percoli della finanza.

*Commento Facebook del 22 settembre 2026

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